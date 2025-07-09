https://ria.ru/20250709/kursk-2028041315.html

В Курске несколько домов пострадали при атаке беспилотника ВСУ

В Курске несколько домов пострадали при атаке беспилотника ВСУ - РИА Новости, 09.07.2025

В Курске несколько домов пострадали при атаке беспилотника ВСУ

Несколько домов в Железнодорожном округе Курска пострадали в результате атаки беспилотника ВСУ, утром пройдет подомовой обход, сообщил и.о. главы города Сергей... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T00:29:00+03:00

2025-07-09T00:29:00+03:00

2025-07-09T00:29:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

курск

курская область

александр хинштейн

вооруженные силы украины

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КУРСК, 9 июл - РИА Новости. Несколько домов в Железнодорожном округе Курска пострадали в результате атаки беспилотника ВСУ, утром пройдет подомовой обход, сообщил и.о. главы города Сергей Котляров в своем Telegram-канале. Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что три человека скончались в результате атаки ВСУ на городской пляж Курска, число раненых возросло до шести. "Сегодня ночью силами наших ПВО сбит украинский БПЛА... повреждения получили несколько домов в Железнодорожном округе. По поручению врио губернатора Александра Хинштейна рано утром пройдет подомовой обход территорий", - сообщил Котляров. Он добавил, что жителям будет оказана необходимая в восстановлении поврежденного имущества помощь. "Напоминаю всем, приближаться к обломкам БПЛА и трогать их нельзя, они могут нанести вред. Сообщить о находке нужно по телефону 112", - добавил и.о. главы города.

https://ria.ru/20250708/vsu-2028038091.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, курск, курская область, александр хинштейн, вооруженные силы украины