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В Курске несколько домов пострадали при атаке беспилотника ВСУ - РИА Новости, 09.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
00:29 09.07.2025
https://ria.ru/20250709/kursk-2028041315.html
В Курске несколько домов пострадали при атаке беспилотника ВСУ
В Курске несколько домов пострадали при атаке беспилотника ВСУ - РИА Новости, 09.07.2025
В Курске несколько домов пострадали при атаке беспилотника ВСУ
Несколько домов в Железнодорожном округе Курска пострадали в результате атаки беспилотника ВСУ, утром пройдет подомовой обход, сообщил и.о. главы города Сергей... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T00:29:00+03:00
2025-07-09T00:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
курск
курская область
александр хинштейн
вооруженные силы украины
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КУРСК, 9 июл - РИА Новости. Несколько домов в Железнодорожном округе Курска пострадали в результате атаки беспилотника ВСУ, утром пройдет подомовой обход, сообщил и.о. главы города Сергей Котляров в своем Telegram-канале. Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что три человека скончались в результате атаки ВСУ на городской пляж Курска, число раненых возросло до шести. "Сегодня ночью силами наших ПВО сбит украинский БПЛА... повреждения получили несколько домов в Железнодорожном округе. По поручению врио губернатора Александра Хинштейна рано утром пройдет подомовой обход территорий", - сообщил Котляров. Он добавил, что жителям будет оказана необходимая в восстановлении поврежденного имущества помощь. "Напоминаю всем, приближаться к обломкам БПЛА и трогать их нельзя, они могут нанести вред. Сообщить о находке нужно по телефону 112", - добавил и.о. главы города.
https://ria.ru/20250708/vsu-2028038091.html
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происшествия, курск, курская область, александр хинштейн, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курск, Курская область, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины
В Курске несколько домов пострадали при атаке беспилотника ВСУ

В Железнодорожном округе Курска при атаке БПЛА ВСУ пострадали несколько домов

CC BY-SA 4.0 / Newinho / Zhdokrugkursk (cropped)Вид на Курск
Вид на Курск - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
CC BY-SA 4.0 / Newinho / Zhdokrugkursk (cropped)
Вид на Курск. Архивное фото
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КУРСК, 9 июл - РИА Новости. Несколько домов в Железнодорожном округе Курска пострадали в результате атаки беспилотника ВСУ, утром пройдет подомовой обход, сообщил и.о. главы города Сергей Котляров в своем Telegram-канале.
Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что три человека скончались в результате атаки ВСУ на городской пляж Курска, число раненых возросло до шести.
Последствия удара ВСУ по пляжу Городской в Курске - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
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"Сегодня ночью силами наших ПВО сбит украинский БПЛА... повреждения получили несколько домов в Железнодорожном округе. По поручению врио губернатора Александра Хинштейна рано утром пройдет подомовой обход территорий", - сообщил Котляров.
Он добавил, что жителям будет оказана необходимая в восстановлении поврежденного имущества помощь.
"Напоминаю всем, приближаться к обломкам БПЛА и трогать их нельзя, они могут нанести вред. Сообщить о находке нужно по телефону 112", - добавил и.о. главы города.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурскКурская областьАлександр ХинштейнВооруженные силы Украины
 
 
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