https://ria.ru/20250709/kurs-2028083714.html
Курс юаня вырос в начале торгов на Московской бирже
Курс юаня вырос в начале торгов на Московской бирже - РИА Новости, 09.07.2025
Курс юаня вырос в начале торгов на Московской бирже
Курс китайской валюты в начале торговой сессии среды повышается до 10,87 рубля, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T10:43:00+03:00
2025-07-09T10:43:00+03:00
2025-07-09T10:43:00+03:00
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московская биржа
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости/Прайм. Курс китайской валюты в начале торговой сессии среды повышается до 10,87 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 10.01 мск рос на 1 копейку относительно предыдущего закрытия, до 10,87 рубля.
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экономика, московская биржа
Экономика, Московская биржа
Курс юаня вырос в начале торгов на Московской бирже
Московская биржа: курс юаня в начале торговой сессии вырос до 10,87 руб