https://ria.ru/20250709/kurs-2028083714.html

Курс юаня вырос в начале торгов на Московской бирже

Курс юаня вырос в начале торгов на Московской бирже - РИА Новости, 09.07.2025

Курс юаня вырос в начале торгов на Московской бирже

Курс китайской валюты в начале торговой сессии среды повышается до 10,87 рубля, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T10:43:00+03:00

2025-07-09T10:43:00+03:00

2025-07-09T10:43:00+03:00

экономика

московская биржа

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости/Прайм. Курс китайской валюты в начале торговой сессии среды повышается до 10,87 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 10.01 мск рос на 1 копейку относительно предыдущего закрытия, до 10,87 рубля.

https://ria.ru/20250701/ekonomika-2026597065.html

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экономика, московская биржа