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Более 6,5 млн гостей приняли курорты Краснодарского края с начала 2025 года

Более 6,5 млн гостей приняли курорты Краснодарского края с начала 2025 года - РИА Новости, 09.07.2025

Более 6,5 млн гостей приняли курорты Краснодарского края с начала 2025 года

Более 6,5 миллиона гостей приняли курорты Кубани с начала 2025 года, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края. РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T20:42:00+03:00

2025-07-09T20:42:00+03:00

2025-07-09T20:42:00+03:00

краснодарский край

краснодарский край

геленджик

анапа

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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КРАСНОДАР, 9 июл - РИА Новости. Более 6,5 миллиона гостей приняли курорты Кубани с начала 2025 года, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края. Несмотря на ограничения, связанные с ликвидацией последствий ЧС в Керченском проливе, поток туристов на Кубань, по данным пресс-службы администрации региона, остается на уровне прошлого года. Популярными направлениями по-прежнему являются Сочи, Геленджик, Анапа, Новороссийск, Туапсинский и Приморско-Ахтарский муниципальные округа, а также Темрюкский, Славянский и Ейский районы. "Сейчас в Краснодарском крае единовременно отдыхают более 380 тысяч человек. Для них доступны 445 благоустроенных пляжей, протяженность которых более 115 километров. Они расположены не только вдоль берега Черного и Азовского морей, но и у внутренних водоемов", - сообщил журналистам врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Михаил Зарицкий, его слова приводит пресс-служба администрации края. По данным министерства курортов, туризма и олимпийского наследия, гостям доступны почти 11 тысяч средств размещения общей вместимостью 247 тысяч номеров. В их числе более 350 отелей 4 и 5 звезд. Сообщается, что 86 отелей работают по системе "все включено" с полной инфраструктурой для отдыха, оздоровления и развлечений. Кроме того, туристов также принимают свыше 200 санаториев общей вместимостью почти 50 тысяч номеров. За 10 лет в курортной сфере края реализовано 25 инвестпроектов на общую сумму почти 21 миллиард рублей. В Анапе открыли три отеля, водно-развлекательный комплекс, пансионат и парк развлечений. В Геленджике построили гостиничный комплекс, в Новороссийске – две гостиницы, в Туапсинском районе – вторую очередь одного из отелей, в Славянском районе – бальнеолечебницу. В крае функционируют 730 объектов турпоказа от этнографического и природного до промышленного и аграрного направлений. Отдыхающим доступны 291 туристический и 211 экскурсионных маршрутов. До конца года в крае для туристов откроют и дополнительные средства размещения - гостиничный комплекс категории "пять звезд" в Анапе, санаторий и новый спа-корпус при отеле в Сочи, пятизвездочный отель в Архипо-Осиповке и комплекс отелей категории "четыре звезды" в Темрюкском районе. На прибрежных территориях сотрудники регионального управления Роспотребнадзора проводят ежедневные замеры состояния воздуха, пляжей, морской и питьевой воды. От Геленджика до границы с Абхазией, а также в поселке Тамань до Ростовской области пляжи и вода соответствуют необходимым санитарным требованиям. Отдых и купание там разрешены.

краснодарский край

геленджик

анапа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

краснодарский край, геленджик, анапа, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)