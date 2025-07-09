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Более 6,5 млн гостей приняли курорты Краснодарского края с начала 2025 года - РИА Новости, 09.07.2025
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Краснодарский край
 
20:42 09.07.2025
https://ria.ru/20250709/kurorty-2028226581.html
Более 6,5 млн гостей приняли курорты Краснодарского края с начала 2025 года
Более 6,5 млн гостей приняли курорты Краснодарского края с начала 2025 года - РИА Новости, 09.07.2025
Более 6,5 млн гостей приняли курорты Краснодарского края с начала 2025 года
Более 6,5 миллиона гостей приняли курорты Кубани с начала 2025 года, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края. РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T20:42:00+03:00
2025-07-09T20:42:00+03:00
краснодарский край
краснодарский край
геленджик
анапа
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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КРАСНОДАР, 9 июл - РИА Новости. Более 6,5 миллиона гостей приняли курорты Кубани с начала 2025 года, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края. Несмотря на ограничения, связанные с ликвидацией последствий ЧС в Керченском проливе, поток туристов на Кубань, по данным пресс-службы администрации региона, остается на уровне прошлого года. Популярными направлениями по-прежнему являются Сочи, Геленджик, Анапа, Новороссийск, Туапсинский и Приморско-Ахтарский муниципальные округа, а также Темрюкский, Славянский и Ейский районы. "Сейчас в Краснодарском крае единовременно отдыхают более 380 тысяч человек. Для них доступны 445 благоустроенных пляжей, протяженность которых более 115 километров. Они расположены не только вдоль берега Черного и Азовского морей, но и у внутренних водоемов", - сообщил журналистам врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Михаил Зарицкий, его слова приводит пресс-служба администрации края. По данным министерства курортов, туризма и олимпийского наследия, гостям доступны почти 11 тысяч средств размещения общей вместимостью 247 тысяч номеров. В их числе более 350 отелей 4 и 5 звезд. Сообщается, что 86 отелей работают по системе "все включено" с полной инфраструктурой для отдыха, оздоровления и развлечений. Кроме того, туристов также принимают свыше 200 санаториев общей вместимостью почти 50 тысяч номеров. За 10 лет в курортной сфере края реализовано 25 инвестпроектов на общую сумму почти 21 миллиард рублей. В Анапе открыли три отеля, водно-развлекательный комплекс, пансионат и парк развлечений. В Геленджике построили гостиничный комплекс, в Новороссийске – две гостиницы, в Туапсинском районе – вторую очередь одного из отелей, в Славянском районе – бальнеолечебницу. В крае функционируют 730 объектов турпоказа от этнографического и природного до промышленного и аграрного направлений. Отдыхающим доступны 291 туристический и 211 экскурсионных маршрутов. До конца года в крае для туристов откроют и дополнительные средства размещения - гостиничный комплекс категории "пять звезд" в Анапе, санаторий и новый спа-корпус при отеле в Сочи, пятизвездочный отель в Архипо-Осиповке и комплекс отелей категории "четыре звезды" в Темрюкском районе. На прибрежных территориях сотрудники регионального управления Роспотребнадзора проводят ежедневные замеры состояния воздуха, пляжей, морской и питьевой воды. От Геленджика до границы с Абхазией, а также в поселке Тамань до Ростовской области пляжи и вода соответствуют необходимым санитарным требованиям. Отдых и купание там разрешены.
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краснодарский край, геленджик, анапа, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Краснодарский край, Краснодарский край, Геленджик, Анапа, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Более 6,5 млн гостей приняли курорты Краснодарского края с начала 2025 года

Поток туристов на курорты Краснодарского края остается на уровне прошлого года

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВиды Сочи
Виды Сочи - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 9 июл - РИА Новости. Более 6,5 миллиона гостей приняли курорты Кубани с начала 2025 года, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Несмотря на ограничения, связанные с ликвидацией последствий ЧС в Керченском проливе, поток туристов на Кубань, по данным пресс-службы администрации региона, остается на уровне прошлого года. Популярными направлениями по-прежнему являются Сочи, Геленджик, Анапа, Новороссийск, Туапсинский и Приморско-Ахтарский муниципальные округа, а также Темрюкский, Славянский и Ейский районы.
«
"Сейчас в Краснодарском крае единовременно отдыхают более 380 тысяч человек. Для них доступны 445 благоустроенных пляжей, протяженность которых более 115 километров. Они расположены не только вдоль берега Черного и Азовского морей, но и у внутренних водоемов", - сообщил журналистам врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Михаил Зарицкий, его слова приводит пресс-служба администрации края.
По данным министерства курортов, туризма и олимпийского наследия, гостям доступны почти 11 тысяч средств размещения общей вместимостью 247 тысяч номеров. В их числе более 350 отелей 4 и 5 звезд. Сообщается, что 86 отелей работают по системе "все включено" с полной инфраструктурой для отдыха, оздоровления и развлечений. Кроме того, туристов также принимают свыше 200 санаториев общей вместимостью почти 50 тысяч номеров. За 10 лет в курортной сфере края реализовано 25 инвестпроектов на общую сумму почти 21 миллиард рублей. В Анапе открыли три отеля, водно-развлекательный комплекс, пансионат и парк развлечений. В Геленджике построили гостиничный комплекс, в Новороссийске – две гостиницы, в Туапсинском районе – вторую очередь одного из отелей, в Славянском районе – бальнеолечебницу.
В крае функционируют 730 объектов турпоказа от этнографического и природного до промышленного и аграрного направлений. Отдыхающим доступны 291 туристический и 211 экскурсионных маршрутов. До конца года в крае для туристов откроют и дополнительные средства размещения - гостиничный комплекс категории "пять звезд" в Анапе, санаторий и новый спа-корпус при отеле в Сочи, пятизвездочный отель в Архипо-Осиповке и комплекс отелей категории "четыре звезды" в Темрюкском районе.
На прибрежных территориях сотрудники регионального управления Роспотребнадзора проводят ежедневные замеры состояния воздуха, пляжей, морской и питьевой воды. От Геленджика до границы с Абхазией, а также в поселке Тамань до Ростовской области пляжи и вода соответствуют необходимым санитарным требованиям. Отдых и купание там разрешены.
 
Краснодарский крайКраснодарский крайГеленджикАнапаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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