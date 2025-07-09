Рейтинг@Mail.ru
У Южных Курил произошло землетрясение - РИА Новости, 09.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:32 09.07.2025
https://ria.ru/20250709/kurily-2028065246.html
У Южных Курил произошло землетрясение
У Южных Курил произошло землетрясение - РИА Новости, 09.07.2025
У Южных Курил произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,6 зарегистрировано в среду у побережья южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T07:32:00+03:00
2025-07-09T07:32:00+03:00
кунашир (остров)
тихий океан
шикотан
елена семенова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147669/35/1476693599_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c7c1b048eaa59e1cf7bff0b49ae2b16f.jpg
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 июл - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,6 зарегистрировано в среду у побережья южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в Тихом океане 9 июля в 14.39 (6.39 мск). Эпицентр находился в 63 километрах юго-восточнее села Головнино на острове Кунашир, очаг располагался на глубине 100 километров", - рассказала собеседница агентства. По информации сейсмолога, подземные толчки силой до 2 баллов могли ощутить на островах Шикотан и Кунашир. Тревога цунами не объявлялась.
https://ria.ru/20250707/zemletryasenie-2027635120.html
кунашир (остров)
тихий океан
шикотан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147669/35/1476693599_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_76adc89eb2a7137f6ab6d10051025550.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
кунашир (остров), тихий океан, шикотан, елена семенова
Кунашир (остров), Тихий океан, Шикотан, Елена Семенова
У Южных Курил произошло землетрясение

У Южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,6

© РИА Новости / Сергей Красноухов | Перейти в медиабанкВид на вулкан Менделеева и поселок Южно-Курильск на острове Кунашир
Вид на вулкан Менделеева и поселок Южно-Курильск на острове Кунашир - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / Сергей Красноухов
Перейти в медиабанк
Вид на вулкан Менделеева и поселок Южно-Курильск на острове Кунашир. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 июл - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,6 зарегистрировано в среду у побережья южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.
"Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в Тихом океане 9 июля в 14.39 (6.39 мск). Эпицентр находился в 63 километрах юго-восточнее села Головнино на острове Кунашир, очаг располагался на глубине 100 километров", - рассказала собеседница агентства.
По информации сейсмолога, подземные толчки силой до 2 баллов могли ощутить на островах Шикотан и Кунашир. Тревога цунами не объявлялась.
Остров Кунашир - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
На Курилах произошло землетрясение
7 июля, 12:29
 
Кунашир (остров)Тихий океанШикотанЕлена Семенова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала