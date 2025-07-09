https://ria.ru/20250709/kurily-2028065246.html
У Южных Курил произошло землетрясение
У Южных Курил произошло землетрясение - РИА Новости, 09.07.2025
У Южных Курил произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,6 зарегистрировано в среду у побережья южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T07:32:00+03:00
2025-07-09T07:32:00+03:00
2025-07-09T07:32:00+03:00
кунашир (остров)
тихий океан
шикотан
елена семенова
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 июл - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,6 зарегистрировано в среду у побережья южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в Тихом океане 9 июля в 14.39 (6.39 мск). Эпицентр находился в 63 километрах юго-восточнее села Головнино на острове Кунашир, очаг располагался на глубине 100 километров", - рассказала собеседница агентства. По информации сейсмолога, подземные толчки силой до 2 баллов могли ощутить на островах Шикотан и Кунашир. Тревога цунами не объявлялась.
https://ria.ru/20250707/zemletryasenie-2027635120.html
кунашир (остров)
тихий океан
шикотан
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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кунашир (остров), тихий океан, шикотан, елена семенова
Кунашир (остров), Тихий океан, Шикотан, Елена Семенова
У Южных Курил произошло землетрясение
У Южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,6