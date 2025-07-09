https://ria.ru/20250709/kurily-2028065246.html

У Южных Курил произошло землетрясение

У Южных Курил произошло землетрясение - РИА Новости, 09.07.2025

У Южных Курил произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,6 зарегистрировано в среду у побережья южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T07:32:00+03:00

2025-07-09T07:32:00+03:00

2025-07-09T07:32:00+03:00

кунашир (остров)

тихий океан

шикотан

елена семенова

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 июл - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,6 зарегистрировано в среду у побережья южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в Тихом океане 9 июля в 14.39 (6.39 мск). Эпицентр находился в 63 километрах юго-восточнее села Головнино на острове Кунашир, очаг располагался на глубине 100 километров", - рассказала собеседница агентства. По информации сейсмолога, подземные толчки силой до 2 баллов могли ощутить на островах Шикотан и Кунашир. Тревога цунами не объявлялась.

https://ria.ru/20250707/zemletryasenie-2027635120.html

кунашир (остров)

тихий океан

шикотан

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

кунашир (остров), тихий океан, шикотан, елена семенова