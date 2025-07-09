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Главу МЧС переизбрали председателем исполнительного совета МОГО - РИА Новости, 09.07.2025
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14:40 09.07.2025 (обновлено: 20:33 09.07.2025)
https://ria.ru/20250709/kurenkov-2028144903.html
Главу МЧС переизбрали председателем исполнительного совета МОГО
Главу МЧС переизбрали председателем исполнительного совета МОГО - РИА Новости, 09.07.2025
Главу МЧС переизбрали председателем исполнительного совета МОГО
Глава МЧС России Александр Куренков переизбран председателем исполнительного совета международной организации гражданской обороны (МОГО), рассказали РИА Новости РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T14:40:00+03:00
2025-07-09T20:33:00+03:00
политика
россия
александр куренков (мчс)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
мого
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Глава МЧС России Александр Куренков переизбран председателем исполнительного совета международной организации гражданской обороны (МОГО), рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства. "Александр Куренков вновь избран председателем исполнительного совета МОГО", - говорится в сообщении. Ведомство отмечает, что полномочия распространяются на ближайшие два года. "Глава МЧС России является единственным руководителем федерального органа исполнительной власти, удостоенным такой важной и ответственной роли. Последние два года именно Россия была председателем – это впервые за более чем 90-летнюю историю организации", - подчеркивает министерство.В пресс-службе отметили, что должность председателя исполнительного совета МОГО – одна из важнейших и очень ответственных должностей в структуре управления организацией."В своей работе планируем руководствоваться принципами открытости, взаимного уважения, доверия и действовать в интересах всех стран-членов МОГО. Уверен, что только вместе, через поиск компромиссов и объединение усилий, мы сможем более эффективно помогать нуждающимся и обеспечить стабильное будущее МОГО", - приводит ведомство слова Куренкова.В декабре 2015 года МОГО получила статус наблюдателя при ООН, что открыло новые возможности для работы организации, в том числе в области подготовки специалистов и населения к чрезвычайным ситуациям различного характера и уровня.МОГО - единственная международная межправительственная организация, которая специализируется в области гражданской обороны и защиты населения на международном уровне. В ее состав входят 60 государств, включая Россию. Еще 21 организация являются аффилированными членами, в том числе ряд вузов и учреждений МЧС РФ.
https://ria.ru/20250708/bezopasnost-2027852777.html
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политика, россия, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), мого, оон
Политика, Россия, Александр Куренков (МЧС), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), МОГО, ООН
Главу МЧС переизбрали председателем исполнительного совета МОГО

Глава МЧС Куренков переизбран председателем исполнительного совета МОГО

© Фото : МЧС РоссииГлава МЧС России Александр Куренков
Глава МЧС России Александр Куренков - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© Фото : МЧС России
Глава МЧС России Александр Куренков. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Глава МЧС России Александр Куренков переизбран председателем исполнительного совета международной организации гражданской обороны (МОГО), рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства.
"Александр Куренков вновь избран председателем исполнительного совета МОГО", - говорится в сообщении.
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Ведомство отмечает, что полномочия распространяются на ближайшие два года.
"Глава МЧС России является единственным руководителем федерального органа исполнительной власти, удостоенным такой важной и ответственной роли. Последние два года именно Россия была председателем – это впервые за более чем 90-летнюю историю организации", - подчеркивает министерство.
В пресс-службе отметили, что должность председателя исполнительного совета МОГО – одна из важнейших и очень ответственных должностей в структуре управления организацией.
"В своей работе планируем руководствоваться принципами открытости, взаимного уважения, доверия и действовать в интересах всех стран-членов МОГО. Уверен, что только вместе, через поиск компромиссов и объединение усилий, мы сможем более эффективно помогать нуждающимся и обеспечить стабильное будущее МОГО", - приводит ведомство слова Куренкова.
В декабре 2015 года МОГО получила статус наблюдателя при ООН, что открыло новые возможности для работы организации, в том числе в области подготовки специалистов и населения к чрезвычайным ситуациям различного характера и уровня.
МОГО - единственная международная межправительственная организация, которая специализируется в области гражданской обороны и защиты населения на международном уровне. В ее состав входят 60 государств, включая Россию. Еще 21 организация являются аффилированными членами, в том числе ряд вузов и учреждений МЧС РФ.
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