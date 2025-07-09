https://ria.ru/20250709/kuban-2028131159.html

ВСУ обещали 25 тысяч рублей мужчине, задержанному за поджог на Кубани

ВСУ обещали 25 тысяч рублей мужчине, задержанному за поджог на Кубани - РИА Новости, 09.07.2025

ВСУ обещали 25 тысяч рублей мужчине, задержанному за поджог на Кубани

Мужчина, задержанный за поджог вышки сотовой связи в Краснодарском крае, заявил, что должен был получить за это 25 тысяч рублей, видео с его признанием... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T13:30:00+03:00

2025-07-09T13:30:00+03:00

2025-07-09T13:30:00+03:00

происшествия

россия

украина

краснодарский край

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Мужчина, задержанный за поджог вышки сотовой связи в Краснодарском крае, заявил, что должен был получить за это 25 тысяч рублей, видео с его признанием опубликовала ФСБ РФ. Ранее ФСБ сообщила о задержании гражданина РФ 1974 года рождения, который по заданию спецслужб Украины совершил поджог оборудования сотовой связи, возбуждено дело о диверсии. "В процессе поиска работы в сети интернет со мной установил контакт представитель спецслужб Украины, который предложил мне заработок в размере 25 тысяч рублей за поджог вышки сотовой связи на территории Краснодарского края", - сказал задержанный. Впоследствии он получил координаты этой вышки, добавил мужчина.

https://ria.ru/20250625/fsb-2025292984.html

россия

украина

краснодарский край

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происшествия, россия, украина, краснодарский край, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)