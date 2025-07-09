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ВСУ обещали 25 тысяч рублей мужчине, задержанному за поджог на Кубани - РИА Новости, 09.07.2025
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13:30 09.07.2025
https://ria.ru/20250709/kuban-2028131159.html
ВСУ обещали 25 тысяч рублей мужчине, задержанному за поджог на Кубани
ВСУ обещали 25 тысяч рублей мужчине, задержанному за поджог на Кубани - РИА Новости, 09.07.2025
ВСУ обещали 25 тысяч рублей мужчине, задержанному за поджог на Кубани
Мужчина, задержанный за поджог вышки сотовой связи в Краснодарском крае, заявил, что должен был получить за это 25 тысяч рублей, видео с его признанием... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T13:30:00+03:00
2025-07-09T13:30:00+03:00
происшествия
россия
украина
краснодарский край
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Мужчина, задержанный за поджог вышки сотовой связи в Краснодарском крае, заявил, что должен был получить за это 25 тысяч рублей, видео с его признанием опубликовала ФСБ РФ. Ранее ФСБ сообщила о задержании гражданина РФ 1974 года рождения, который по заданию спецслужб Украины совершил поджог оборудования сотовой связи, возбуждено дело о диверсии. "В процессе поиска работы в сети интернет со мной установил контакт представитель спецслужб Украины, который предложил мне заработок в размере 25 тысяч рублей за поджог вышки сотовой связи на территории Краснодарского края", - сказал задержанный. Впоследствии он получил координаты этой вышки, добавил мужчина.
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россия
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происшествия, россия, украина, краснодарский край, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Украина, Краснодарский край, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
ВСУ обещали 25 тысяч рублей мужчине, задержанному за поджог на Кубани

ФСБ: задержанному за поджог вышки сотовой связи на Кубани обещали 25 тыс руб

© РИА Новости / Евгений БиятовНаручники на руках
Наручники на руках - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Наручники на руках. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Мужчина, задержанный за поджог вышки сотовой связи в Краснодарском крае, заявил, что должен был получить за это 25 тысяч рублей, видео с его признанием опубликовала ФСБ РФ.
Ранее ФСБ сообщила о задержании гражданина РФ 1974 года рождения, который по заданию спецслужб Украины совершил поджог оборудования сотовой связи, возбуждено дело о диверсии.
"В процессе поиска работы в сети интернет со мной установил контакт представитель спецслужб Украины, который предложил мне заработок в размере 25 тысяч рублей за поджог вышки сотовой связи на территории Краснодарского края", - сказал задержанный.
Впоследствии он получил координаты этой вышки, добавил мужчина.
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ПроисшествияРоссияУкраинаКраснодарский крайФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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