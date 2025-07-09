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На Кубани задержали украинского пособника - РИА Новости, 09.07.2025
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12:49 09.07.2025
https://ria.ru/20250709/kuban-2028123842.html
На Кубани задержали украинского пособника
На Кубани задержали украинского пособника - РИА Новости, 09.07.2025
На Кубани задержали украинского пособника
Задержан житель Краснодарского края, по заданию спецслужб Украины совершивший поджог оборудования сотовой связи, возбуждено дело о диверсии, сообщает ЦОС ФСБ... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T12:49:00+03:00
2025-07-09T12:49:00+03:00
происшествия
россия
краснодарский край
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
оренбургская область
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Задержан житель Краснодарского края, по заданию спецслужб Украины совершивший поджог оборудования сотовой связи, возбуждено дело о диверсии, сообщает ЦОС ФСБ РФ. "ФСБ РФ совместно с МВД России и Следственным комитетом Российской Федерации на территориях Удмуртской Республики, Оренбургской области и Краснодарского края выявлена и задокументирована противоправная деятельность пяти граждан РФ 1974, 2008, 2010 и 2011 годов рождения, которые по заданиям украинских спецслужб осуществили поджоги объектов транспортной инфраструктуры и оборудования сотовой связи за обещанное вознаграждение", - говорится в сообщении. Четверо несовершеннолетних, как в своем релизе отмечал СК РФ, были задержаны за поджоги железнодорожного оборудования в Оренбургской области и Удмуртии, против них возбуждено дело о теракте. В отношении жителя Кубани, согласно информации ФСБ, возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 281 ("Диверсия") и ч. 2 ст. 167 ("Умышленные уничтожение или повреждение имущества") УК России. В ФСБ предупредили, что украинские спецслужбы активно вовлекают граждан РФ в преступную деятельность, обещая им легкие деньги, которые часто не выплачиваются. За такие действия предусмотрено наказание до пожизненного лишения свободы.
https://ria.ru/20250708/sevastopol-2028000772.html
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происшествия, россия, краснодарский край, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), оренбургская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Краснодарский край, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Оренбургская область, Следственный комитет России (СК РФ)
На Кубани задержали украинского пособника

ФСБ: жителя Кубани задержали по подозрению в поджоге по заданию Киева

© РИА Новости / ФСБ России | Перейти в медиабанкНашивка на форме сотрудника ФСБ России
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Задержан житель Краснодарского края, по заданию спецслужб Украины совершивший поджог оборудования сотовой связи, возбуждено дело о диверсии, сообщает ЦОС ФСБ РФ.
"ФСБ РФ совместно с МВД России и Следственным комитетом Российской Федерации на территориях Удмуртской Республики, Оренбургской области и Краснодарского края выявлена и задокументирована противоправная деятельность пяти граждан РФ 1974, 2008, 2010 и 2011 годов рождения, которые по заданиям украинских спецслужб осуществили поджоги объектов транспортной инфраструктуры и оборудования сотовой связи за обещанное вознаграждение", - говорится в сообщении.
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Четверо несовершеннолетних, как в своем релизе отмечал СК РФ, были задержаны за поджоги железнодорожного оборудования в Оренбургской области и Удмуртии, против них возбуждено дело о теракте.
В отношении жителя Кубани, согласно информации ФСБ, возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 281 ("Диверсия") и ч. 2 ст. 167 ("Умышленные уничтожение или повреждение имущества") УК России.
В ФСБ предупредили, что украинские спецслужбы активно вовлекают граждан РФ в преступную деятельность, обещая им легкие деньги, которые часто не выплачиваются. За такие действия предусмотрено наказание до пожизненного лишения свободы.
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ПроисшествияРоссияКраснодарский крайФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Оренбургская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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