https://ria.ru/20250709/kuban-2028123842.html

На Кубани задержали украинского пособника

На Кубани задержали украинского пособника - РИА Новости, 09.07.2025

На Кубани задержали украинского пособника

Задержан житель Краснодарского края, по заданию спецслужб Украины совершивший поджог оборудования сотовой связи, возбуждено дело о диверсии, сообщает ЦОС ФСБ... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T12:49:00+03:00

2025-07-09T12:49:00+03:00

2025-07-09T12:49:00+03:00

происшествия

россия

краснодарский край

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

оренбургская область

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Задержан житель Краснодарского края, по заданию спецслужб Украины совершивший поджог оборудования сотовой связи, возбуждено дело о диверсии, сообщает ЦОС ФСБ РФ. "ФСБ РФ совместно с МВД России и Следственным комитетом Российской Федерации на территориях Удмуртской Республики, Оренбургской области и Краснодарского края выявлена и задокументирована противоправная деятельность пяти граждан РФ 1974, 2008, 2010 и 2011 годов рождения, которые по заданиям украинских спецслужб осуществили поджоги объектов транспортной инфраструктуры и оборудования сотовой связи за обещанное вознаграждение", - говорится в сообщении. Четверо несовершеннолетних, как в своем релизе отмечал СК РФ, были задержаны за поджоги железнодорожного оборудования в Оренбургской области и Удмуртии, против них возбуждено дело о теракте. В отношении жителя Кубани, согласно информации ФСБ, возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 281 ("Диверсия") и ч. 2 ст. 167 ("Умышленные уничтожение или повреждение имущества") УК России. В ФСБ предупредили, что украинские спецслужбы активно вовлекают граждан РФ в преступную деятельность, обещая им легкие деньги, которые часто не выплачиваются. За такие действия предусмотрено наказание до пожизненного лишения свободы.

https://ria.ru/20250708/sevastopol-2028000772.html

https://ria.ru/20250630/agent-2026217404.html

россия

краснодарский край

оренбургская область

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происшествия, россия, краснодарский край, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), оренбургская область, следственный комитет россии (ск рф)