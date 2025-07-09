https://ria.ru/20250709/kriminal-2027899542.html

"Люди там пропадали все 30 лет". Тайны самой большой секты в России

"Люди там пропадали все 30 лет". Тайны самой большой секты в России - РИА Новости, 09.07.2025

"Люди там пропадали все 30 лет". Тайны самой большой секты в России

Процветающая и свободная община или тоталитарная секта — по словам жителей Красноярского края, жизнь в так называемом Городе Солнца продолжается даже после... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T08:00:00+03:00

2025-07-09T08:00:00+03:00

2025-07-09T09:02:00+03:00

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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости, Виктор Званцев. Процветающая и свободная община или тоталитарная секта — по словам жителей Красноярского края, жизнь в так называемом Городе Солнца продолжается даже после того, как его основателей отправили за решетку. Многие адепты ждут освобождения наставника — Сергея Торопа, провозгласившего себя мессией. О том, как лжепророк построил целую империю, — в материале РИА Новости.Силовой захватВ сентябре 2020-го в "Общину единой веры" явились вооруженные силовики. Поскольку некоторые там вполне легально владели охотничьими ружьями и без колебаний готовы были применить их для защиты своего духовного гуру, к операции привлекли даже спецназ ФСБ.Спустя несколько минут на Сергее Торопе, Вадиме Редькине и Владимире Ведерникове защелкнули наручники. Затем доставили на вертолете в Новосибирск. Центральный райсуд на время расследования заключил всех под стражу.Задержанных обвинили в "создании религиозного объединения, деятельность которого связана с насилием над гражданами", а также "умышленном причинении тяжкого и среднего вреда здоровью". Ведерникову добавили еще и "мошенничество в особо крупном размере".Подозреваемые вину не признали, уголовное дело назвали сфабрикованным и заказным. Расследование и судебный процесс растянулись почти на пять лет."Город Солнца""Общину единой веры" в 90-х основал бывший милиционер Сергей Тороп, объявивший себя спасителям человечества, а затем и вовсе Иисусом Христом. Лжепророк взял имя Виссарион и поселился с последователями в глухой тайге в Красноярском крае, где принялся строить "Город Солнца".Никакого алкоголя и табака, запрет на мясо, молоко, сахар. Также нельзя пользоваться традиционными методами лечения и обращаться к врачам. Адепты, в том числе дети, страдали от истощения и заболеваний, вызванных несбалансированным питанием.Но секта росла. В числе первых к Торопу присоединились Редькин и Ведерников, став его ближайшими соратниками. Для вступления требовалось продать все имущество, а вырученные деньги отдать Виссариону."Он ездил по учебным заведениям и переманивал к себе студентов, — рассказал РИА Новости родственник одного из адептов. — Так в секту попал мой двоюродный брат. Прервал общение с семьей, даже с родителями. Где он теперь и что с ним, никто не знает. Совершенно непонятно, почему эту лавочку не прикрыли еще тогда".В 2000-м общину переименовали в "Церковь последнего завета". Официально зарегистрировали в Минюсте. Последователи Виссариона строили дома, вели хозяйство — выращивали фрукты и овощи. За все эти годы через "Город Солнца" прошло около десяти тысяч человек.Запретный плодНо скандалы периодически возникали. Покинувшие секту сообщали об истязаниях.И местные, и федеральные журналисты пытались разобраться в том, что происходит в общине, однако проникнуть туда было непросто. Сами адепты транслировали во внешний мир благостную картину братского единения и процветания.Реальность, конечно же, была иной. Строжайшая дисциплина, телесные наказания. А, например, 43-летний сектант Сергей Килиний насиловал несовершеннолетних девочек. Его осудили на 15 лет. Точное число жертв так и не установили.Следователи собрали доказательства того, что Виссарион с подельниками "использовали деньги членов общины и применяли к ним психологическое воздействие", с 2001-го по 2020-й "причинили моральный вред 16 адептам, шестерым — тяжкий вред здоровью и еще одному — вред здоровью средней тяжести".Во время обысков нашли не только деньги, но и алкоголь, так рьяно запрещаемый Виссарионом.На суде сектанты продолжали отрицать вину, уверяли, что вообще не понимают, за что их арестовали. Прокурор запрашивал для Торопа и Ведерникова 14 лет лишения свободы, для Редькина — 13. В итоге Железнодорожный суд Новосибирска отправил первых двух в колонию строгого режима на 12 лет, третьего — на 11.При этом в общине до сих пор остается несколько десятков человек, сохраняющих верность своему гуру. Пара тысяч последователей, приехавших из других регионов, так и живут в поселках Курагинского и Каратузского районов Красноярского края. Многие из них тоже считают уголовное дело против Виссариона сфабрикованным.

https://ria.ru/20250705/kriminal-2027175612.html

https://ria.ru/20240811/kriminal-1965195966.html

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Михаил Кевхиев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Михаил Кевхиев

красноярский край, новосибирск, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия