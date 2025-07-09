"Люди там пропадали все 30 лет". Тайны самой большой секты в России
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкОдин из руководителей "Церкви последнего завета" Сергей Тороп (Виссарион) на заседании Центрального районного суда Новосибирска
Один из руководителей "Церкви последнего завета" Сергей Тороп (Виссарион) на заседании Центрального районного суда Новосибирска
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости, Виктор Званцев. Процветающая и свободная община или тоталитарная секта — по словам жителей Красноярского края, жизнь в так называемом Городе Солнца продолжается даже после того, как его основателей отправили за решетку. Многие адепты ждут освобождения наставника — Сергея Торопа, провозгласившего себя мессией. О том, как лжепророк построил целую империю, — в материале РИА Новости.
Силовой захват
В сентябре 2020-го в "Общину единой веры" явились вооруженные силовики. Поскольку некоторые там вполне легально владели охотничьими ружьями и без колебаний готовы были применить их для защиты своего духовного гуру, к операции привлекли даже спецназ ФСБ.
Спустя несколько минут на Сергее Торопе, Вадиме Редькине и Владимире Ведерникове защелкнули наручники. Затем доставили на вертолете в Новосибирск. Центральный райсуд на время расследования заключил всех под стражу.
Задержанных обвинили в "создании религиозного объединения, деятельность которого связана с насилием над гражданами", а также "умышленном причинении тяжкого и среднего вреда здоровью". Ведерникову добавили еще и "мошенничество в особо крупном размере".
Подозреваемые вину не признали, уголовное дело назвали сфабрикованным и заказным. Расследование и судебный процесс растянулись почти на пять лет.
"Город Солнца"
"Общину единой веры" в 90-х основал бывший милиционер Сергей Тороп, объявивший себя спасителям человечества, а затем и вовсе Иисусом Христом. Лжепророк взял имя Виссарион и поселился с последователями в глухой тайге в Красноярском крае, где принялся строить "Город Солнца".
© Фото : СК РФ | Перейти в медиабанкОдин из руководителей религиозной организации "Церковь последнего завета" Сергей Тороп во время задержания
© Фото : СК РФ
Один из руководителей религиозной организации "Церковь последнего завета" Сергей Тороп во время задержания
Никакого алкоголя и табака, запрет на мясо, молоко, сахар. Также нельзя пользоваться традиционными методами лечения и обращаться к врачам. Адепты, в том числе дети, страдали от истощения и заболеваний, вызванных несбалансированным питанием.
Но секта росла. В числе первых к Торопу присоединились Редькин и Ведерников, став его ближайшими соратниками. Для вступления требовалось продать все имущество, а вырученные деньги отдать Виссариону.
"Он ездил по учебным заведениям и переманивал к себе студентов, — рассказал РИА Новости родственник одного из адептов. — Так в секту попал мой двоюродный брат. Прервал общение с семьей, даже с родителями. Где он теперь и что с ним, никто не знает. Совершенно непонятно, почему эту лавочку не прикрыли еще тогда".
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкОдин из руководителей религиозной организации "Церковь последнего завета" Вадим Редькин в суде
Один из руководителей религиозной организации "Церковь последнего завета" Вадим Редькин в суде
В 2000-м общину переименовали в "Церковь последнего завета". Официально зарегистрировали в Минюсте. Последователи Виссариона строили дома, вели хозяйство — выращивали фрукты и овощи. За все эти годы через "Город Солнца" прошло около десяти тысяч человек.
Запретный плод
Но скандалы периодически возникали. Покинувшие секту сообщали об истязаниях.
И местные, и федеральные журналисты пытались разобраться в том, что происходит в общине, однако проникнуть туда было непросто. Сами адепты транслировали во внешний мир благостную картину братского единения и процветания.
"Увел незнакомец". Новый поворот в деле пропавших 20 лет назад детей
11 августа 2024, 08:00
Реальность, конечно же, была иной. Строжайшая дисциплина, телесные наказания.
А, например, 43-летний сектант Сергей Килиний насиловал несовершеннолетних девочек. Его осудили на 15 лет. Точное число жертв так и не установили.
Следователи собрали доказательства того, что Виссарион с подельниками "использовали деньги членов общины и применяли к ним психологическое воздействие", с 2001-го по 2020-й "причинили моральный вред 16 адептам, шестерым — тяжкий вред здоровью и еще одному — вред здоровью средней тяжести".
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкОдин из руководителей "Церкви последнего завета" Владимир Ведерников после заседания Центрального районного суда Новосибирска
Один из руководителей "Церкви последнего завета" Владимир Ведерников после заседания Центрального районного суда Новосибирска
Во время обысков нашли не только деньги, но и алкоголь, так рьяно запрещаемый Виссарионом.
На суде сектанты продолжали отрицать вину, уверяли, что вообще не понимают, за что их арестовали. Прокурор запрашивал для Торопа и Ведерникова 14 лет лишения свободы, для Редькина — 13. В итоге Железнодорожный суд Новосибирска отправил первых двух в колонию строгого режима на 12 лет, третьего — на 11.
При этом в общине до сих пор остается несколько десятков человек, сохраняющих верность своему гуру. Пара тысяч последователей, приехавших из других регионов, так и живут в поселках Курагинского и Каратузского районов Красноярского края. Многие из них тоже считают уголовное дело против Виссариона сфабрикованным.