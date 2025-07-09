https://ria.ru/20250709/kreml-2028133369.html

Песков ответил на вопрос о реакции Кремля на заявления Сырского

Песков ответил на вопрос о реакции Кремля на заявления Сырского - РИА Новости, 09.07.2025

Песков ответил на вопрос о реакции Кремля на заявления Сырского

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле никак не отреагировали на заявления главкома ВСУ Александра Сырского, что ВСУ должны вернуть... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T13:44:00+03:00

2025-07-09T13:44:00+03:00

2025-07-09T13:44:00+03:00

белгородская область

россия

александр сырский

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле никак не отреагировали на заявления главкома ВСУ Александра Сырского, что ВСУ должны вернуть позиции в Курской и Белгородской областях. "Никак не отреагировали", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о реакции Кремля на заявления Сырского. Ранее Сырский сообщил, что ВСУ должны восстановить свои позиции в Курской и Белгородской областях. В своем заявлении он также признал ощутимое преобладание российской стороны в силах и средствах.

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Варвара Скокшина

белгородская область, россия, александр сырский, дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире