Рейтинг@Mail.ru
Песков ответил на вопрос о реакции Кремля на заявления Сырского - РИА Новости, 09.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:44 09.07.2025
https://ria.ru/20250709/kreml-2028133369.html
Песков ответил на вопрос о реакции Кремля на заявления Сырского
Песков ответил на вопрос о реакции Кремля на заявления Сырского - РИА Новости, 09.07.2025
Песков ответил на вопрос о реакции Кремля на заявления Сырского
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле никак не отреагировали на заявления главкома ВСУ Александра Сырского, что ВСУ должны вернуть... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T13:44:00+03:00
2025-07-09T13:44:00+03:00
белгородская область
россия
александр сырский
дмитрий песков
вооруженные силы украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749496915_0:220:3004:1910_1920x0_80_0_0_c94fbde2831d4887ac6e46a387becd1a.jpg
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле никак не отреагировали на заявления главкома ВСУ Александра Сырского, что ВСУ должны вернуть позиции в Курской и Белгородской областях. "Никак не отреагировали", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о реакции Кремля на заявления Сырского. Ранее Сырский сообщил, что ВСУ должны восстановить свои позиции в Курской и Белгородской областях. В своем заявлении он также признал ощутимое преобладание российской стороны в силах и средствах.
https://ria.ru/20250709/svo-2028122460.html
белгородская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749496915_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ee5a333e6bf6e046cd25e0414b623bae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородская область, россия, александр сырский, дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире
Белгородская область, Россия, Александр Сырский, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, В мире
Песков ответил на вопрос о реакции Кремля на заявления Сырского

Песков: в Кремле не отреагировали на слова Сырского о Курской области

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле никак не отреагировали на заявления главкома ВСУ Александра Сырского, что ВСУ должны вернуть позиции в Курской и Белгородской областях.
"Никак не отреагировали", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о реакции Кремля на заявления Сырского.
Ранее Сырский сообщил, что ВСУ должны восстановить свои позиции в Курской и Белгородской областях. В своем заявлении он также признал ощутимое преобладание российской стороны в силах и средствах.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
Песков рассказал о ходе СВО
Вчера, 12:45
 
Белгородская областьРоссияАлександр СырскийДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала