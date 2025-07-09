https://ria.ru/20250709/kreml-2028133369.html
Песков ответил на вопрос о реакции Кремля на заявления Сырского
Песков ответил на вопрос о реакции Кремля на заявления Сырского - РИА Новости, 09.07.2025
Песков ответил на вопрос о реакции Кремля на заявления Сырского
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле никак не отреагировали на заявления главкома ВСУ Александра Сырского, что ВСУ должны вернуть... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T13:44:00+03:00
2025-07-09T13:44:00+03:00
2025-07-09T13:44:00+03:00
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле никак не отреагировали на заявления главкома ВСУ Александра Сырского, что ВСУ должны вернуть позиции в Курской и Белгородской областях. "Никак не отреагировали", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о реакции Кремля на заявления Сырского. Ранее Сырский сообщил, что ВСУ должны восстановить свои позиции в Курской и Белгородской областях. В своем заявлении он также признал ощутимое преобладание российской стороны в силах и средствах.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, россия, александр сырский, дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире
Белгородская область, Россия, Александр Сырский, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, В мире
Песков ответил на вопрос о реакции Кремля на заявления Сырского
Песков: в Кремле не отреагировали на слова Сырского о Курской области