https://ria.ru/20250709/kreml-2028122871.html

В Кремле прокомментировали решение США о поставках оружия Киеву

В Кремле прокомментировали решение США о поставках оружия Киеву - РИА Новости, 09.07.2025

В Кремле прокомментировали решение США о поставках оружия Киеву

Несмотря на решения о возобновлении поставок вооружений Киеву, РФ рассчитывает что президент США Дональд Трамп продолжит усилия по урегулированию украинского... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T12:46:00+03:00

2025-07-09T12:46:00+03:00

2025-07-09T12:46:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Несмотря на решения о возобновлении поставок вооружений Киеву, РФ рассчитывает что президент США Дональд Трамп продолжит усилия по урегулированию украинского конфликта в дипломатическое русло, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы рассчитываем также, что, несмотря на все решения о возобновлении поставок вооружений и так далее - хотя никто там в реальности ничего и не прекращал никакие поставки - но даже несмотря на это, все-таки мы рассчитываем на то, что Трамп и его команда продолжат усилия по выводу процесса украинского урегулирования в политико-дипломатическую плоскость", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250709/ukraina-2028071500.html

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