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В Кремле прокомментировали решение США о поставках оружия Киеву - РИА Новости, 09.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:46 09.07.2025
https://ria.ru/20250709/kreml-2028122871.html
В Кремле прокомментировали решение США о поставках оружия Киеву
В Кремле прокомментировали решение США о поставках оружия Киеву - РИА Новости, 09.07.2025
В Кремле прокомментировали решение США о поставках оружия Киеву
Несмотря на решения о возобновлении поставок вооружений Киеву, РФ рассчитывает что президент США Дональд Трамп продолжит усилия по урегулированию украинского... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T12:46:00+03:00
2025-07-09T12:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
киев
сша
дональд трамп
дмитрий песков
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Несмотря на решения о возобновлении поставок вооружений Киеву, РФ рассчитывает что президент США Дональд Трамп продолжит усилия по урегулированию украинского конфликта в дипломатическое русло, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы рассчитываем также, что, несмотря на все решения о возобновлении поставок вооружений и так далее - хотя никто там в реальности ничего и не прекращал никакие поставки - но даже несмотря на это, все-таки мы рассчитываем на то, что Трамп и его команда продолжат усилия по выводу процесса украинского урегулирования в политико-дипломатическую плоскость", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250709/ukraina-2028071500.html
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в мире, россия, киев, сша, дональд трамп, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Киев, США, Дональд Трамп, Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали решение США о поставках оружия Киеву

Песков: Россия надеется, что Трамп продолжит усилия по урегулированию на Украине

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкБатарея американских ракет ПВО "Пэтриот"
Батарея американских ракет ПВО Пэтриот - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Батарея американских ракет ПВО "Пэтриот" . Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Несмотря на решения о возобновлении поставок вооружений Киеву, РФ рассчитывает что президент США Дональд Трамп продолжит усилия по урегулированию украинского конфликта в дипломатическое русло, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы рассчитываем также, что, несмотря на все решения о возобновлении поставок вооружений и так далее - хотя никто там в реальности ничего и не прекращал никакие поставки - но даже несмотря на это, все-таки мы рассчитываем на то, что Трамп и его команда продолжат усилия по выводу процесса украинского урегулирования в политико-дипломатическую плоскость", - сказал Песков журналистам.
Ракетные системы ПВО Patriot армии США - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
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09:05
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияКиевСШАДональд ТрампДмитрий Песков
 
 
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