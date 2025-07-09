https://ria.ru/20250709/kreml-2028119571.html

В Кремле отреагировали на ужесточение риторики Трампа

В Кремле отреагировали на ужесточение риторики Трампа - РИА Новости, 09.07.2025

В Кремле отреагировали на ужесточение риторики Трампа

В Кремле достаточно спокойно относятся к "ужесточению риторики" президента США Дональда Трампа в отношении Москвы, он известен тем, что использует жесткие... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T12:38:00+03:00

2025-07-09T12:38:00+03:00

2025-07-09T12:38:00+03:00

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. В Кремле достаточно спокойно относятся к "ужесточению риторики" президента США Дональда Трампа в отношении Москвы, он известен тем, что использует жесткие фразы, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы достаточно спокойно к этому относимся, но, во-первых, скажем так, у Трампа в целом достаточно жесткая стилистика в том, какие фразы он использует", - сказал Песков журналистам. ​

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сша, москва, россия, дональд трамп, дмитрий песков, в мире