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В Кремле отреагировали на ужесточение риторики Трампа - РИА Новости, 09.07.2025
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12:38 09.07.2025
https://ria.ru/20250709/kreml-2028119571.html
В Кремле отреагировали на ужесточение риторики Трампа
В Кремле отреагировали на ужесточение риторики Трампа - РИА Новости, 09.07.2025
В Кремле отреагировали на ужесточение риторики Трампа
В Кремле достаточно спокойно относятся к "ужесточению риторики" президента США Дональда Трампа в отношении Москвы, он известен тем, что использует жесткие... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T12:38:00+03:00
2025-07-09T12:38:00+03:00
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москва
россия
дональд трамп
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. В Кремле достаточно спокойно относятся к "ужесточению риторики" президента США Дональда Трампа в отношении Москвы, он известен тем, что использует жесткие фразы, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы достаточно спокойно к этому относимся, но, во-первых, скажем так, у Трампа в целом достаточно жесткая стилистика в том, какие фразы он использует", - сказал Песков журналистам. ​
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сша, москва, россия, дональд трамп, дмитрий песков, в мире
США, Москва, Россия, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, В мире
В Кремле отреагировали на ужесточение риторики Трампа

Песков: в Кремле спокойно относятся к ужесточению риторики Трампа

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. В Кремле достаточно спокойно относятся к "ужесточению риторики" президента США Дональда Трампа в отношении Москвы, он известен тем, что использует жесткие фразы, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы достаточно спокойно к этому относимся, но, во-первых, скажем так, у Трампа в целом достаточно жесткая стилистика в том, какие фразы он использует", - сказал Песков журналистам. ​
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
CNN опубликовал аудиозапись с угрозой Трампа Путину и Си Цзиньпину
09:46
 
СШАМоскваРоссияДональд ТрампДмитрий ПесковВ мире
 
 
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