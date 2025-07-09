https://ria.ru/20250709/krasnoyarsk-2028065678.html
У первого замглавы Красноярска прошли обыски, но он пока свидетель
У первого замглавы Красноярска прошли обыски, но он пока свидетель - РИА Новости, 09.07.2025
У первого замглавы Красноярска прошли обыски, но он пока свидетель
Первый заместитель главы мэра Красноярска Александр Мацак проходит свидетелем по уголовному делу в отношении сотрудника специализированного автотранспортного... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T07:43:00+03:00
2025-07-09T07:43:00+03:00
2025-07-09T07:45:00+03:00
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КРАСНОЯРСК, 9 июл - РИА Новости. Первый заместитель главы мэра Красноярска Александр Мацак проходит свидетелем по уголовному делу в отношении сотрудника специализированного автотранспортного предприятия города, который бесплатно проводил работы на территории загородного дома Мацака, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "По Мацаку дела уголовного нет пока еще. С утра действительно были у него по месту жительства обыски, он сейчас находится на допросе, и его допрашивают в качестве свидетеля по уголовному делу в отношении сотрудника САТП (специализированное автотранспортное предприятие - ред.), в отношении которого возбудили дело по части 1 статьи 285 Уголовного кодекса о злоупотреблении должностными полномочиями", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что сотрудник САТП обвиняется в выполнении бесплатных работ на территории загородного дома Александра Мацака общей стоимостью свыше 250 тысяч рублей. В краевом главке МВД в официальном заявлении сообщили, что полицейские выявили факт превышения должностных полномочий одним из руководителей специализированного автотранспортного предприятия краевого центра. "В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что с мая по июнь 2022 года руководитель службы эксплуатации автомобильных дорог, злоупотребив должностными полномочиями, использовал в личных целях ресурсы организации. В том числе он неоднократно снимал с маршрута спецтехнику своей организации для проведения работ на территории загородного поселка в Березовском районе и дачном участке своего знакомого", - говорится в сообщении. По информации полицейского главка, сумма ущерба составила более 220 тысяч рублей. В отношении подозреваемого 1981 года рождения следователями МВД России по Красноярскому краю возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями. Правоохранительные органы не подтвердили РИА Новости сообщения о задержании Мацака.
https://ria.ru/20250709/krasnoyarsk-2028062271.html
https://ria.ru/20250703/delo-2026856081.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, красноярск, министерство внутренних дел рф (мвд россии), березовский район, красноярский край
Происшествия, Красноярск, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Березовский район, Красноярский край
У первого замглавы Красноярска прошли обыски, но он пока свидетель
Мацак проходит свидетелем по делу сотрудника дорожного предприятия
КРАСНОЯРСК, 9 июл - РИА Новости. Первый заместитель главы мэра Красноярска Александр Мацак проходит свидетелем по уголовному делу в отношении сотрудника специализированного автотранспортного предприятия города, который бесплатно проводил работы на территории загородного дома Мацака, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"По Мацаку дела уголовного нет пока еще. С утра действительно были у него по месту жительства обыски, он сейчас находится на допросе, и его допрашивают в качестве свидетеля по уголовному делу в отношении сотрудника САТП (специализированное автотранспортное предприятие - ред.), в отношении которого возбудили дело по части 1 статьи 285 Уголовного кодекса о злоупотреблении должностными полномочиями", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что сотрудник САТП обвиняется в выполнении бесплатных работ на территории загородного дома Александра Мацака общей стоимостью свыше 250 тысяч рублей.
В краевом главке МВД в официальном заявлении сообщили, что полицейские выявили факт превышения должностных полномочий одним из руководителей специализированного автотранспортного предприятия краевого центра.
«
"В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что с мая по июнь 2022 года руководитель службы эксплуатации автомобильных дорог, злоупотребив должностными полномочиями, использовал в личных целях ресурсы организации. В том числе он неоднократно снимал с маршрута спецтехнику своей организации для проведения работ на территории загородного поселка в Березовском районе и дачном участке своего знакомого", - говорится в сообщении.
По информации полицейского главка, сумма ущерба составила более 220 тысяч рублей. В отношении подозреваемого 1981 года рождения следователями МВД России
по Красноярскому краю
возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями.
Правоохранительные органы не подтвердили РИА Новости сообщения о задержании Мацака.