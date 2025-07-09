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На Западе предупредили ВСУ о неминуемом конце из-за города в ДНР - РИА Новости, 09.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:00 09.07.2025 (обновлено: 04:32 09.07.2025)
https://ria.ru/20250709/krasnoarmeysk-2028052820.html
На Западе предупредили ВСУ о неминуемом конце из-за города в ДНР
На Западе предупредили ВСУ о неминуемом конце из-за города в ДНР - РИА Новости, 09.07.2025
На Западе предупредили ВСУ о неминуемом конце из-за города в ДНР
заявил британский геополитический аналитик Александр Меркурис на YouTube. РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T04:00:00+03:00
2025-07-09T04:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
красноармейск
донбасс
россия
александр меркурис
денис пушилин
вооруженные силы украины
youtube
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. За падением Красноармейска последует финал сражения за Донбасс и освобождение этого региона от ВСУ, заявил британский геополитический аналитик Александр Меркурис на YouTube.“Когда падет Красноармейск, что неизбежно произойдет в течение следующих нескольких недель или месяцев, мы определенно будем наблюдать финал сражения за Донбасс”, — сказал он.При этом, по мнению эксперта, освобождение города приблизит Россию не только к вытеснению украинских войск из Донбасса, но и непосредственно к окончанию самого конфликта.Ранее, 7 июля, глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские войска ведут планомерный охват Красноармейска, подготавливая его переход под контроль России.
https://ria.ru/20250708/syrskij-2027876709.html
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красноармейск, донбасс, россия, александр меркурис, денис пушилин, вооруженные силы украины, youtube
Специальная военная операция на Украине, Красноармейск, Донбасс, Россия, Александр Меркурис, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, YouTube
На Западе предупредили ВСУ о неминуемом конце из-за города в ДНР

Меркурис: крах ВСУ на Донбассе неизбежен после падения Красноармейска

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне специальной военной операции
Военнослужащий ВС РФ в зоне специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий ВС РФ в зоне специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. За падением Красноармейска последует финал сражения за Донбасс и освобождение этого региона от ВСУ, заявил британский геополитический аналитик Александр Меркурис на YouTube.
“Когда падет Красноармейск, что неизбежно произойдет в течение следующих нескольких недель или месяцев, мы определенно будем наблюдать финал сражения за Донбасс”, — сказал он.
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При этом, по мнению эксперта, освобождение города приблизит Россию не только к вытеснению украинских войск из Донбасса, но и непосредственно к окончанию самого конфликта.

Красноармейск — важнейший транспортный узел ВСУ в Донбассе, находится в 66 километрах к северо-западу от Донецка. За город продолжаются ожесточенные бои. Его освобождение позволило бы российским войскам фактически выйти к западным границам ДНР и продолжить наступление на Запорожье.

Ранее, 7 июля, глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские войска ведут планомерный охват Красноармейска, подготавливая его переход под контроль России.
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Специальная военная операция на УкраинеКрасноармейскДонбассРоссияАлександр МеркурисДенис ПушилинВооруженные силы УкраиныYouTube
 
 
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