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На Западе предупредили ВСУ о неминуемом конце из-за города в ДНР
На Западе предупредили ВСУ о неминуемом конце из-за города в ДНР - РИА Новости, 09.07.2025
На Западе предупредили ВСУ о неминуемом конце из-за города в ДНР
заявил британский геополитический аналитик Александр Меркурис на YouTube. РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T04:00:00+03:00
2025-07-09T04:00:00+03:00
2025-07-09T04:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
красноармейск
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. За падением Красноармейска последует финал сражения за Донбасс и освобождение этого региона от ВСУ, заявил британский геополитический аналитик Александр Меркурис на YouTube.“Когда падет Красноармейск, что неизбежно произойдет в течение следующих нескольких недель или месяцев, мы определенно будем наблюдать финал сражения за Донбасс”, — сказал он.При этом, по мнению эксперта, освобождение города приблизит Россию не только к вытеснению украинских войск из Донбасса, но и непосредственно к окончанию самого конфликта.Ранее, 7 июля, глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские войска ведут планомерный охват Красноармейска, подготавливая его переход под контроль России.
https://ria.ru/20250708/syrskij-2027876709.html
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красноармейск, донбасс, россия, александр меркурис, денис пушилин, вооруженные силы украины, youtube
Специальная военная операция на Украине, Красноармейск, Донбасс, Россия, Александр Меркурис, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, YouTube
На Западе предупредили ВСУ о неминуемом конце из-за города в ДНР
Меркурис: крах ВСУ на Донбассе неизбежен после падения Красноармейска