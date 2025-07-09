https://ria.ru/20250709/krasnoarmeysk-2028052820.html

На Западе предупредили ВСУ о неминуемом конце из-за города в ДНР

На Западе предупредили ВСУ о неминуемом конце из-за города в ДНР - РИА Новости, 09.07.2025

На Западе предупредили ВСУ о неминуемом конце из-за города в ДНР

заявил британский геополитический аналитик Александр Меркурис на YouTube. РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T04:00:00+03:00

2025-07-09T04:00:00+03:00

2025-07-09T04:32:00+03:00

специальная военная операция на украине

красноармейск

донбасс

россия

александр меркурис

денис пушилин

вооруженные силы украины

youtube

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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. За падением Красноармейска последует финал сражения за Донбасс и освобождение этого региона от ВСУ, заявил британский геополитический аналитик Александр Меркурис на YouTube.“Когда падет Красноармейск, что неизбежно произойдет в течение следующих нескольких недель или месяцев, мы определенно будем наблюдать финал сражения за Донбасс”, — сказал он.При этом, по мнению эксперта, освобождение города приблизит Россию не только к вытеснению украинских войск из Донбасса, но и непосредственно к окончанию самого конфликта.Ранее, 7 июля, глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские войска ведут планомерный охват Красноармейска, подготавливая его переход под контроль России.

https://ria.ru/20250708/syrskij-2027876709.html

https://ria.ru/20250708/ukraina-2027836444.html

красноармейск

донбасс

россия

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красноармейск, донбасс, россия, александр меркурис, денис пушилин, вооруженные силы украины, youtube