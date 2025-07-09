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В ЕАО спасли кошку, зацепившуюся когтями за кондиционер - РИА Новости, 09.07.2025
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05:26 09.07.2025 (обновлено: 10:23 09.07.2025)
https://ria.ru/20250709/koshka-2028057324.html
В ЕАО спасли кошку, зацепившуюся когтями за кондиционер
В ЕАО спасли кошку, зацепившуюся когтями за кондиционер - РИА Новости, 09.07.2025
В ЕАО спасли кошку, зацепившуюся когтями за кондиционер
В ЕАО спасатели с помощью автолестницы вызволили кошку с блока кондиционера, на который она упала из окна, сообщает региональное управление МЧС. РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T05:26:00+03:00
2025-07-09T10:23:00+03:00
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ВЛАДИВОСТОК, 9 июл — РИА Новости. В ЕАО спасатели с помощью автолестницы вызволили кошку с блока кондиционера, на который она упала из окна, сообщает региональное управление МЧС.&quot;Спасать биробиджанскую кошку приехали бойцы МЧС России. Хозяйка рассказала, что питомица прыгнула за птицей, но в последний момент ухватилась когтями за блок кондиционера, чем и сохранила себе жизнь&quot;, — говорится в заявлении.Как уточнили в ведомстве, спасатель II класса Владислав Трофименко поднялся по автолестнице и извлек из опасной ситуации громко кричащее животное.Владелица кошки и свидетели происшествия поблагодарили сотрудников МЧС за спасение питомца.
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Хорошие новости, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Общество
В ЕАО спасли кошку, зацепившуюся когтями за кондиционер

Сотрудники МЧС с помощью автолестницы спасли кошку, зацепившуюся за кондиционер

© ГУ МЧС России по Еврейской автономной областиКошка Феня на внешнем блоке кондиционера в Биробиджане. Кадр видео
Кошка Феня на внешнем блоке кондиционера в Биробиджане. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© ГУ МЧС России по Еврейской автономной области
Кошка Феня на внешнем блоке кондиционера в Биробиджане. Кадр видео
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ВЛАДИВОСТОК, 9 июл — РИА Новости. В ЕАО спасатели с помощью автолестницы вызволили кошку с блока кондиционера, на который она упала из окна, сообщает региональное управление МЧС.
«

"Спасать биробиджанскую кошку приехали бойцы МЧС России. Хозяйка рассказала, что питомица прыгнула за птицей, но в последний момент ухватилась когтями за блок кондиционера, чем и сохранила себе жизнь", — говорится в заявлении.

Как уточнили в ведомстве, спасатель II класса Владислав Трофименко поднялся по автолестнице и извлек из опасной ситуации громко кричащее животное.
Владелица кошки и свидетели происшествия поблагодарили сотрудников МЧС за спасение питомца.
Сотрудники пожарно-спасательной части спасли кошку, которая оказалась на железобетонных перекрытиях автомобильного моста в подмосковных Серебряных Прудах - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
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Хорошие новостиРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Общество
 
 
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