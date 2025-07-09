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В ЕАО спасли кошку, зацепившуюся когтями за кондиционер
В ЕАО спасли кошку, зацепившуюся когтями за кондиционер - РИА Новости, 09.07.2025
В ЕАО спасли кошку, зацепившуюся когтями за кондиционер
В ЕАО спасатели с помощью автолестницы вызволили кошку с блока кондиционера, на который она упала из окна, сообщает региональное управление МЧС. РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T05:26:00+03:00
2025-07-09T05:26:00+03:00
2025-07-09T10:23:00+03:00
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ВЛАДИВОСТОК, 9 июл — РИА Новости. В ЕАО спасатели с помощью автолестницы вызволили кошку с блока кондиционера, на который она упала из окна, сообщает региональное управление МЧС."Спасать биробиджанскую кошку приехали бойцы МЧС России. Хозяйка рассказала, что питомица прыгнула за птицей, но в последний момент ухватилась когтями за блок кондиционера, чем и сохранила себе жизнь", — говорится в заявлении.Как уточнили в ведомстве, спасатель II класса Владислав Трофименко поднялся по автолестнице и извлек из опасной ситуации громко кричащее животное.Владелица кошки и свидетели происшествия поблагодарили сотрудников МЧС за спасение питомца.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество
Хорошие новости, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Общество
В ЕАО спасли кошку, зацепившуюся когтями за кондиционер
Сотрудники МЧС с помощью автолестницы спасли кошку, зацепившуюся за кондиционер