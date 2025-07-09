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В ЕАО спасли кошку, зацепившуюся когтями за кондиционер

В ЕАО спасли кошку, зацепившуюся когтями за кондиционер - РИА Новости, 09.07.2025

В ЕАО спасли кошку, зацепившуюся когтями за кондиционер

В ЕАО спасатели с помощью автолестницы вызволили кошку с блока кондиционера, на который она упала из окна, сообщает региональное управление МЧС. РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T05:26:00+03:00

2025-07-09T05:26:00+03:00

2025-07-09T10:23:00+03:00

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ВЛАДИВОСТОК, 9 июл — РИА Новости. В ЕАО спасатели с помощью автолестницы вызволили кошку с блока кондиционера, на который она упала из окна, сообщает региональное управление МЧС."Спасать биробиджанскую кошку приехали бойцы МЧС России. Хозяйка рассказала, что питомица прыгнула за птицей, но в последний момент ухватилась когтями за блок кондиционера, чем и сохранила себе жизнь", — говорится в заявлении.Как уточнили в ведомстве, спасатель II класса Владислав Трофименко поднялся по автолестнице и извлек из опасной ситуации громко кричащее животное.Владелица кошки и свидетели происшествия поблагодарили сотрудников МЧС за спасение питомца.

https://ria.ru/20250213/koshka-1999085165.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество