https://ria.ru/20250709/korruptsiya-2028167068.html

Краснов внес изменения в приказ о противодействии коррупции

Краснов внес изменения в приказ о противодействии коррупции - РИА Новости, 09.07.2025

Краснов внес изменения в приказ о противодействии коррупции

Генеральный прокурор России Игорь Краснов ориентировал подчиненных выявлять неправомерно нажитое имущество и незаконные активы и через суд обращать их в доход... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T16:45:00+03:00

2025-07-09T16:45:00+03:00

2025-07-09T16:45:00+03:00

россия

игорь краснов

общество

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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Генеральный прокурор России Игорь Краснов ориентировал подчиненных выявлять неправомерно нажитое имущество и незаконные активы и через суд обращать их в доход государства, несмотря на сроки давности, соответствующий приказ генпрокурора опубликован на сайте надзорного ведомства. Как следует из документа, соответствующие изменения были внесены в приказ "Об осуществлении прокурорского надзора и реализации прокурорами иных полномочий в сфере противодействия коррупции" от 2022 года. "Пункт 2.6 дополнить абзацами четвертым и пятым следующего содержания: Принимать меры к установлению имущества, приобретенного на неподтвержденные доходы, в том числе оформленного на аффилированных лиц, а также полученного в результате должностных злоупотреблений или несоблюдения антикоррупционных запретов. Выявлять доходы от него, включая превращенные или преобразованные в иные активы или приобщенные к имуществу, приобретенному из законных источников. В каждом таком случае обращаться с заявлениями в суд… и добиваться обращения неправомерно нажитого имущества в доход Российской Федерации по решению суда", - сообщается в приказе. "При рассмотрении вопроса о направлении иска в суд учитывать судебную практику Конституционного суда РФ, исходить из отсутствия в законодательстве срока, ограничивающего возможность подачи иска прокурором", - уточняется в документе.

https://ria.ru/20250708/putin-2027884508.html

https://realty.ria.ru/20250709/genprokuror-2028127517.html

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россия, игорь краснов, общество