Краснов внес изменения в приказ о противодействии коррупции
Краснов поручил не учитывать сроки давности в поиске коррупционного имущества
© Фото : Генпрокуратура РоссииИгорь Краснов
© Фото : Генпрокуратура России
Игорь Краснов. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Генеральный прокурор России Игорь Краснов ориентировал подчиненных выявлять неправомерно нажитое имущество и незаконные активы и через суд обращать их в доход государства, несмотря на сроки давности, соответствующий приказ генпрокурора опубликован на сайте надзорного ведомства.
Как следует из документа, соответствующие изменения были внесены в приказ "Об осуществлении прокурорского надзора и реализации прокурорами иных полномочий в сфере противодействия коррупции" от 2022 года.
"Пункт 2.6 дополнить абзацами четвертым и пятым следующего содержания: Принимать меры к установлению имущества, приобретенного на неподтвержденные доходы, в том числе оформленного на аффилированных лиц, а также полученного в результате должностных злоупотреблений или несоблюдения антикоррупционных запретов. Выявлять доходы от него, включая превращенные или преобразованные в иные активы или приобщенные к имуществу, приобретенному из законных источников. В каждом таком случае обращаться с заявлениями в суд… и добиваться обращения неправомерно нажитого имущества в доход Российской Федерации по решению суда", - сообщается в приказе.
"При рассмотрении вопроса о направлении иска в суд учитывать судебную практику Конституционного суда РФ, исходить из отсутствия в законодательстве срока, ограничивающего возможность подачи иска прокурором", - уточняется в документе.
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