https://ria.ru/20250709/koreja-2028056798.html

Южная Корея вернула на родину шестерых граждан КНДР

Южная Корея вернула на родину шестерых граждан КНДР - РИА Новости, 09.07.2025

Южная Корея вернула на родину шестерых граждан КНДР

Южная Корея репатриировала шестерых граждан КНДР, спасенных в море ранее в этом году, сообщает агентство Рёнхап со ссылкой на министерство объединения. РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T05:21:00+03:00

2025-07-09T05:21:00+03:00

2025-07-09T05:21:00+03:00

в мире

кндр (северная корея)

японское море

южная корея

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/119750/91/1197509169_0:101:3960:2329_1920x0_80_0_0_27a01d724c8a0f0a7420f7a7ea257509.jpg

ТОКИО, 9 июл – РИА Новости. Южная Корея репатриировала шестерых граждан КНДР, спасенных в море ранее в этом году, сообщает агентство Рёнхап со ссылкой на министерство объединения. Отмечается, что судно с северокорейцами пересекло Северную разграничительную линию в Японском море, которая выполняет роль фактической морской границы, около 9 утра по местному времени (03.00 мск), а затем самостоятельно направилось к ожидающим их на стороне КНДР судам. Северокорейские рыбаки были спасены в марте и мае этого года, когда их судно вынесло за морскую границу в южнокорейские воды. Двое из них были спасены в Японском море в марте этого года, а еще четверо – в мае в Японском море. Все спасенные выразили желание вернуться на родину в КНДР. Как отмечало ранее агентство, власти Республики Корея пытались связаться с северокорейской стороной через возглавляемое США Командование ООН (UNC) и путем новостных сообщений, но не получили ответа.

https://ria.ru/20250704/koreya-2027080244.html

https://ria.ru/20240820/koreya-1967216581.html

кндр (северная корея)

японское море

южная корея

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, кндр (северная корея), японское море, южная корея, оон