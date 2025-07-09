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Южная Корея вернула на родину шестерых граждан КНДР
Южная Корея вернула на родину шестерых граждан КНДР - РИА Новости, 09.07.2025
Южная Корея вернула на родину шестерых граждан КНДР
Южная Корея репатриировала шестерых граждан КНДР, спасенных в море ранее в этом году, сообщает агентство Рёнхап со ссылкой на министерство объединения. РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T05:21:00+03:00
2025-07-09T05:21:00+03:00
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ТОКИО, 9 июл – РИА Новости. Южная Корея репатриировала шестерых граждан КНДР, спасенных в море ранее в этом году, сообщает агентство Рёнхап со ссылкой на министерство объединения. Отмечается, что судно с северокорейцами пересекло Северную разграничительную линию в Японском море, которая выполняет роль фактической морской границы, около 9 утра по местному времени (03.00 мск), а затем самостоятельно направилось к ожидающим их на стороне КНДР судам. Северокорейские рыбаки были спасены в марте и мае этого года, когда их судно вынесло за морскую границу в южнокорейские воды. Двое из них были спасены в Японском море в марте этого года, а еще четверо – в мае в Японском море. Все спасенные выразили желание вернуться на родину в КНДР. Как отмечало ранее агентство, власти Республики Корея пытались связаться с северокорейской стороной через возглавляемое США Командование ООН (UNC) и путем новостных сообщений, но не получили ответа.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кндр (северная корея), японское море, южная корея, оон
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Южная Корея вернула на родину шестерых граждан КНДР
Южная Корея репатриировала шестерых спасенных в Японском море граждан КНДР