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Южная Корея вернула на родину шестерых граждан КНДР - РИА Новости, 09.07.2025
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05:21 09.07.2025
https://ria.ru/20250709/koreja-2028056798.html
Южная Корея вернула на родину шестерых граждан КНДР
Южная Корея вернула на родину шестерых граждан КНДР - РИА Новости, 09.07.2025
Южная Корея вернула на родину шестерых граждан КНДР
Южная Корея репатриировала шестерых граждан КНДР, спасенных в море ранее в этом году, сообщает агентство Рёнхап со ссылкой на министерство объединения. РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T05:21:00+03:00
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в мире
кндр (северная корея)
японское море
южная корея
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ТОКИО, 9 июл – РИА Новости. Южная Корея репатриировала шестерых граждан КНДР, спасенных в море ранее в этом году, сообщает агентство Рёнхап со ссылкой на министерство объединения. Отмечается, что судно с северокорейцами пересекло Северную разграничительную линию в Японском море, которая выполняет роль фактической морской границы, около 9 утра по местному времени (03.00 мск), а затем самостоятельно направилось к ожидающим их на стороне КНДР судам. Северокорейские рыбаки были спасены в марте и мае этого года, когда их судно вынесло за морскую границу в южнокорейские воды. Двое из них были спасены в Японском море в марте этого года, а еще четверо – в мае в Японском море. Все спасенные выразили желание вернуться на родину в КНДР. Как отмечало ранее агентство, власти Республики Корея пытались связаться с северокорейской стороной через возглавляемое США Командование ООН (UNC) и путем новостных сообщений, но не получили ответа.
https://ria.ru/20250704/koreya-2027080244.html
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кндр (северная корея)
японское море
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в мире, кндр (северная корея), японское море, южная корея, оон
В мире, КНДР (Северная Корея), Японское море, Южная Корея, ООН
Южная Корея вернула на родину шестерых граждан КНДР

Южная Корея репатриировала шестерых спасенных в Японском море граждан КНДР

© AP Photo / Lee Jin-manЮжнокорейский солдат возле границы между Северной и Южной Кореей
Южнокорейский солдат возле границы между Северной и Южной Кореей - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© AP Photo / Lee Jin-man
Южнокорейский солдат возле границы между Северной и Южной Кореей. Архивное фото
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ТОКИО, 9 июл – РИА Новости. Южная Корея репатриировала шестерых граждан КНДР, спасенных в море ранее в этом году, сообщает агентство Рёнхап со ссылкой на министерство объединения.
Отмечается, что судно с северокорейцами пересекло Северную разграничительную линию в Японском море, которая выполняет роль фактической морской границы, около 9 утра по местному времени (03.00 мск), а затем самостоятельно направилось к ожидающим их на стороне КНДР судам.
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Северокорейские рыбаки были спасены в марте и мае этого года, когда их судно вынесло за морскую границу в южнокорейские воды. Двое из них были спасены в Японском море в марте этого года, а еще четверо – в мае в Японском море. Все спасенные выразили желание вернуться на родину в КНДР.
Как отмечало ранее агентство, власти Республики Корея пытались связаться с северокорейской стороной через возглавляемое США Командование ООН (UNC) и путем новостных сообщений, но не получили ответа.
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В миреКНДР (Северная Корея)Японское мореЮжная КореяООН
 
 
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