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Между Россией и США нет разногласий по Украине, заявил Песков - РИА Новости, 09.07.2025
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12:39 09.07.2025 (обновлено: 12:40 09.07.2025)
https://ria.ru/20250709/konflikt-2028119734.html
Между Россией и США нет разногласий по Украине, заявил Песков
Между Россией и США нет разногласий по Украине, заявил Песков - РИА Новости, 09.07.2025
Между Россией и США нет разногласий по Украине, заявил Песков
Между Вашингтоном и Москвой нет разногласий, есть желание решить ситуацию на Украине политико-дипломатическим путем, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T12:39:00+03:00
2025-07-09T12:40:00+03:00
вашингтон (штат)
москва
украина
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Между Вашингтоном и Москвой нет разногласий, есть желание решить ситуацию на Украине политико-дипломатическим путем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Здесь нет разногласий. Здесь есть желание действительно решить проблему политико-дипломатическими средствами и сделать это очень быстро", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, не складывается ли в Кремле чувство, что процесс переговоров между Россией и Украиной заходит в тупик или, как минимум, растут разногласия между Москвой и Вашингтоном.
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вашингтон (штат), москва, украина, дмитрий песков, россия
Вашингтон (штат), Москва, Украина, Дмитрий Песков, Россия
Между Россией и США нет разногласий по Украине, заявил Песков

Песков: США и Россия хотят решить ситуацию на Украине дипломатией

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и США
Государственные флаги России и США - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Государственные флаги России и США. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Между Вашингтоном и Москвой нет разногласий, есть желание решить ситуацию на Украине политико-дипломатическим путем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Здесь нет разногласий. Здесь есть желание действительно решить проблему политико-дипломатическими средствами и сделать это очень быстро", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, не складывается ли в Кремле чувство, что процесс переговоров между Россией и Украиной заходит в тупик или, как минимум, растут разногласия между Москвой и Вашингтоном.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
В Кремле оценили усилия Трампа по переговорам между Россией и Украиной
Вчера, 12:35
 
Вашингтон (штат)МоскваУкраинаДмитрий ПесковРоссия
 
 
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