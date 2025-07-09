https://ria.ru/20250709/konflikt-2028119734.html

Между Россией и США нет разногласий по Украине, заявил Песков

Между Россией и США нет разногласий по Украине, заявил Песков - РИА Новости, 09.07.2025

Между Россией и США нет разногласий по Украине, заявил Песков

Между Вашингтоном и Москвой нет разногласий, есть желание решить ситуацию на Украине политико-дипломатическим путем, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T12:39:00+03:00

2025-07-09T12:39:00+03:00

2025-07-09T12:40:00+03:00

вашингтон (штат)

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украина

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Между Вашингтоном и Москвой нет разногласий, есть желание решить ситуацию на Украине политико-дипломатическим путем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Здесь нет разногласий. Здесь есть желание действительно решить проблему политико-дипломатическими средствами и сделать это очень быстро", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, не складывается ли в Кремле чувство, что процесс переговоров между Россией и Украиной заходит в тупик или, как минимум, растут разногласия между Москвой и Вашингтоном.

https://ria.ru/20250708/tramp-2027867192.html

вашингтон (штат)

москва

украина

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вашингтон (штат), москва, украина, дмитрий песков, россия