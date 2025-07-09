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"Помешают вернуться": успех российских компаний встревожил Запад - РИА Новости, 09.07.2025
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11:56 09.07.2025 (обновлено: 12:39 09.07.2025)
https://ria.ru/20250709/kompanii-2028109328.html
"Помешают вернуться": успех российских компаний встревожил Запад
"Помешают вернуться": успех российских компаний встревожил Запад - РИА Новости, 09.07.2025
"Помешают вернуться": успех российских компаний встревожил Запад
Успех российских компаний, заменивших импорт из других стран, может помешать западным брендам вернуться в страну, пишет агентство Bloomberg. РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T11:56:00+03:00
2025-07-09T12:39:00+03:00
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Успех российских компаний, заменивших импорт из других стран, может помешать западным брендам вернуться в страну, пишет агентство Bloomberg."Стратегии (российских компаний. — Прим. ред.) направлены на то, чтобы помешать оригинальным брендам вернуть себе позиции среди 140 миллионов российских потребителей, которые остаются устойчивыми", — говорится в материале.По словам автора статьи, успех российских компаний сопровождался рекордным ростом доходов. Рост заработной платы после начала СВО опережал инфляцию, поэтому после первоначальной неопределенности потребительские настроения поднялись, а повседневная жизнь осталась неизменной, несмотря на санкции, отметил он.Уточняется, что компания "Вкусно и Точка" процветает после ухода McDonald's, а Stars Coffee, заменившая Starbucks, расширяется, открывая кофейни в городах, где западного аналога никогда и не было. Отмечается, что российские компании успешно заменили ушедшие бренды, представляющие вещевой сектор. По словам автора, компания по производству одежды LIME процветает: с 2021 года выручка выросла более чем в пять раз, а штат сотрудников увеличился в четыре раза. Также выросли продажи и у небольших независимых российских дизайнеров, говорится в материале издания.В конце мая президент России Владимир Путин, комментируя перспективы возвращения иностранных компаний, заявил, что Россия не будет "стелить дорожку" западным фирмам, которые поставили трудовые коллективы в трудное положение и "смылись". Глава государства напомнил, что некоторые компании покинули страну по принуждению западных элит, подставив при этом российских партнеров. Он отметил, что возвращение зарубежных предприятий должно быть выгодным, пообещав проработать с российскими предпринимателями программу возможного возвращения западного бизнеса.
https://ria.ru/20250527/putin-2019381498.html
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владимир путин, россия, экономика, в мире
Владимир Путин, Россия, Экономика, В мире
"Помешают вернуться": успех российских компаний встревожил Запад

Bloomberg: успех российских компаний может помешать возвращению западных брендов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкТорговый центр "Павелецкая плаза"
Торговый центр Павелецкая плаза - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Успех российских компаний, заменивших импорт из других стран, может помешать западным брендам вернуться в страну, пишет агентство Bloomberg.
"Стратегии (российских компаний. — Прим. ред.) направлены на то, чтобы помешать оригинальным брендам вернуть себе позиции среди 140 миллионов российских потребителей, которые остаются устойчивыми", — говорится в материале.
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По словам автора статьи, успех российских компаний сопровождался рекордным ростом доходов. Рост заработной платы после начала СВО опережал инфляцию, поэтому после первоначальной неопределенности потребительские настроения поднялись, а повседневная жизнь осталась неизменной, несмотря на санкции, отметил он.
Уточняется, что компания "Вкусно и Точка" процветает после ухода McDonald's, а Stars Coffee, заменившая Starbucks, расширяется, открывая кофейни в городах, где западного аналога никогда и не было. Отмечается, что российские компании успешно заменили ушедшие бренды, представляющие вещевой сектор. По словам автора, компания по производству одежды LIME процветает: с 2021 года выручка выросла более чем в пять раз, а штат сотрудников увеличился в четыре раза. Также выросли продажи и у небольших независимых российских дизайнеров, говорится в материале издания.
В конце мая президент России Владимир Путин, комментируя перспективы возвращения иностранных компаний, заявил, что Россия не будет "стелить дорожку" западным фирмам, которые поставили трудовые коллективы в трудное положение и "смылись". Глава государства напомнил, что некоторые компании покинули страну по принуждению западных элит, подставив при этом российских партнеров. Он отметил, что возвращение зарубежных предприятий должно быть выгодным, пообещав проработать с российскими предпринимателями программу возможного возвращения западного бизнеса.
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