"Помешают вернуться": успех российских компаний встревожил Запад
Bloomberg: успех российских компаний может помешать возвращению западных брендов
Торговый центр "Павелецкая плаза". Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Успех российских компаний, заменивших импорт из других стран, может помешать западным брендам вернуться в страну, пишет агентство Bloomberg.
"Стратегии (российских компаний. — Прим. ред.) направлены на то, чтобы помешать оригинальным брендам вернуть себе позиции среди 140 миллионов российских потребителей, которые остаются устойчивыми", — говорится в материале.
По словам автора статьи, успех российских компаний сопровождался рекордным ростом доходов. Рост заработной платы после начала СВО опережал инфляцию, поэтому после первоначальной неопределенности потребительские настроения поднялись, а повседневная жизнь осталась неизменной, несмотря на санкции, отметил он.
Уточняется, что компания "Вкусно и Точка" процветает после ухода McDonald's, а Stars Coffee, заменившая Starbucks, расширяется, открывая кофейни в городах, где западного аналога никогда и не было. Отмечается, что российские компании успешно заменили ушедшие бренды, представляющие вещевой сектор. По словам автора, компания по производству одежды LIME процветает: с 2021 года выручка выросла более чем в пять раз, а штат сотрудников увеличился в четыре раза. Также выросли продажи и у небольших независимых российских дизайнеров, говорится в материале издания.
В конце мая президент России Владимир Путин, комментируя перспективы возвращения иностранных компаний, заявил, что Россия не будет "стелить дорожку" западным фирмам, которые поставили трудовые коллективы в трудное положение и "смылись". Глава государства напомнил, что некоторые компании покинули страну по принуждению западных элит, подставив при этом российских партнеров. Он отметил, что возвращение зарубежных предприятий должно быть выгодным, пообещав проработать с российскими предпринимателями программу возможного возвращения западного бизнеса.