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Бывшего вице-премьера Украины Колесникова* внесли в список террористов - РИА Новости, 09.07.2025
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16:07 09.07.2025 (обновлено: 16:17 09.07.2025)
https://ria.ru/20250709/kolesnikov-2028165789.html
Бывшего вице-премьера Украины Колесникова* внесли в список террористов
Бывшего вице-премьера Украины Колесникова* внесли в список террористов - РИА Новости, 09.07.2025
Бывшего вице-премьера Украины Колесникова* внесли в список террористов
Бывший вице-премьер Украины Борис Колесников* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга. РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T16:07:00+03:00
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россия
украина
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
происшествия
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Бывший вице-премьер Украины Борис Колесников* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга."Перечень экстремистов и террористов (включенные) … национальная часть … физические лица … Колесников Борис Викторович*, 25.10.1962 года рождения, город Мариуполь Донецкой области УССР", - говорится на сайте ведомства.* Физлицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов в России
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россия, украина, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), происшествия
Россия, Украина, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Происшествия
Бывшего вице-премьера Украины Колесникова* внесли в список террористов

Росфинмониторинг внес экс-вице-премьера Украины Колесникова в список террористов

© РИА Новости / Ирина Александрова | Перейти в медиабанкБорис Колесников*
Борис Колесников* - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / Ирина Александрова
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Борис Колесников*. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Бывший вице-премьер Украины Борис Колесников* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга.
"Перечень экстремистов и террористов (включенные) … национальная часть … физические лица … Колесников Борис Викторович*, 25.10.1962 года рождения, город Мариуполь Донецкой области УССР", - говорится на сайте ведомства.
* Физлицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов в России
Арег Щепихин - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
Блогера Арега Щепихина* внесли в перечень террористов и экстремистов
Вчера, 16:00
 
РоссияУкраинаФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Происшествия
 
 
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