https://ria.ru/20250709/kolesnikov-2028165789.html

Бывшего вице-премьера Украины Колесникова* внесли в список террористов

Бывшего вице-премьера Украины Колесникова* внесли в список террористов - РИА Новости, 09.07.2025

Бывшего вице-премьера Украины Колесникова* внесли в список террористов

Бывший вице-премьер Украины Борис Колесников* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга. РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T16:07:00+03:00

2025-07-09T16:07:00+03:00

2025-07-09T16:17:00+03:00

россия

украина

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/60071/73/600717328_0:1:2947:1659_1920x0_80_0_0_43e58f26c6959eb22cd5aab27129eafd.jpg

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Бывший вице-премьер Украины Борис Колесников* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга."Перечень экстремистов и террористов (включенные) … национальная часть … физические лица … Колесников Борис Викторович*, 25.10.1962 года рождения, город Мариуполь Донецкой области УССР", - говорится на сайте ведомства.* Физлицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов в России

https://ria.ru/20250709/areg-2028163870.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, украина, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), происшествия