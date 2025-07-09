https://ria.ru/20250709/kolesnikov-2028165789.html
Бывшего вице-премьера Украины Колесникова* внесли в список террористов
Бывшего вице-премьера Украины Колесникова* внесли в список террористов - РИА Новости, 09.07.2025
Бывшего вице-премьера Украины Колесникова* внесли в список террористов
Бывший вице-премьер Украины Борис Колесников* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга. РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T16:07:00+03:00
2025-07-09T16:07:00+03:00
2025-07-09T16:17:00+03:00
россия
украина
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
происшествия
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Бывший вице-премьер Украины Борис Колесников* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга."Перечень экстремистов и террористов (включенные) … национальная часть … физические лица … Колесников Борис Викторович*, 25.10.1962 года рождения, город Мариуполь Донецкой области УССР", - говорится на сайте ведомства.* Физлицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов в России
https://ria.ru/20250709/areg-2028163870.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), происшествия
Россия, Украина, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Происшествия
Бывшего вице-премьера Украины Колесникова* внесли в список террористов
Росфинмониторинг внес экс-вице-премьера Украины Колесникова в список террористов