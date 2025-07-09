https://ria.ru/20250709/kino-2027871565.html

"Семь дней Петра Семеныча" и другие самые ожидаемые фильмы года в прокате

"Семь дней Петра Семеныча" и другие самые ожидаемые фильмы года в прокате - РИА Новости, 09.07.2025

"Семь дней Петра Семеныча" и другие самые ожидаемые фильмы года в прокате

Адлерский пенсионер Петр Семеныч, дерзкие иллюзионисты, советские летчицы и сказочные персонажи — в прокате до конца года запланировано много громких премьер... РИА Новости, 09.07.2025

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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости, Жанна Старицына, Анастасия Захтаренко. Адлерский пенсионер Петр Семеныч, дерзкие иллюзионисты, советские летчицы и сказочные персонажи — в прокате до конца года запланировано много громких премьер. Фильмы, на которые точно стоит обратить внимание, — в материале РИА Новости.1. "Семь дней Петра Семеныча"В кино с 21 августа.Фильм Тиграна Кеосаяна "Семь дней Петра Семеныча" — очень личный рассказ о человеке, который делает фактически последнюю попытку навести порядок в жизни. Семидесятилетний мужчина из Адлера узнает: у него может быть саркома легкого, но точный диагноз поставят только через неделю. Эти семь дней он живет в неопределенности, при этом внимательно всматривается в прошлое и в то, что рядом сейчас. Петр Семеныч — с характером, добрый, но упрямый, временами резкий. У него за плечами непростая жизнь, в ней были привязанности, утраты, короткие вспышки счастья и долгое одиночество. И он вспоминает то, что раньше проходило мимо. Каждый день — как попытка прислушаться к себе и к тому, что осталось несказанным или несделанным. Блестящая актерская работа Федора Добронравова: его герой не давит на жалость, но вызывает сочувствие и симпатию уже тем, как держится. Как встает утром, как общается, как смотрит в сторону, когда не знает, что ответить. Особая интонация картины — в отсутствии надрыва. Здесь светлая грусть и мягкий юмор. "Потрясающую роль сыграл Федор Добронравов — за это ему огромное спасибо. Он играет здесь главного героя и, конечно, великолепно справился со своей задачей", — отметила супруга режиссера Маргарита Симоньян. По ее рассказу из сборника "Водоворот" и снят фильм "Семь дней Петра Семеныча". "Над этой картиной Тигран работал весь прошлый год: снимал, монтировал. А до этого писал сценарий. В процессе работы мы несколько раз чуть не развелись. Естественно, как автор, я часто не соглашалась с тем, как Тигран превращает мой рассказ в сценарий. Но в итоге, как это обычно и случается, он оказался прав. Фильм получился несоизмеримо круче, глубже, веселее и одновременно грустнее, чем мой рассказ", — подчеркнула главный редактор МИА "Россия сегодня" перед спецпоказом картины на фестивале "Евразия-Кинофест" в Сочи. — Когда мы работали над фильмом, мы много смеялись и много плакали. И я уверена, что и вы сейчас увидите, как это бывает: где-то смеешься, где-то плачешь. Это фильм о человеке, о нас, о взрослом возрасте, о старом Адлере". В фильме также снимались замечательные артисты: Олеся Железняк, Владимир Ильин, Лаура Кеосаян, Александр Метелкин, Иван Добронравов, Лев Малишава и другие.2. "Август"В кино с 25 сентября.Новый взгляд на роман Владимира Богомолова "В августе сорок четвертого". Действие происходит в лесах Западной Белоруссии: здесь скрываются диверсанты. На их поиски отправляют группу сотрудников Смерша. Это фильм о рискованных операциях и изобретательных радиоперехватах. Съемки прошли в Ростове-на-Дону, Карелии, Ленинградской и Калининградской областях. В ролях — Сергей Безруков, Никита Кологривый, Павел Табаков, Роман Мадянов и другие.3. "Первый на Олимпе"В кино с 9 октября.Фильм о гребце Юрии Тюкалове, чей успех в гонках одиночек стал одной из сенсаций Олимпиады 1952 года. Мало кто знал, какой ценой досталась ему эта победа. Детство Юрий провел в блокадном Ленинграде — тушил зажигательные бомбы. После войны пришел в спорт, где тяжелые тренировки и поддержка наставников помогли ему снова обрести цель и силы двигаться вперед. Главную роль исполнил Глеб Калюжный, в режиссерском кресле — Артем Михалков.4. "Алиса в Стране Чудес"В кино с 23 октября.Приключенческий фильм для всей семьи. Школьница Алиса попадает в другой мир. Здесь нет понятия времени, а солнце никогда не садится за горизонт. В этом странном месте она встречает тех, кто выглядит как ее близкие и друзья, но для них Алиса — незнакомка, которую называют антипятом. Чтобы вернуться домой, ей предстоит преодолеть множество испытаний. Главную роль исполнила Анна Пересильд, компанию ей составили Милош Бикович, Паулина Андреева и Сергей Бурунов.5. "Литвяк"В кино с 30 октября.Фильм о советской летчице-асе Лидии Литвяк, прозванной Белой Лилией. Зрители увидят, как она и ее боевые товарищи вступают в схватки с немецкими истребителями, возвращаются с вылетов с пустыми баками и пробоинами, садятся на брюхо горящих машин и снова поднимаются в воздух. В фильме много бескрайнего неба и полетов на Як-1 — тех самых, на которых Лидия совершала свои легендарные вылеты. В ролях — Полина Чернышева, Петр Рыков и Евгений Ткачук.6. "Мажор в Дубае"В кино с 30 октября.Попкорновый боевик с бессменным Павлом Прилучным в роли Игоря Соколовского. На этот раз его друг Иван Соловьев (Павел Чинарев) оказывается втянут в темную историю с криптовалютой в Дубае — Игорю приходится выручать товарища. Зрителей ждут жаркие приключения среди роскошных отелей и опасной пустыни Арабских Эмиратов.7. "Горыныч"В кино с 23 октября.Сказка от создателей "По щучьему велению" и "Конька-Горбунка". Александр Петров играет офицера Алексея Алехина. Он опускается в батискафе на морское дно и попадает в волшебный мир. Там находит маленького дракона — Горыныча, становится ему другом и защитником. Вместе они лечат странную хандру у местного князя, дерутся с непобедимым силачом и впервые встречают настоящую принцессу.8. "Умри, моя любовь"В кино с октября.В главных ролях — Дженнифер Лоуренс и Роберт Паттинсон. Фильм участвовал в конкурсе Каннского фестиваля в 2025 году. Это новая работа Линн Рэмси ("Что-то не так с Кевином"), на этот раз хоррор про постродовую депрессию. История молодой пары, Грейс и Джексона, которые с новорожденным ребенком переезжают в глухой дом в горах Монтаны. Там Грейс постепенно скатывается в экзистенциальный кризис и тяжелый психоз.9. "Иллюзия обмана 3"В кино с 13 ноября.Продолжение истории о четверке блестящих иллюзионистов, известных как "Четыре всадника". В главных ролях снова Джесси Айзенберг, Вуди Харрельсон, Дэйв Франко и Айла Фишер — команда, которая превращала самые дерзкие аферы в грандиозное шоу. На этот раз они не только замышляют собственное представление, но и обучают молодое поколение иллюзионистов. Фильм обещает многоуровневые трюки, визуальные загадки и зрелищные фокусы.10. "Авиатор"В кино с 20 ноября.Экранизация одноименного романа Евгения Водолазкина с Александром Горбатовым и Константином Хабенским в главных ролях. В 1929-м авиатор Иннокентий Платонов становится участником эксперимента по крионике — его замораживают почти на сто лет. Очнувшись в частной лаборатории Петербурга, он пытается восстановить картину собственной жизни и научиться существовать в новом времени. В фильме также снялись Евгений Стычкин, Ирина Пегова и Евгения Добровольская. Режиссер — Егор Михалков-Кончаловский.

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Кадры из фильма Тиграна Кеосаяна «Семь дней Петра Семеныча» Кадры из фильма Тиграна Кеосаяна «Семь дней Петра Семеныча» 2025-07-09T08:00 true PT4M53S

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Светлана Вовк

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