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"Семь дней Петра Семеныча" и другие самые ожидаемые фильмы года в прокате - РИА Новости, 09.07.2025
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Культура
 
08:00 09.07.2025 (обновлено: 08:06 09.07.2025)
https://ria.ru/20250709/kino-2027871565.html
"Семь дней Петра Семеныча" и другие самые ожидаемые фильмы года в прокате
"Семь дней Петра Семеныча" и другие самые ожидаемые фильмы года в прокате - РИА Новости, 09.07.2025
"Семь дней Петра Семеныча" и другие самые ожидаемые фильмы года в прокате
Адлерский пенсионер Петр Семеныч, дерзкие иллюзионисты, советские летчицы и сказочные персонажи — в прокате до конца года запланировано много громких премьер... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T08:00:00+03:00
2025-07-09T08:06:00+03:00
культура
кино
кино и сериалы
стивен кинг
сергей безруков
никита кологривый
республика карелия
ростов-на-дону
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости, Жанна Старицына, Анастасия Захтаренко. Адлерский пенсионер Петр Семеныч, дерзкие иллюзионисты, советские летчицы и сказочные персонажи — в прокате до конца года запланировано много громких премьер. Фильмы, на которые точно стоит обратить внимание, — в материале РИА Новости.1. "Семь дней Петра Семеныча"В кино с 21 августа.Фильм Тиграна Кеосаяна "Семь дней Петра Семеныча" — очень личный рассказ о человеке, который делает фактически последнюю попытку навести порядок в жизни. Семидесятилетний мужчина из Адлера узнает: у него может быть саркома легкого, но точный диагноз поставят только через неделю. Эти семь дней он живет в неопределенности, при этом внимательно всматривается в прошлое и в то, что рядом сейчас. Петр Семеныч — с характером, добрый, но упрямый, временами резкий. У него за плечами непростая жизнь, в ней были привязанности, утраты, короткие вспышки счастья и долгое одиночество. И он вспоминает то, что раньше проходило мимо. Каждый день — как попытка прислушаться к себе и к тому, что осталось несказанным или несделанным. Блестящая актерская работа Федора Добронравова: его герой не давит на жалость, но вызывает сочувствие и симпатию уже тем, как держится. Как встает утром, как общается, как смотрит в сторону, когда не знает, что ответить. Особая интонация картины — в отсутствии надрыва. Здесь светлая грусть и мягкий юмор. "Потрясающую роль сыграл Федор Добронравов — за это ему огромное спасибо. Он играет здесь главного героя и, конечно, великолепно справился со своей задачей", — отметила супруга режиссера Маргарита Симоньян. По ее рассказу из сборника "Водоворот" и снят фильм "Семь дней Петра Семеныча". "Над этой картиной Тигран работал весь прошлый год: снимал, монтировал. А до этого писал сценарий. В процессе работы мы несколько раз чуть не развелись. Естественно, как автор, я часто не соглашалась с тем, как Тигран превращает мой рассказ в сценарий. Но в итоге, как это обычно и случается, он оказался прав. Фильм получился несоизмеримо круче, глубже, веселее и одновременно грустнее, чем мой рассказ", — подчеркнула главный редактор МИА "Россия сегодня" перед спецпоказом картины на фестивале "Евразия-Кинофест" в Сочи. — Когда мы работали над фильмом, мы много смеялись и много плакали. И я уверена, что и вы сейчас увидите, как это бывает: где-то смеешься, где-то плачешь. Это фильм о человеке, о нас, о взрослом возрасте, о старом Адлере". В фильме также снимались замечательные артисты: Олеся Железняк, Владимир Ильин, Лаура Кеосаян, Александр Метелкин, Иван Добронравов, Лев Малишава и другие.2. "Август"В кино с 25 сентября.Новый взгляд на роман Владимира Богомолова "В августе сорок четвертого". Действие происходит в лесах Западной Белоруссии: здесь скрываются диверсанты. На их поиски отправляют группу сотрудников Смерша. Это фильм о рискованных операциях и изобретательных радиоперехватах. Съемки прошли в Ростове-на-Дону, Карелии, Ленинградской и Калининградской областях. В ролях — Сергей Безруков, Никита Кологривый, Павел Табаков, Роман Мадянов и другие.3. "Первый на Олимпе"В кино с 9 октября.Фильм о гребце Юрии Тюкалове, чей успех в гонках одиночек стал одной из сенсаций Олимпиады 1952 года. Мало кто знал, какой ценой досталась ему эта победа. Детство Юрий провел в блокадном Ленинграде — тушил зажигательные бомбы. После войны пришел в спорт, где тяжелые тренировки и поддержка наставников помогли ему снова обрести цель и силы двигаться вперед. Главную роль исполнил Глеб Калюжный, в режиссерском кресле — Артем Михалков.4. "Алиса в Стране Чудес"В кино с 23 октября.Приключенческий фильм для всей семьи. Школьница Алиса попадает в другой мир. Здесь нет понятия времени, а солнце никогда не садится за горизонт. В этом странном месте она встречает тех, кто выглядит как ее близкие и друзья, но для них Алиса — незнакомка, которую называют антипятом. Чтобы вернуться домой, ей предстоит преодолеть множество испытаний. Главную роль исполнила Анна Пересильд, компанию ей составили Милош Бикович, Паулина Андреева и Сергей Бурунов.5. "Литвяк"В кино с 30 октября.Фильм о советской летчице-асе Лидии Литвяк, прозванной Белой Лилией. Зрители увидят, как она и ее боевые товарищи вступают в схватки с немецкими истребителями, возвращаются с вылетов с пустыми баками и пробоинами, садятся на брюхо горящих машин и снова поднимаются в воздух. В фильме много бескрайнего неба и полетов на Як-1 — тех самых, на которых Лидия совершала свои легендарные вылеты. В ролях — Полина Чернышева, Петр Рыков и Евгений Ткачук.6. "Мажор в Дубае"В кино с 30 октября.Попкорновый боевик с бессменным Павлом Прилучным в роли Игоря Соколовского. На этот раз его друг Иван Соловьев (Павел Чинарев) оказывается втянут в темную историю с криптовалютой в Дубае — Игорю приходится выручать товарища. Зрителей ждут жаркие приключения среди роскошных отелей и опасной пустыни Арабских Эмиратов.7. "Горыныч"В кино с 23 октября.Сказка от создателей "По щучьему велению" и "Конька-Горбунка". Александр Петров играет офицера Алексея Алехина. Он опускается в батискафе на морское дно и попадает в волшебный мир. Там находит маленького дракона — Горыныча, становится ему другом и защитником. Вместе они лечат странную хандру у местного князя, дерутся с непобедимым силачом и впервые встречают настоящую принцессу.8. "Умри, моя любовь"В кино с октября.В главных ролях — Дженнифер Лоуренс и Роберт Паттинсон. Фильм участвовал в конкурсе Каннского фестиваля в 2025 году. Это новая работа Линн Рэмси ("Что-то не так с Кевином"), на этот раз хоррор про постродовую депрессию. История молодой пары, Грейс и Джексона, которые с новорожденным ребенком переезжают в глухой дом в горах Монтаны. Там Грейс постепенно скатывается в экзистенциальный кризис и тяжелый психоз.9. "Иллюзия обмана 3"В кино с 13 ноября.Продолжение истории о четверке блестящих иллюзионистов, известных как "Четыре всадника". В главных ролях снова Джесси Айзенберг, Вуди Харрельсон, Дэйв Франко и Айла Фишер — команда, которая превращала самые дерзкие аферы в грандиозное шоу. На этот раз они не только замышляют собственное представление, но и обучают молодое поколение иллюзионистов. Фильм обещает многоуровневые трюки, визуальные загадки и зрелищные фокусы.10. "Авиатор"В кино с 20 ноября.Экранизация одноименного романа Евгения Водолазкина с Александром Горбатовым и Константином Хабенским в главных ролях. В 1929-м авиатор Иннокентий Платонов становится участником эксперимента по крионике — его замораживают почти на сто лет. Очнувшись в частной лаборатории Петербурга, он пытается восстановить картину собственной жизни и научиться существовать в новом времени. В фильме также снялись Евгений Стычкин, Ирина Пегова и Евгения Добровольская. Режиссер — Егор Михалков-Кончаловский.
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Кадры из фильма Тиграна Кеосаяна «Семь дней Петра Семеныча»
Кадры из фильма Тиграна Кеосаяна «Семь дней Петра Семеныча»
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кино, кино и сериалы, стивен кинг, сергей безруков, никита кологривый, республика карелия, ростов-на-дону, дубай, что посмотреть , новости культуры, культура-важное, лучшие фильмы, лучшие фильмы 2025
Культура, Кино, Кино и сериалы, Стивен Кинг, Сергей Безруков, Никита Кологривый, Республика Карелия, Ростов-на-Дону, Дубай, что посмотреть , Новости культуры, Культура-Важное, лучшие фильмы, лучшие фильмы 2025

"Семь дней Петра Семеныча" и другие самые ожидаемые фильмы года в прокате

© ООО "СТУДИЯ "8 РЯДОВ" (2024) Кадр из фильма "Семь дней Петра Семеныча"
Кадр из фильма Семь дней Петра Семеныча - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© ООО "СТУДИЯ "8 РЯДОВ" (2024)
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости, Жанна Старицына, Анастасия Захтаренко. Адлерский пенсионер Петр Семеныч, дерзкие иллюзионисты, советские летчицы и сказочные персонажи — в прокате до конца года запланировано много громких премьер. Фильмы, на которые точно стоит обратить внимание, — в материале РИА Новости.

1. "Семь дней Петра Семеныча"

В кино с 21 августа.
© ООО "СТУДИЯ "8 РЯДОВ" (2024)

Кадр из фильма "Семь дней Петра Семеныча"

Кадр из фильма Семь дней Петра Семёныча

Кадр из фильма "Семь дней Петра Семеныча"

© ООО "СТУДИЯ "8 РЯДОВ" (2024)
1 из 7
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Федор Добронравов (слева) на премьере фильма режиссера Тиграна Кеосаяна "Семь дней Петра Семеныча" в московском кинотеатре "Октябрь"

Премьера фильма Т. Кеосаяна Семь дней Петра Семеныча

Федор Добронравов (слева) на премьере фильма режиссера Тиграна Кеосаяна "Семь дней Петра Семеныча" в московском кинотеатре "Октябрь"

© РИА Новости / Илья Питалев
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2 из 7
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Актер Федор Добронравов (справа) общается с журналистами на премьере фильма режиссера Тиграна Кеосаяна "Семь дней Петра Семеныча" в московском кинотеатре "Октябрь"

Премьера фильма Т. Кеосаяна Семь дней Петра Семеныча

Актер Федор Добронравов (справа) общается с журналистами на премьере фильма режиссера Тиграна Кеосаяна "Семь дней Петра Семеныча" в московском кинотеатре "Октябрь"

© РИА Новости / Илья Питалев
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3 из 7
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Актер Федор Добронравов на премьере фильма режиссера Тиграна Кеосаяна "Семь дней Петра Семеныча"

Премьера фильма Т. Кеосаяна Семь дней Петра Семеныча

Актер Федор Добронравов на премьере фильма режиссера Тиграна Кеосаяна "Семь дней Петра Семеныча"

© РИА Новости / Илья Питалев
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4 из 7
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Актер Никита Кологривый (слева) и кинорежиссер, сценарист, продюсер, генеральный директор Студии "ВоенФильм" Игорь Угольников на премьере фильма режиссера Тиграна Кеосаяна "Семь дней Петра Семеныча" в московском кинотеатре "Октябрь"

Премьера фильма Т. Кеосаяна Семь дней Петра Семеныча

Актер Никита Кологривый (слева) и кинорежиссер, сценарист, продюсер, генеральный директор Студии "ВоенФильм" Игорь Угольников на премьере фильма режиссера Тиграна Кеосаяна "Семь дней Петра Семеныча" в московском кинотеатре "Октябрь"

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
5 из 7
© ООО "СТУДИЯ "8 РЯДОВ" (2024)

Эпизод из фильма "Семь дней Петра Семеныча"

Кадр из фильма Семь дней Петра Семёныча

Эпизод из фильма "Семь дней Петра Семеныча"

© ООО "СТУДИЯ "8 РЯДОВ" (2024)
6 из 7
© ООО "СТУДИЯ "8 РЯДОВ" (2024)

Кадр из фильма "Семь дней Петра Семеныча" Тиграна Кеосаяна

Кадр из фильма Семь дней Петра Семёныча

Кадр из фильма "Семь дней Петра Семеныча" Тиграна Кеосаяна

© ООО "СТУДИЯ "8 РЯДОВ" (2024)
7 из 7

Кадр из фильма "Семь дней Петра Семеныча"

© ООО "СТУДИЯ "8 РЯДОВ" (2024)
1 из 7

Федор Добронравов (слева) на премьере фильма режиссера Тиграна Кеосаяна "Семь дней Петра Семеныча" в московском кинотеатре "Октябрь"

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
2 из 7

Актер Федор Добронравов (справа) общается с журналистами на премьере фильма режиссера Тиграна Кеосаяна "Семь дней Петра Семеныча" в московском кинотеатре "Октябрь"

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
3 из 7

Актер Федор Добронравов на премьере фильма режиссера Тиграна Кеосаяна "Семь дней Петра Семеныча"

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
4 из 7

Актер Никита Кологривый (слева) и кинорежиссер, сценарист, продюсер, генеральный директор Студии "ВоенФильм" Игорь Угольников на премьере фильма режиссера Тиграна Кеосаяна "Семь дней Петра Семеныча" в московском кинотеатре "Октябрь"

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
5 из 7

Эпизод из фильма "Семь дней Петра Семеныча"

© ООО "СТУДИЯ "8 РЯДОВ" (2024)
6 из 7

Кадр из фильма "Семь дней Петра Семеныча" Тиграна Кеосаяна

© ООО "СТУДИЯ "8 РЯДОВ" (2024)
7 из 7
Фильм Тиграна Кеосаяна "Семь дней Петра Семеныча" — очень личный рассказ о человеке, который делает фактически последнюю попытку навести порядок в жизни. Семидесятилетний мужчина из Адлера узнает: у него может быть саркома легкого, но точный диагноз поставят только через неделю. Эти семь дней он живет в неопределенности, при этом внимательно всматривается в прошлое и в то, что рядом сейчас.
Петр Семеныч — с характером, добрый, но упрямый, временами резкий. У него за плечами непростая жизнь, в ней были привязанности, утраты, короткие вспышки счастья и долгое одиночество. И он вспоминает то, что раньше проходило мимо. Каждый день — как попытка прислушаться к себе и к тому, что осталось несказанным или несделанным. Блестящая актерская работа Федора Добронравова: его герой не давит на жалость, но вызывает сочувствие и симпатию уже тем, как держится. Как встает утром, как общается, как смотрит в сторону, когда не знает, что ответить. Особая интонация картины — в отсутствии надрыва. Здесь светлая грусть и мягкий юмор. "Потрясающую роль сыграл Федор Добронравов — за это ему огромное спасибо. Он играет здесь главного героя и, конечно, великолепно справился со своей задачей", — отметила супруга режиссера Маргарита Симоньян. По ее рассказу из сборника "Водоворот" и снят фильм "Семь дней Петра Семеныча".
Книга Водоворот, Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
"Водоворот" Маргариты Симоньян: чудеса и реальность настоящего мира
16 сентября 2023, 08:00
"Над этой картиной Тигран работал весь прошлый год: снимал, монтировал. А до этого писал сценарий. В процессе работы мы несколько раз чуть не развелись. Естественно, как автор, я часто не соглашалась с тем, как Тигран превращает мой рассказ в сценарий. Но в итоге, как это обычно и случается, он оказался прав. Фильм получился несоизмеримо круче, глубже, веселее и одновременно грустнее, чем мой рассказ", — подчеркнула главный редактор МИА "Россия сегодня" перед спецпоказом картины на фестивале "Евразия-Кинофест" в Сочи. — Когда мы работали над фильмом, мы много смеялись и много плакали. И я уверена, что и вы сейчас увидите, как это бывает: где-то смеешься, где-то плачешь. Это фильм о человеке, о нас, о взрослом возрасте, о старом Адлере".
Симоньян открыла гала-премьеру фильма Семь дней Петра Семеныча - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
Симоньян на "Евразия-Кинофесте" представила новый фильм Кеосаяна
12 июня, 20:45
В фильме также снимались замечательные артисты: Олеся Железняк, Владимир Ильин, Лаура Кеосаян, Александр Метелкин, Иван Добронравов, Лев Малишава и другие.
© ООО "СТУДИЯ "8 РЯДОВ" (2024)

Режиссер Тигран Кеосаян во время съемок фильма "Семь дней Петра Семеныча"

Режиссер Тигран Кеосаян во время съемок фильма Семь дней Петра Семёныча

Режиссер Тигран Кеосаян во время съемок фильма "Семь дней Петра Семеныча"

© ООО "СТУДИЯ "8 РЯДОВ" (2024)
1 из 2
© ООО "СТУДИЯ "8 РЯДОВ" (2024)

Тигран Кеосаян во время съемок фильма "Семь дней Петра Семеныча"

Режиссер Тигран Кеосаян во время съемок фильма Семь дней Петра Семёныча

Тигран Кеосаян во время съемок фильма "Семь дней Петра Семеныча"

© ООО "СТУДИЯ "8 РЯДОВ" (2024)
2 из 2

Режиссер Тигран Кеосаян во время съемок фильма "Семь дней Петра Семеныча"

© ООО "СТУДИЯ "8 РЯДОВ" (2024)
1 из 2

Тигран Кеосаян во время съемок фильма "Семь дней Петра Семеныча"

© ООО "СТУДИЯ "8 РЯДОВ" (2024)
2 из 2

2. "Август"

© Централ Партнершип (2025) Кадр из фильма "Август"
Кадр из фильма Август - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© Централ Партнершип (2025)
Кадр из фильма "Август"
В кино с 25 сентября.
Новый взгляд на роман Владимира Богомолова "В августе сорок четвертого". Действие происходит в лесах Западной Белоруссии: здесь скрываются диверсанты. На их поиски отправляют группу сотрудников Смерша. Это фильм о рискованных операциях и изобретательных радиоперехватах. Съемки прошли в Ростове-на-Дону, Карелии, Ленинградской и Калининградской областях. В ролях — Сергей Безруков, Никита Кологривый, Павел Табаков, Роман Мадянов и другие.

3. "Первый на Олимпе"

© Централ Партнершип (2025) Кадр из фильма "Первый на Олимпе"
Кадр из фильма Первый на Олимпе - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© Централ Партнершип (2025)
Кадр из фильма "Первый на Олимпе"
В кино с 9 октября.
Фильм о гребце Юрии Тюкалове, чей успех в гонках одиночек стал одной из сенсаций Олимпиады 1952 года. Мало кто знал, какой ценой досталась ему эта победа. Детство Юрий провел в блокадном Ленинграде — тушил зажигательные бомбы. После войны пришел в спорт, где тяжелые тренировки и поддержка наставников помогли ему снова обрести цель и силы двигаться вперед. Главную роль исполнил Глеб Калюжный, в режиссерском кресле — Артем Михалков.

4. "Алиса в Стране Чудес"

© Централ Партнершип (2025) Кадр из фильма "Алиса в Стране Чудес"
Кадр из фильма Алиса в Стране Чудес - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© Централ Партнершип (2025)
Кадр из фильма "Алиса в Стране Чудес"
В кино с 23 октября.
Приключенческий фильм для всей семьи. Школьница Алиса попадает в другой мир. Здесь нет понятия времени, а солнце никогда не садится за горизонт. В этом странном месте она встречает тех, кто выглядит как ее близкие и друзья, но для них Алиса — незнакомка, которую называют антипятом. Чтобы вернуться домой, ей предстоит преодолеть множество испытаний. Главную роль исполнила Анна Пересильд, компанию ей составили Милош Бикович, Паулина Андреева и Сергей Бурунов.

5. "Литвяк"

© Panfilov's Twenty Eight (2025)Кадр из фильма "Литвяк"
Кадр из фильма Литвяк - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© Panfilov's Twenty Eight (2025)
Кадр из фильма "Литвяк"
В кино с 30 октября.
Фильм о советской летчице-асе Лидии Литвяк, прозванной Белой Лилией. Зрители увидят, как она и ее боевые товарищи вступают в схватки с немецкими истребителями, возвращаются с вылетов с пустыми баками и пробоинами, садятся на брюхо горящих машин и снова поднимаются в воздух. В фильме много бескрайнего неба и полетов на Як-1 — тех самых, на которых Лидия совершала свои легендарные вылеты. В ролях — Полина Чернышева, Петр Рыков и Евгений Ткачук.

6. "Мажор в Дубае"

© Централ Партнершип (2025)Кадр из фильма "Мажор в Дубае"
Кадр из фильма Мажор в Дубае - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© Централ Партнершип (2025)
Кадр из фильма "Мажор в Дубае"
В кино с 30 октября.
Попкорновый боевик с бессменным Павлом Прилучным в роли Игоря Соколовского. На этот раз его друг Иван Соловьев (Павел Чинарев) оказывается втянут в темную историю с криптовалютой в Дубае — Игорю приходится выручать товарища. Зрителей ждут жаркие приключения среди роскошных отелей и опасной пустыни Арабских Эмиратов.

7. "Горыныч"

© Вольга (2025)Кадр из фильма "Горыныч"
Кадр из фильма Горыныч - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© Вольга (2025)
Кадр из фильма "Горыныч"
В кино с 23 октября.
Сказка от создателей "По щучьему велению" и "Конька-Горбунка". Александр Петров играет офицера Алексея Алехина. Он опускается в батискафе на морское дно и попадает в волшебный мир. Там находит маленького дракона — Горыныча, становится ему другом и защитником. Вместе они лечат странную хандру у местного князя, дерутся с непобедимым силачом и впервые встречают настоящую принцессу.

8. "Умри, моя любовь"

© Black Label Media (2025)Кадр из фильма "Умри, моя любовь"
Кадр из фильма Умри, моя любовь - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© Black Label Media (2025)
Кадр из фильма "Умри, моя любовь"
В кино с октября.
В главных ролях — Дженнифер Лоуренс и Роберт Паттинсон. Фильм участвовал в конкурсе Каннского фестиваля в 2025 году. Это новая работа Линн Рэмси ("Что-то не так с Кевином"), на этот раз хоррор про постродовую депрессию. История молодой пары, Грейс и Джексона, которые с новорожденным ребенком переезжают в глухой дом в горах Монтаны. Там Грейс постепенно скатывается в экзистенциальный кризис и тяжелый психоз.

9. "Иллюзия обмана 3"

© Lionsgate Productions Ltd. (2025) Кадр из фильма "Иллюзия обмана 3"
Кадр из фильма Иллюзия обмана 3 - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© Lionsgate Productions Ltd. (2025)
Кадр из фильма "Иллюзия обмана 3"
В кино с 13 ноября.
Продолжение истории о четверке блестящих иллюзионистов, известных как "Четыре всадника". В главных ролях снова Джесси Айзенберг, Вуди Харрельсон, Дэйв Франко и Айла Фишер — команда, которая превращала самые дерзкие аферы в грандиозное шоу. На этот раз они не только замышляют собственное представление, но и обучают молодое поколение иллюзионистов. Фильм обещает многоуровневые трюки, визуальные загадки и зрелищные фокусы.

10. "Авиатор"

© Красный квадрат (2025) Кадр из фильма "Авиатор"
Кадр из фильма Авиатор - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© Красный квадрат (2025)
Кадр из фильма "Авиатор"
В кино с 20 ноября.
Экранизация одноименного романа Евгения Водолазкина с Александром Горбатовым и Константином Хабенским в главных ролях. В 1929-м авиатор Иннокентий Платонов становится участником эксперимента по крионике — его замораживают почти на сто лет. Очнувшись в частной лаборатории Петербурга, он пытается восстановить картину собственной жизни и научиться существовать в новом времени. В фильме также снялись Евгений Стычкин, Ирина Пегова и Евгения Добровольская. Режиссер — Егор Михалков-Кончаловский.
Кинопарк Москино - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
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