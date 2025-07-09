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МИД прокомментировал выход Украины из конвенции по противопехотным минам
МИД прокомментировал выход Украины из конвенции по противопехотным минам - РИА Новости, 09.07.2025
МИД прокомментировал выход Украины из конвенции по противопехотным минам
Киев и до выхода из конвенции по противопехотным минам не выполнял свои обязательства, это решение укладывается в курс ревизии правовой системы по контролю над... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T13:29:00+03:00
2025-07-09T13:29:00+03:00
2025-07-09T13:29:00+03:00
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Киев и до выхода из конвенции по противопехотным минам не выполнял свои обязательства, это решение укладывается в курс ревизии правовой системы по контролю над вооружениями, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Обязательства конвенции не выполнялись Киевом и до упомянутого решения", - сказала Захарова на брифинге в среду. Она напомнила, что, согласно конвенции, Украина должна была в 2010 году уничтожить запасы противопехотных мин за исключением минимального количества, необходимых для разработки решений по обнаружению мин. "Факты использования киевским режимом противопехотных мин против гражданских лиц регулярно фиксируются российскими правоохранительными структурами... Решение киевского режима о выходе из механизма принято вслед за аналогичными шагами со стороны, как вы помните, мы комментировали, Польши, Литвы, Латвии, Финляндии, Эстонии. Они укладываются в общий курс так называемого коллективного запада и его сателлитов по ревизии и подрыву международной правовой системы в области контроля над вооружениями", - добавила она. Владимир Зеленский в конце июня подписал указ о выходе Украины из Оттавской конвенции о запрете использования противопехотных мин, ранее такое решение приняли Эстония, Латвия, Литва, Финляндия и Польша.
https://ria.ru/20250702/oon-2026802855.html
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в мире, киев, украина, польша, мария захарова, владимир зеленский
В мире, Киев, Украина, Польша, Мария Захарова, Владимир Зеленский
МИД прокомментировал выход Украины из конвенции по противопехотным минам
Захарова: Киев и до выхода из конвенции по минам не выполнял обязательства