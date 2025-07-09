https://ria.ru/20250709/kiev-2028067976.html

ВС России нанесли удары по трем украинским аэродромам

ВС России нанесли удары по трем украинским аэродромам - РИА Новости, 09.07.2025

ВС России нанесли удары по трем украинским аэродромам

Российские войска нанесли удары по аэродромам в Полтаве, Житомире и Киевской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T08:20:00+03:00

2025-07-09T08:20:00+03:00

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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Российские войска нанесли удары по аэродромам в Полтаве, Житомире и Киевской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "В Киевской области прилет в аэродром в Гостомеле. В Полтаве несколько в аэродром. В Житомире в аэродром", — сказал он.Среди других пораженных целей: В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска используют высокоточное оружие воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотники для ударов исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

https://ria.ru/20250608/vsu-2021679551.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, киевская область, полтава, житомир, сергей лебедев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф