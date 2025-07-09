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ВС России нанесли удары по трем украинским аэродромам - РИА Новости, 09.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:20 09.07.2025 (обновлено: 10:11 09.07.2025)
https://ria.ru/20250709/kiev-2028067976.html
ВС России нанесли удары по трем украинским аэродромам
ВС России нанесли удары по трем украинским аэродромам - РИА Новости, 09.07.2025
ВС России нанесли удары по трем украинским аэродромам
Российские войска нанесли удары по аэродромам в Полтаве, Житомире и Киевской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T08:20:00+03:00
2025-07-09T10:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
киевская область
полтава
житомир
сергей лебедев
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Российские войска нанесли удары по аэродромам в Полтаве, Житомире и Киевской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "В Киевской области прилет в аэродром в Гостомеле. В Полтаве несколько в аэродром. В Житомире в аэродром", — сказал он.Среди других пораженных целей: В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска используют высокоточное оружие воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотники для ударов исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
https://ria.ru/20250608/vsu-2021679551.html
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полтава
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в мире, киевская область, полтава, житомир, сергей лебедев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киевская область, Полтава, Житомир, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВС России нанесли удары по трем украинским аэродромам

ВС РФ нанесли удары по аэродромам в Киевской области, Полтаве и Житомире

© РИА НовостиИстребитель Су-35 вылетает на задание в зоне СВО
Истребитель Су-35 вылетает на задание в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
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Истребитель Су-35 вылетает на задание в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Российские войска нанесли удары по аэродромам в Полтаве, Житомире и Киевской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"В Киевской области прилет в аэродром в Гостомеле. В Полтаве несколько в аэродром. В Житомире в аэродром", — сказал он.
Украинские боевики - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
По базе ВСУ в Черниговской области нанесли удар, сообщило подполье
8 июня, 22:53
Среди других пораженных целей:
  • территория в районе аэропорта в Харькове;
  • военные склады, железнодорожные узлы и тренировочные полигоны во Львовской, Волынской и Тернопольской областях;
  • аэродромы и авиабазы в Конотопе, Миргороде, Нежине, Луцке и Львове.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска используют высокоточное оружие воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотники для ударов исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевская областьПолтаваЖитомирСергей ЛебедевВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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