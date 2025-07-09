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ВС России нанесли удары по трем украинским аэродромам
ВС России нанесли удары по трем украинским аэродромам - РИА Новости, 09.07.2025
ВС России нанесли удары по трем украинским аэродромам
Российские войска нанесли удары по аэродромам в Полтаве, Житомире и Киевской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T08:20:00+03:00
2025-07-09T08:20:00+03:00
2025-07-09T10:11:00+03:00
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Российские войска нанесли удары по аэродромам в Полтаве, Житомире и Киевской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "В Киевской области прилет в аэродром в Гостомеле. В Полтаве несколько в аэродром. В Житомире в аэродром", — сказал он.Среди других пораженных целей: В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска используют высокоточное оружие воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотники для ударов исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
https://ria.ru/20250608/vsu-2021679551.html
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РИА Новости
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ВС России нанесли удары по трем украинским аэродромам
ВС РФ нанесли удары по аэродромам в Киевской области, Полтаве и Житомире