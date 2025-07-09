https://ria.ru/20250709/khinshteyn-2028044604.html
При атаке ВСУ на Курск погиб росгвардеец
При атаке ВСУ на Курск погиб росгвардеец - РИА Новости, 09.07.2025
При атаке ВСУ на Курск погиб росгвардеец
Число пострадавших при ударе ВСУ по пляжу в Курске, достигло семи, один из трех погибших служил в Росгвардии, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T01:30:00+03:00
2025-07-09T01:30:00+03:00
2025-07-09T02:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
происшествия
курск
александр хинштейн
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Число пострадавших при ударе ВСУ по пляжу в Курске, достигло семи, один из трех погибших служил в Росгвардии, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале.Речь идет о пляже "Городской". Ранее сообщалось о шести раненых и трех жертвах. Хинштейн подчеркнул, что силовик ушел из жизни, пытаясь помочь людям, его представят к госнаграде."Все трое погибших — мужчины. Один из них — сотрудник Росгвардии. Вместе с товарищем они выехали на пляж после того, как люди начали сообщать об атаке беспилотника. Старший сержант начал эвакуировать людей, в этот момент произошел второй взрыв. К сожалению, росгвардеец не выжил", — добавил он.По словам врио губернатора, среди семи пострадавших есть пятилетний ребенок."У них осколочные ранения и ожоги разной степени. Пять человек, включая ребенка, в тяжелом состоянии. Врачи делают все, чтобы их спасти. Сейчас сам направляюсь в больницу, чтобы убедиться, что людям оказывается вся необходимая помощь", — написал он.Киевский режим практически ежедневно пытается атаковать приграничные и центральные регионы России, в том числе с помощью БПЛА. В Курской области действует желтый уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20250709/kursk-2028041315.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, происшествия, курск, александр хинштейн, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Курск, Александр Хинштейн, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
При атаке ВСУ на Курск погиб росгвардеец
Хинштейн: при атаке ВСУ на Курск погиб сотрудник Росгвардии