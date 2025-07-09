https://ria.ru/20250709/khinshteyn-2028044604.html

При атаке ВСУ на Курск погиб росгвардеец

При атаке ВСУ на Курск погиб росгвардеец - РИА Новости, 09.07.2025

При атаке ВСУ на Курск погиб росгвардеец

Число пострадавших при ударе ВСУ по пляжу в Курске, достигло семи, один из трех погибших служил в Росгвардии, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T01:30:00+03:00

2025-07-09T01:30:00+03:00

2025-07-09T02:50:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

происшествия

курск

александр хинштейн

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Число пострадавших при ударе ВСУ по пляжу в Курске, достигло семи, один из трех погибших служил в Росгвардии, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале.Речь идет о пляже "Городской". Ранее сообщалось о шести раненых и трех жертвах. Хинштейн подчеркнул, что силовик ушел из жизни, пытаясь помочь людям, его представят к госнаграде."Все трое погибших — мужчины. Один из них — сотрудник Росгвардии. Вместе с товарищем они выехали на пляж после того, как люди начали сообщать об атаке беспилотника. Старший сержант начал эвакуировать людей, в этот момент произошел второй взрыв. К сожалению, росгвардеец не выжил", — добавил он.По словам врио губернатора, среди семи пострадавших есть пятилетний ребенок."У них осколочные ранения и ожоги разной степени. Пять человек, включая ребенка, в тяжелом состоянии. Врачи делают все, чтобы их спасти. Сейчас сам направляюсь в больницу, чтобы убедиться, что людям оказывается вся необходимая помощь", — написал он.Киевский режим практически ежедневно пытается атаковать приграничные и центральные регионы России, в том числе с помощью БПЛА. В Курской области действует желтый уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20250709/kursk-2028041315.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

вооруженные силы украины, происшествия, курск, александр хинштейн, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)