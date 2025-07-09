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Назначенная Киевом администрация покинула Херсон - РИА Новости, 09.07.2025
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03:04 09.07.2025 (обновлено: 03:35 09.07.2025)
https://ria.ru/20250709/kherson-2028050737.html
Назначенная Киевом администрация покинула Херсон
Назначенная Киевом администрация покинула Херсон - РИА Новости, 09.07.2025
Назначенная Киевом администрация покинула Херсон
Назначенная киевскими властями администрация покинула Херсон и работает дистанционно из Николаева, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T03:04:00+03:00
2025-07-09T03:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
херсон
россия
владимир сальдо
служба безопасности украины
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл — РИА Новости. Назначенная киевскими властями администрация покинула Херсон и работает дистанционно из Николаева, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо."Киевский режим любит создавать виртуальные структуры — для них видимость важнее реальной жизни. Плюс к этому - возможность "попилить" слабо контролируемые финансовые потоки. Назначенные Киевом так называемые херсонские областная и городская "военные администрации" базируются в Николаеве, а также управления местного гестапо — СБУ, полиции, прокуратура", — сказал он.Кроме того, по словам Сальдо, часть организаций переехала дальше:&quot;Такая вот диаспора, имитирующая бурную деятельность или ведущая подрывную работу против людей свободной части Херсонщины. Могу сказать твердо — назад в Херсон на постоянную основу они никогда уже не вернутся&quot;, — заключил собеседник агентства.Херсонская область находится в нижнем течении Днепра и омывается Азовским и Черным морями. Регион вошел в состав России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию области. Сейчас под контролем Москвы находится 75 процентов региона, а часть на правобережье Днепра, включая сам Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20250709/kherson-2028048447.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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херсонская область , херсон, россия, владимир сальдо, служба безопасности украины, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Херсон, Россия, Владимир Сальдо, Служба безопасности Украины, Вооруженные силы Украины, В мире
Назначенная Киевом администрация покинула Херсон

Сальдо: назначенная Киевом администрация управляет Херсоном из Николаева

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкСтела города Херсон
Стела города Херсон - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / РИА Новости
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Стела города Херсон. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл — РИА Новости. Назначенная киевскими властями администрация покинула Херсон и работает дистанционно из Николаева, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"Киевский режим любит создавать виртуальные структуры — для них видимость важнее реальной жизни. Плюс к этому - возможность "попилить" слабо контролируемые финансовые потоки. Назначенные Киевом так называемые херсонские областная и городская "военные администрации" базируются в Николаеве, а также управления местного гестапо — СБУ, полиции, прокуратура", — сказал он.
Стела города Херсон - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
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Кроме того, по словам Сальдо, часть организаций переехала дальше:
  • суды частично направились в Одессу;
  • соцзащита и культура рассеялись по Николаевской области;
  • некоторые структуры переехали на Западную Украину.
«

"Такая вот диаспора, имитирующая бурную деятельность или ведущая подрывную работу против людей свободной части Херсонщины. Могу сказать твердо — назад в Херсон на постоянную основу они никогда уже не вернутся", — заключил собеседник агентства.

Херсонская область находится в нижнем течении Днепра и омывается Азовским и Черным морями. Регион вошел в состав России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию области. Сейчас под контролем Москвы находится 75 процентов региона, а часть на правобережье Днепра, включая сам Херсон, удерживают украинские войска.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьХерсонРоссияВладимир СальдоСлужба безопасности УкраиныВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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