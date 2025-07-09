https://ria.ru/20250709/kherson-2028050737.html

Назначенная Киевом администрация покинула Херсон

Назначенная Киевом администрация покинула Херсон - РИА Новости, 09.07.2025

Назначенная Киевом администрация покинула Херсон

Назначенная киевскими властями администрация покинула Херсон и работает дистанционно из Николаева, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T03:04:00+03:00

2025-07-09T03:04:00+03:00

2025-07-09T03:35:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл — РИА Новости. Назначенная киевскими властями администрация покинула Херсон и работает дистанционно из Николаева, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо."Киевский режим любит создавать виртуальные структуры — для них видимость важнее реальной жизни. Плюс к этому - возможность "попилить" слабо контролируемые финансовые потоки. Назначенные Киевом так называемые херсонские областная и городская "военные администрации" базируются в Николаеве, а также управления местного гестапо — СБУ, полиции, прокуратура", — сказал он.Кроме того, по словам Сальдо, часть организаций переехала дальше:"Такая вот диаспора, имитирующая бурную деятельность или ведущая подрывную работу против людей свободной части Херсонщины. Могу сказать твердо — назад в Херсон на постоянную основу они никогда уже не вернутся", — заключил собеседник агентства.Херсонская область находится в нижнем течении Днепра и омывается Азовским и Черным морями. Регион вошел в состав России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию области. Сейчас под контролем Москвы находится 75 процентов региона, а часть на правобережье Днепра, включая сам Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20250709/kherson-2028048447.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

херсонская область , херсон, россия, владимир сальдо, служба безопасности украины, вооруженные силы украины, в мире