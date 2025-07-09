Назначенная Киевом администрация покинула Херсон
Сальдо: назначенная Киевом администрация управляет Херсоном из Николаева
Стела города Херсон. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл — РИА Новости. Назначенная киевскими властями администрация покинула Херсон и работает дистанционно из Николаева, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"Киевский режим любит создавать виртуальные структуры — для них видимость важнее реальной жизни. Плюс к этому - возможность "попилить" слабо контролируемые финансовые потоки. Назначенные Киевом так называемые херсонские областная и городская "военные администрации" базируются в Николаеве, а также управления местного гестапо — СБУ, полиции, прокуратура", — сказал он.
Кроме того, по словам Сальдо, часть организаций переехала дальше:
- суды частично направились в Одессу;
- соцзащита и культура рассеялись по Николаевской области;
- некоторые структуры переехали на Западную Украину.
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"Такая вот диаспора, имитирующая бурную деятельность или ведущая подрывную работу против людей свободной части Херсонщины. Могу сказать твердо — назад в Херсон на постоянную основу они никогда уже не вернутся", — заключил собеседник агентства.
Херсонская область находится в нижнем течении Днепра и омывается Азовским и Черным морями. Регион вошел в состав России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию области. Сейчас под контролем Москвы находится 75 процентов региона, а часть на правобережье Днепра, включая сам Херсон, удерживают украинские войска.
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