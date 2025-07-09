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Жители Херсона воодушевлены ударами ВС России по ТЦК, сообщили в подполье - РИА Новости, 09.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
02:38 09.07.2025
https://ria.ru/20250709/kherson-2028048447.html
Жители Херсона воодушевлены ударами ВС России по ТЦК, сообщили в подполье
Жители Херсона воодушевлены ударами ВС России по ТЦК, сообщили в подполье - РИА Новости, 09.07.2025
Жители Херсона воодушевлены ударами ВС России по ТЦК, сообщили в подполье
Мирное население оккупированного киевским режимом Херсона воодушевлено ударами ВС РФ по украинским военкоматам и с нетерпением ждет, когда такие удары обрушатся РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T02:38:00+03:00
2025-07-09T02:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
херсон
украина
одесская область
вооруженные силы рф
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ГЕНИЧЕСК, 9 июл - РИА Новости. Мирное население оккупированного киевским режимом Херсона воодушевлено ударами ВС РФ по украинским военкоматам и с нетерпением ждет, когда такие удары обрушатся уже на отделы ТЦК в самом Херсоне, сообщили РИА Новости в антифашистском сопротивлении Херсона. "Многие херсонцы с воодушевлением и радостью восприняли вести об ударах ВС РФ по городским и районным отделам ТЦК на Украине и, очевидно, что теперь с нетерпением ждут подобных ударов по "людоловам" в самом Херсоне", - сказал РИА Новости представитель подполья. Подпольщик сообщил, что хотя большая часть трудоспособного населения Херсона уехала в Николаевскую и Одесскую области, в городе постоянно проводятся мероприятия по насильственной мобилизации. "Из-за этого местные стараются не выходить из дома без необходимости, выбирают только хорошо известные маршруты и не пользуются общественным транспортом. К тому же, обычно автобусы ходят с отклонением от графика - в разы реже, чем в довоенное время. Велосипед или скутер - наиболее удобный вид транспорта. Самое безопасное время передвижений — рано утром", - сообщил собеседник агентства.
https://ria.ru/20250626/kherson-2025485664.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, херсон, украина, одесская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсон, Украина, Одесская область, Вооруженные силы РФ
Жители Херсона воодушевлены ударами ВС России по ТЦК, сообщили в подполье

Жители Херсона ждут ждет, когда на ТЦК в их городе обрушатся удары ВС России

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСтела города Херсон
Стела города Херсон - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости
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Стела города Херсон. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 9 июл - РИА Новости. Мирное население оккупированного киевским режимом Херсона воодушевлено ударами ВС РФ по украинским военкоматам и с нетерпением ждет, когда такие удары обрушатся уже на отделы ТЦК в самом Херсоне, сообщили РИА Новости в антифашистском сопротивлении Херсона.
"Многие херсонцы с воодушевлением и радостью восприняли вести об ударах ВС РФ по городским и районным отделам ТЦК на Украине и, очевидно, что теперь с нетерпением ждут подобных ударов по "людоловам" в самом Херсоне", - сказал РИА Новости представитель подполья.
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Подпольщик сообщил, что хотя большая часть трудоспособного населения Херсона уехала в Николаевскую и Одесскую области, в городе постоянно проводятся мероприятия по насильственной мобилизации.
"Из-за этого местные стараются не выходить из дома без необходимости, выбирают только хорошо известные маршруты и не пользуются общественным транспортом. К тому же, обычно автобусы ходят с отклонением от графика - в разы реже, чем в довоенное время. Велосипед или скутер - наиболее удобный вид транспорта. Самое безопасное время передвижений — рано утром", - сообщил собеседник агентства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонУкраинаОдесская областьВооруженные силы РФ
 
 
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