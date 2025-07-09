https://ria.ru/20250709/kherson-2028048447.html

Жители Херсона воодушевлены ударами ВС России по ТЦК, сообщили в подполье

Жители Херсона воодушевлены ударами ВС России по ТЦК, сообщили в подполье - РИА Новости, 09.07.2025

Жители Херсона воодушевлены ударами ВС России по ТЦК, сообщили в подполье

Мирное население оккупированного киевским режимом Херсона воодушевлено ударами ВС РФ по украинским военкоматам и с нетерпением ждет, когда такие удары обрушатся РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T02:38:00+03:00

2025-07-09T02:38:00+03:00

2025-07-09T02:38:00+03:00

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ГЕНИЧЕСК, 9 июл - РИА Новости. Мирное население оккупированного киевским режимом Херсона воодушевлено ударами ВС РФ по украинским военкоматам и с нетерпением ждет, когда такие удары обрушатся уже на отделы ТЦК в самом Херсоне, сообщили РИА Новости в антифашистском сопротивлении Херсона. "Многие херсонцы с воодушевлением и радостью восприняли вести об ударах ВС РФ по городским и районным отделам ТЦК на Украине и, очевидно, что теперь с нетерпением ждут подобных ударов по "людоловам" в самом Херсоне", - сказал РИА Новости представитель подполья. Подпольщик сообщил, что хотя большая часть трудоспособного населения Херсона уехала в Николаевскую и Одесскую области, в городе постоянно проводятся мероприятия по насильственной мобилизации. "Из-за этого местные стараются не выходить из дома без необходимости, выбирают только хорошо известные маршруты и не пользуются общественным транспортом. К тому же, обычно автобусы ходят с отклонением от графика - в разы реже, чем в довоенное время. Велосипед или скутер - наиболее удобный вид транспорта. Самое безопасное время передвижений — рано утром", - сообщил собеседник агентства.

https://ria.ru/20250626/kherson-2025485664.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, херсон, украина, одесская область, вооруженные силы рф