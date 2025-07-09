Рейтинг@Mail.ru
ХАМАС согласилось освободить десять заложников - РИА Новости, 09.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:43 09.07.2025 (обновлено: 21:45 09.07.2025)
https://ria.ru/20250709/khamas--2028233768.html
ХАМАС согласилось освободить десять заложников
ХАМАС согласилось освободить десять заложников - РИА Новости, 09.07.2025
ХАМАС согласилось освободить десять заложников
Палестинское движение ХАМАС заявило, что в ходе переговоров о прекращении огня в секторе Газа согласилось освободить десять заложников. РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T21:43:00+03:00
2025-07-09T21:45:00+03:00
в мире
хамас
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/08/1998113922_162:251:3072:1888_1920x0_80_0_0_9ca58197e2228fa63842ba3fb7c814ef.jpg
КАИР, 9 июл - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС заявило, что в ходе переговоров о прекращении огня в секторе Газа согласилось освободить десять заложников."В рамках стремления к успеху нынешних усилий движение продемонстрировало необходимую гибкость и согласилось освободить десять пленных", - говорится в заявлении.Движение подчеркнуло, что основные пункты, по которым сейчас идут переговоры – поток гуманитарной помощи, вывод израильских войск с территории сектора и получение реальных гарантий постоянного прекращения огня.
https://ria.ru/20250709/izrail-2028046374.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/08/1998113922_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_53bee62d4f6b070b3e3baad2c9ca43b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, хамас, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, ХАМАС, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
ХАМАС согласилось освободить десять заложников

ХАМАС согласилось освободить 10 заложников

© AP Photo / Abdel KareemБойцы ХАМАС
Бойцы ХАМАС - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© AP Photo / Abdel Kareem
Бойцы ХАМАС . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КАИР, 9 июл - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС заявило, что в ходе переговоров о прекращении огня в секторе Газа согласилось освободить десять заложников.
"В рамках стремления к успеху нынешних усилий движение продемонстрировало необходимую гибкость и согласилось освободить десять пленных", - говорится в заявлении.
Движение подчеркнуло, что основные пункты, по которым сейчас идут переговоры – поток гуманитарной помощи, вывод израильских войск с территории сектора и получение реальных гарантий постоянного прекращения огня.
Дым над Газой после авиаудара ВВС Израиля - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
Израиль и ХАМАС близки к прекращению огня в Газе, пишут СМИ
Вчера, 02:03
 
В миреХАМАСВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала