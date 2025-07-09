https://ria.ru/20250709/khamas--2028233768.html

ХАМАС согласилось освободить десять заложников

ХАМАС согласилось освободить десять заложников - РИА Новости, 09.07.2025

ХАМАС согласилось освободить десять заложников

Палестинское движение ХАМАС заявило, что в ходе переговоров о прекращении огня в секторе Газа согласилось освободить десять заложников. РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T21:43:00+03:00

2025-07-09T21:43:00+03:00

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КАИР, 9 июл - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС заявило, что в ходе переговоров о прекращении огня в секторе Газа согласилось освободить десять заложников."В рамках стремления к успеху нынешних усилий движение продемонстрировало необходимую гибкость и согласилось освободить десять пленных", - говорится в заявлении.Движение подчеркнуло, что основные пункты, по которым сейчас идут переговоры – поток гуманитарной помощи, вывод израильских войск с территории сектора и получение реальных гарантий постоянного прекращения огня.

https://ria.ru/20250709/izrail-2028046374.html

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в мире, хамас, война израиля и ирана: последние новости о конфликте