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ХАМАС согласилось освободить десять заложников
ХАМАС согласилось освободить десять заложников - РИА Новости, 09.07.2025
ХАМАС согласилось освободить десять заложников
Палестинское движение ХАМАС заявило, что в ходе переговоров о прекращении огня в секторе Газа согласилось освободить десять заложников. РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T21:43:00+03:00
2025-07-09T21:43:00+03:00
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КАИР, 9 июл - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС заявило, что в ходе переговоров о прекращении огня в секторе Газа согласилось освободить десять заложников."В рамках стремления к успеху нынешних усилий движение продемонстрировало необходимую гибкость и согласилось освободить десять пленных", - говорится в заявлении.Движение подчеркнуло, что основные пункты, по которым сейчас идут переговоры – поток гуманитарной помощи, вывод израильских войск с территории сектора и получение реальных гарантий постоянного прекращения огня.
https://ria.ru/20250709/izrail-2028046374.html
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в мире, хамас, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, ХАМАС, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
ХАМАС согласилось освободить десять заложников
ХАМАС согласилось освободить 10 заложников