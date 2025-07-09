https://ria.ru/20250709/khakery-2028183038.html

Хакеры атаковали поставщиков услуг для бундесвера

Хакеры атаковали поставщиков услуг для бундесвера - РИА Новости, 09.07.2025

Хакеры атаковали поставщиков услуг для бундесвера

Две компании, являющиеся поставщиками услуг для бундесвера, в июне подверглись хакерским атакам, в результате чего возникла угроза утечки секретной информации и РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T17:06:00+03:00

2025-07-09T17:06:00+03:00

2025-07-09T17:06:00+03:00

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Две компании, являющиеся поставщиками услуг для бундесвера, в июне подверглись хакерским атакам, в результате чего возникла угроза утечки секретной информации и безопасности операций бундесвера, сообщили телерадиокомпании WDR и NDR со ссылкой на собственную информацию. Так в середине июня компания из Гессена, работающая в качестве поставщика услуг в области спутниковой связи для бундесвера, стала жертвой кибератаки. В первоначальной оценке инцидента, проведенной органами безопасности, говорилось, что утечка секретной информации, то есть информации, считающейся конфиденциальной для бундесвера, была вероятной. Кроме того, вероятно, была затронута оперативная информация, безопасность операций бундесвера, возможно, была поставлена под угрозу, поскольку спутниковая связь также могла быть скомпрометирована. Однако на данный момент бундесвер считает, что ущерб, вероятно, был ограничен допустимыми пределами. "Оперативный трафик бундесвера и собственные IT-сети подразделения министерства обороны ФРГ, согласно последним данным, не пострадали от атаки", - заявил представитель министерства обороны. По его словам, министерство находимся в тесном контакте с поставщиком услуг и следственными органами. Земельные управления уголовной полиции Гессена и Северного Рейна-Вестфалии начали расследование. Кибератака на компанию из Гессена была осуществлена при помощи программ-вымогателей. По данным источников в органах безопасности, предположительно, использовалось вредоносное программное обеспечение, якобы связанное с российской хакерской группировкой. По информации телерадиокомпаний, хакерской атаке также подверглось инженерное бюро в Нижней Саксонии. Компания работала над строительством объектов для оперативного командования бундесвера и должна была выполнять требования секретного "Оперативного плана Германии". Как поясняет WDR, этот документ регулирует оборону страны и альянса, в частности продвижение и переброску войск в ФРГ в случае чрезвычайного положения и войны. Неизвестно, удалось ли хакерам завладеть секретной информацией. В этом случае власти также подозревают, что хакеры якобы связаны с РФ.

https://ria.ru/20241011/khaker-1977672786.html

https://ria.ru/20240816/proniknovenie-1966709423.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, технологии, гессен, германия, нижняя саксония