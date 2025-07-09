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Адвокаты раскритиковали решение Апелляционного суда по делу Карапетяна

Адвокаты раскритиковали решение Апелляционного суда по делу Карапетяна - РИА Новости, 09.07.2025

Адвокаты раскритиковали решение Апелляционного суда по делу Карапетяна

Адвокаты арестованного в Армении предпринимателя Самвела Карапетяна назвали решение Апелляционного суда республики, оставившего бизнесмена под арестом,... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T13:15:00+03:00

2025-07-09T13:15:00+03:00

2025-07-09T13:15:00+03:00

армения

ереван

россия

самвел карапетян

никол пашинян

армянская апостольская церковь

ташир

преследование карапетяна в армении

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ЕРЕВАН, 9 июл - РИА Новости. Адвокаты арестованного в Армении предпринимателя Самвела Карапетяна назвали решение Апелляционного суда республики, оставившего бизнесмена под арестом, насмешкой над правом. Апелляционный суд Армении 4 июля оставил в силе решение суда первой инстанции Еревана о двухмесячном аресте владельца компании "Ташир Групп" Карапетяна. "Судья Армен Даниелян без какого-либо правового анализа или аргументов просто указал в судебном акте, что, по мнению "объективного наблюдателя", выводы суда первой инстанции якобы правомерны. С юридической точки зрения само по себе это является четким показателем отсутствия правосудия или насмешкой над правом, когда явно подлежащий отводу судья, отклоняющий ходатайство о своём отводе, ссылается на якобы "объективного наблюдателя", - говорится в заявлении адвокатской группы. Адвокаты отметили, что обоснования судебного акта, вынесенного судьей Апелляционного уголовного суда с самым низким рейтингом, объясняющие, почему Самвел Карапетян должен оставаться под стражей, состоят всего из двух страниц. "То есть требования к мотивированности судебного акта не были соблюдены даже минимально...В дальнейшем будут представлены планируемые процессуальные действия, в том числе в отношении упомянутого судьи", - отмечается в заявлении. Главе компании "Ташир груп" Самвелу Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах". Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.*СМИ, выполняющее функции иноагента в России и признанное нежелательным в России

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https://ria.ru/20250708/armenija-2027993776.html

https://ria.ru/20250708/armeniya-2027818480.html

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