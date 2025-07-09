https://ria.ru/20250709/izrail-2028200757.html

Нетаньяху оценил шансы прекращении огня в секторе Газа

Нетаньяху оценил шансы прекращении огня в секторе Газа - РИА Новости, 09.07.2025

Нетаньяху оценил шансы прекращении огня в секторе Газа

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе визита в Вашингтон заявил о том, что есть хорошие шансы договориться с палестинским движением ХАМАС о прекращении огня РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T18:04:00+03:00

2025-07-09T18:04:00+03:00

2025-07-09T18:04:00+03:00

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ТЕЛЬ-АВИВ, 9 июл - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе визита в Вашингтон заявил о том, что есть хорошие шансы договориться с палестинским движением ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа и вернуть из плена всех израильских заложников. "Я думаю, что есть хорошие шансы договориться о прекращении огня, и мы находимся все ближе к достижению цели, о которой я говорил с самого начала - возвращению всех (заложников - ред.) без капитуляции", - заявил израильский премьер в интервью телеканалу Fox Business. В воскресенье в катарской столице Дохе возобновились непрямые переговоры между Израилем и ХАМАС о прекращении огня в Газе. По информации СМИ, первые раунды закончились безрезультатно. Как ранее заявлял глава МИД Египта Бадр Абдель Аты, Каир вместе с другими посредниками – Катаром и США – работает над 60-дневным прекращением огня в секторе Газа, в ходе которого предполагается освобождение израильских заложников. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Боевые действия между сторонами, который прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 57 тысяч палестинцев в секторе Газа и порядка полутора тысяч израильтян, а также перекинулись на Ливан и Йемен и спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.

https://ria.ru/20250709/gaza-2028156924.html

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в мире, израиль, вашингтон (штат), доха, биньямин нетаньяху, хамас, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, сектор газа