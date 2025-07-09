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Встреча Нетаньяху и Трампа в Белом доме продлилась 90 минут, пишут СМИ - РИА Новости, 09.07.2025
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04:14 09.07.2025
https://ria.ru/20250709/izrail-2028053863.html
Встреча Нетаньяху и Трампа в Белом доме продлилась 90 минут, пишут СМИ
Встреча Нетаньяху и Трампа в Белом доме продлилась 90 минут, пишут СМИ - РИА Новости, 09.07.2025
Встреча Нетаньяху и Трампа в Белом доме продлилась 90 минут, пишут СМИ
Встреча премьер-министр Израиля Биньямина Нетаньяху и президента США Дональда Трампа в Белом доме продлилась 90 минут, она прошла за закрытыми дверями в... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T04:14:00+03:00
2025-07-09T04:14:00+03:00
в мире
израиль
сша
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дональд трамп
биньямин нетаньяху
стив уиткофф
хамас
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ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. Встреча премьер-министр Израиля Биньямина Нетаньяху и президента США Дональда Трампа в Белом доме продлилась 90 минут, она прошла за закрытыми дверями в присутствии американского вице-президента Джей Ди Вэнса, передает издание Axios. Таким образом, Нетаньяху за время своего визита в столицу США два раза встретился с Трампом, первая встреча прошла в понедельник. При этом во вторник Белый дом также посетила делегация из Катара и встретилась с чиновниками администрации Трампа для обсуждения их совместных усилий по урегулированию в секторе Газа. На встрече обсуждалась возможная сделка о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС, передает Axios со ссылкой на осведомленный источник. Источник отмечает, что для Израиля и ХАМАСа главным разногласием на пути к достижению соглашения остается вопрос вывода войск Израиля из Газы. "ХАМАС требует от ЦАХАЛа отойти на те же линии, которые существовали до нарушения предыдущего соглашения о прекращении огня в марте. Израиль отказывается это сделать", - пишет Axios со ссылкой на источник. Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф планирует отправиться в столицу Катара на этой неделе для продолжения переговоров по прекращению огня в секторе Газа. В воскресенье Нетаньяху перед вылетом в Вашингтон выразил надежду, что его встреча с президентом США Дональдом Трампом поможет Израилю достичь целей в секторе Газа, включая освобождение всех заложников и ликвидацию потенциала ХАМАС. Премьер также подчеркнул, что полон решимости гарантировать, что Газа больше не будет представлять угрозу Израилю. Ранее палестинское движение ХАМАС подтвердило, что дало положительный ответ на предложение о прекращении огня в секторе Газа, и выразило готовность вступить в переговоры. Газета New York Times со ссылкой на представителя ХАМАС и еще одного человека, знакомого с переговорами, сообщила, что движение попросило внести в предложение США о перемирии с Израилем изменения, касающиеся трех аспектов урегулирования - доставки гуманитарной помощи в Газу, отвода сил Израиля с позиций и гарантий, что сделка приведет к постоянному прекращению огня.
https://ria.ru/20250708/netanjahu-2027804281.html
https://ria.ru/20250627/izrail-2025585899.html
https://ria.ru/20250628/konflikt-2025974897.html
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в мире, израиль, сша, катар, дональд трамп, биньямин нетаньяху, стив уиткофф, хамас, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Израиль, США, Катар, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, Стив Уиткофф, ХАМАС, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Встреча Нетаньяху и Трампа в Белом доме продлилась 90 минут, пишут СМИ

Axios: встреча Нетаньяху и Трампа в Белом доме продлилась 90 минут

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. Встреча премьер-министр Израиля Биньямина Нетаньяху и президента США Дональда Трампа в Белом доме продлилась 90 минут, она прошла за закрытыми дверями в присутствии американского вице-президента Джей Ди Вэнса, передает издание Axios.
Таким образом, Нетаньяху за время своего визита в столицу США два раза встретился с Трампом, первая встреча прошла в понедельник.
Президент США Дональд Трамп и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи. 7 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
Нетаньяху сообщил Трампу, что номинировал его на Нобелевскую премию мира
Вчера, 02:56
При этом во вторник Белый дом также посетила делегация из Катара и встретилась с чиновниками администрации Трампа для обсуждения их совместных усилий по урегулированию в секторе Газа. На встрече обсуждалась возможная сделка о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС, передает Axios со ссылкой на осведомленный источник.
Источник отмечает, что для Израиля и ХАМАСа главным разногласием на пути к достижению соглашения остается вопрос вывода войск Израиля из Газы.
"ХАМАС требует от ЦАХАЛа отойти на те же линии, которые существовали до нарушения предыдущего соглашения о прекращении огня в марте. Израиль отказывается это сделать", - пишет Axios со ссылкой на источник.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
США и Израиль добились невероятных результатов
27 июня, 08:00
Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф планирует отправиться в столицу Катара на этой неделе для продолжения переговоров по прекращению огня в секторе Газа.
В воскресенье Нетаньяху перед вылетом в Вашингтон выразил надежду, что его встреча с президентом США Дональдом Трампом поможет Израилю достичь целей в секторе Газа, включая освобождение всех заложников и ликвидацию потенциала ХАМАС. Премьер также подчеркнул, что полон решимости гарантировать, что Газа больше не будет представлять угрозу Израилю.
Ранее палестинское движение ХАМАС подтвердило, что дало положительный ответ на предложение о прекращении огня в секторе Газа, и выразило готовность вступить в переговоры. Газета New York Times со ссылкой на представителя ХАМАС и еще одного человека, знакомого с переговорами, сообщила, что движение попросило внести в предложение США о перемирии с Израилем изменения, касающиеся трех аспектов урегулирования - доставки гуманитарной помощи в Газу, отвода сил Израиля с позиций и гарантий, что сделка приведет к постоянному прекращению огня.
Вид на Капитолий - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
В США раскрыли, что потеряла Украина из-за конфликта Израиля и Ирана
28 июня, 06:41
 
В миреИзраильСШАКатарДональд ТрампБиньямин НетаньяхуСтив УиткоффХАМАСВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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