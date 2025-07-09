Встреча Нетаньяху и Трампа в Белом доме продлилась 90 минут, пишут СМИ
Axios: встреча Нетаньяху и Трампа в Белом доме продлилась 90 минут
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. Встреча премьер-министр Израиля Биньямина Нетаньяху и президента США Дональда Трампа в Белом доме продлилась 90 минут, она прошла за закрытыми дверями в присутствии американского вице-президента Джей Ди Вэнса, передает издание Axios.
При этом во вторник Белый дом также посетила делегация из Катара и встретилась с чиновниками администрации Трампа для обсуждения их совместных усилий по урегулированию в секторе Газа. На встрече обсуждалась возможная сделка о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС, передает Axios со ссылкой на осведомленный источник.
Источник отмечает, что для Израиля и ХАМАСа главным разногласием на пути к достижению соглашения остается вопрос вывода войск Израиля из Газы.
"ХАМАС требует от ЦАХАЛа отойти на те же линии, которые существовали до нарушения предыдущего соглашения о прекращении огня в марте. Израиль отказывается это сделать", - пишет Axios со ссылкой на источник.
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Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф планирует отправиться в столицу Катара на этой неделе для продолжения переговоров по прекращению огня в секторе Газа.
В воскресенье Нетаньяху перед вылетом в Вашингтон выразил надежду, что его встреча с президентом США Дональдом Трампом поможет Израилю достичь целей в секторе Газа, включая освобождение всех заложников и ликвидацию потенциала ХАМАС. Премьер также подчеркнул, что полон решимости гарантировать, что Газа больше не будет представлять угрозу Израилю.
Ранее палестинское движение ХАМАС подтвердило, что дало положительный ответ на предложение о прекращении огня в секторе Газа, и выразило готовность вступить в переговоры. Газета New York Times со ссылкой на представителя ХАМАС и еще одного человека, знакомого с переговорами, сообщила, что движение попросило внести в предложение США о перемирии с Израилем изменения, касающиеся трех аспектов урегулирования - доставки гуманитарной помощи в Газу, отвода сил Израиля с позиций и гарантий, что сделка приведет к постоянному прекращению огня.