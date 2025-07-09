https://ria.ru/20250709/izrail-2028053863.html

Встреча Нетаньяху и Трампа в Белом доме продлилась 90 минут, пишут СМИ

Встреча Нетаньяху и Трампа в Белом доме продлилась 90 минут, пишут СМИ - РИА Новости, 09.07.2025

Встреча Нетаньяху и Трампа в Белом доме продлилась 90 минут, пишут СМИ

Встреча премьер-министр Израиля Биньямина Нетаньяху и президента США Дональда Трампа в Белом доме продлилась 90 минут, она прошла за закрытыми дверями в... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T04:14:00+03:00

2025-07-09T04:14:00+03:00

2025-07-09T04:14:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. Встреча премьер-министр Израиля Биньямина Нетаньяху и президента США Дональда Трампа в Белом доме продлилась 90 минут, она прошла за закрытыми дверями в присутствии американского вице-президента Джей Ди Вэнса, передает издание Axios. Таким образом, Нетаньяху за время своего визита в столицу США два раза встретился с Трампом, первая встреча прошла в понедельник. При этом во вторник Белый дом также посетила делегация из Катара и встретилась с чиновниками администрации Трампа для обсуждения их совместных усилий по урегулированию в секторе Газа. На встрече обсуждалась возможная сделка о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС, передает Axios со ссылкой на осведомленный источник. Источник отмечает, что для Израиля и ХАМАСа главным разногласием на пути к достижению соглашения остается вопрос вывода войск Израиля из Газы. "ХАМАС требует от ЦАХАЛа отойти на те же линии, которые существовали до нарушения предыдущего соглашения о прекращении огня в марте. Израиль отказывается это сделать", - пишет Axios со ссылкой на источник. Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф планирует отправиться в столицу Катара на этой неделе для продолжения переговоров по прекращению огня в секторе Газа. В воскресенье Нетаньяху перед вылетом в Вашингтон выразил надежду, что его встреча с президентом США Дональдом Трампом поможет Израилю достичь целей в секторе Газа, включая освобождение всех заложников и ликвидацию потенциала ХАМАС. Премьер также подчеркнул, что полон решимости гарантировать, что Газа больше не будет представлять угрозу Израилю. Ранее палестинское движение ХАМАС подтвердило, что дало положительный ответ на предложение о прекращении огня в секторе Газа, и выразило готовность вступить в переговоры. Газета New York Times со ссылкой на представителя ХАМАС и еще одного человека, знакомого с переговорами, сообщила, что движение попросило внести в предложение США о перемирии с Израилем изменения, касающиеся трех аспектов урегулирования - доставки гуманитарной помощи в Газу, отвода сил Израиля с позиций и гарантий, что сделка приведет к постоянному прекращению огня.

https://ria.ru/20250708/netanjahu-2027804281.html

https://ria.ru/20250627/izrail-2025585899.html

https://ria.ru/20250628/konflikt-2025974897.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, сша, катар, дональд трамп, биньямин нетаньяху, стив уиткофф, хамас, война израиля и ирана: последние новости о конфликте