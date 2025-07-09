https://ria.ru/20250709/izrail-2028046374.html

Израиль и ХАМАС близки к прекращению огня в Газе, пишут СМИ

Израиль и ХАМАС близки к прекращению огня в Газе, пишут СМИ - РИА Новости, 09.07.2025

Израиль и ХАМАС близки к прекращению огня в Газе, пишут СМИ

Израиль и палестинское движение ХАМАС приблизились к прекращению огня в секторе Газа, преодолев почти все разногласия по ряду вопросов, нерешённым остаётся... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T02:03:00+03:00

2025-07-09T02:03:00+03:00

2025-07-09T02:03:00+03:00

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Израиль и палестинское движение ХАМАС приблизились к прекращению огня в секторе Газа, преодолев почти все разногласия по ряду вопросов, нерешённым остаётся только вопрос статуса и присутствия Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источники. "Только один вопрос остаётся нерешённым в усилиях по достижению прекращения огня в секторе Газа... Между Израилем и ХАМАС сохраняются разногласия по поводу статуса и присутствия Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа. Стороны преодолели существенные разногласия по ряду других вопросов, включая процесс доставки гуманитарной помощи и требование ХАМАС о том, чтобы США гарантировали, что Израиль не возобновит войну в одностороннем порядке после истечения срока прекращения огня через 60 дней... В районах, из которых выводятся войска ЦАХАЛ, будет задействована третья сторона, которую не контролируют ни ХАМАС, ни Израиль", - говорится в сообщении. Как пишет телеканал, таким образом, американская организация "Гуманитарный фонд Газы" (GHF) не сможет работать нигде, где не размещены силы ЦАХАЛ. Кроме того, согласно Sky News, предполагается, что ООН или другие признанные гуманитарные организации будут играть более активную роль в передаче гумпомощи. В воскресенье вечером в катарской столице Дохе возобновились непрямые переговоры между Израилем и ХАМАС о прекращении огня в Газе. По информации СМИ, первые раунды закончились безрезультатно. Как ранее заявлял глава МИД Египта Бадр Абдель Аты, Каир вместе с другими посредниками – Катаром и США – работает над 60-дневным прекращением огня в секторе Газа, в ходе которого предполагается освобождение израильских заложников. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Боевые действия между сторонами, который прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 57 тысяч палестинцев в секторе Газа и порядка полутора тысяч израильтян, а также перекинулись на Ливан и Йемен и спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.

https://ria.ru/20250707/tsakhal-2027677899.html

https://ria.ru/20250707/sdelka-2027614058.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, сша, доха, хамас, оон