Рейтинг@Mail.ru
Израиль и ХАМАС близки к прекращению огня в Газе, пишут СМИ - РИА Новости, 09.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:03 09.07.2025
https://ria.ru/20250709/izrail-2028046374.html
Израиль и ХАМАС близки к прекращению огня в Газе, пишут СМИ
Израиль и ХАМАС близки к прекращению огня в Газе, пишут СМИ - РИА Новости, 09.07.2025
Израиль и ХАМАС близки к прекращению огня в Газе, пишут СМИ
Израиль и палестинское движение ХАМАС приблизились к прекращению огня в секторе Газа, преодолев почти все разногласия по ряду вопросов, нерешённым остаётся... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T02:03:00+03:00
2025-07-09T02:03:00+03:00
в мире
израиль
сша
доха
хамас
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/09/1901552228_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_cee95c3a9cc70de98269b0609d31c147.jpg
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Израиль и палестинское движение ХАМАС приблизились к прекращению огня в секторе Газа, преодолев почти все разногласия по ряду вопросов, нерешённым остаётся только вопрос статуса и присутствия Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источники. "Только один вопрос остаётся нерешённым в усилиях по достижению прекращения огня в секторе Газа... Между Израилем и ХАМАС сохраняются разногласия по поводу статуса и присутствия Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа. Стороны преодолели существенные разногласия по ряду других вопросов, включая процесс доставки гуманитарной помощи и требование ХАМАС о том, чтобы США гарантировали, что Израиль не возобновит войну в одностороннем порядке после истечения срока прекращения огня через 60 дней... В районах, из которых выводятся войска ЦАХАЛ, будет задействована третья сторона, которую не контролируют ни ХАМАС, ни Израиль", - говорится в сообщении. Как пишет телеканал, таким образом, американская организация "Гуманитарный фонд Газы" (GHF) не сможет работать нигде, где не размещены силы ЦАХАЛ. Кроме того, согласно Sky News, предполагается, что ООН или другие признанные гуманитарные организации будут играть более активную роль в передаче гумпомощи. В воскресенье вечером в катарской столице Дохе возобновились непрямые переговоры между Израилем и ХАМАС о прекращении огня в Газе. По информации СМИ, первые раунды закончились безрезультатно. Как ранее заявлял глава МИД Египта Бадр Абдель Аты, Каир вместе с другими посредниками – Катаром и США – работает над 60-дневным прекращением огня в секторе Газа, в ходе которого предполагается освобождение израильских заложников. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Боевые действия между сторонами, который прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 57 тысяч палестинцев в секторе Газа и порядка полутора тысяч израильтян, а также перекинулись на Ливан и Йемен и спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
https://ria.ru/20250707/tsakhal-2027677899.html
https://ria.ru/20250707/sdelka-2027614058.html
израиль
сша
доха
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/09/1901552228_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c6cb1212103b0ac88b0af798c13fe065.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, сша, доха, хамас, оон
В мире, Израиль, США, Доха, ХАМАС, ООН
Израиль и ХАМАС близки к прекращению огня в Газе, пишут СМИ

Sky News: Израиль и ХАМАС преодолели почти все разногласия

© AP Photo / Hatem MoussaДым над Газой после авиаудара ВВС Израиля
Дым над Газой после авиаудара ВВС Израиля - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© AP Photo / Hatem Moussa
Дым над Газой после авиаудара ВВС Израиля. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Израиль и палестинское движение ХАМАС приблизились к прекращению огня в секторе Газа, преодолев почти все разногласия по ряду вопросов, нерешённым остаётся только вопрос статуса и присутствия Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источники.
"Только один вопрос остаётся нерешённым в усилиях по достижению прекращения огня в секторе Газа... Между Израилем и ХАМАС сохраняются разногласия по поводу статуса и присутствия Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа. Стороны преодолели существенные разногласия по ряду других вопросов, включая процесс доставки гуманитарной помощи и требование ХАМАС о том, чтобы США гарантировали, что Израиль не возобновит войну в одностороннем порядке после истечения срока прекращения огня через 60 дней... В районах, из которых выводятся войска ЦАХАЛ, будет задействована третья сторона, которую не контролируют ни ХАМАС, ни Израиль", - говорится в сообщении.
Израильские военные в районе границы с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
Приказы командиров ЦАХАЛ в Газе зависят от их настроения, заявили в Израиле
7 июля, 15:22
Как пишет телеканал, таким образом, американская организация "Гуманитарный фонд Газы" (GHF) не сможет работать нигде, где не размещены силы ЦАХАЛ. Кроме того, согласно Sky News, предполагается, что ООН или другие признанные гуманитарные организации будут играть более активную роль в передаче гумпомощи.
В воскресенье вечером в катарской столице Дохе возобновились непрямые переговоры между Израилем и ХАМАС о прекращении огня в Газе. По информации СМИ, первые раунды закончились безрезультатно. Как ранее заявлял глава МИД Египта Бадр Абдель Аты, Каир вместе с другими посредниками – Катаром и США – работает над 60-дневным прекращением огня в секторе Газа, в ходе которого предполагается освобождение израильских заложников.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
Боевые действия между сторонами, который прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 57 тысяч палестинцев в секторе Газа и порядка полутора тысяч израильтян, а также перекинулись на Ливан и Йемен и спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
Флаг движения ХАМАС - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
WSJ: глава генштаба израильской армии выступил за сделку с ХАМАС
7 июля, 10:58
 
В миреИзраильСШАДохаХАМАСООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала