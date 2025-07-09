https://ria.ru/20250709/irkutsk-2028066024.html

Оперативники во время рейда в Иркутске проверили 260 иностранцев

Оперативники во время рейда в Иркутске проверили 260 иностранцев - РИА Новости, 09.07.2025

Оперативники во время рейда в Иркутске проверили 260 иностранцев

Оперативники в Иркутске проверили за один рейд 260 иностранцев на предмет соблюдения миграционного законодательства, 27 человек из них нарушили режим пребывания РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T07:49:00+03:00

2025-07-09T07:49:00+03:00

2025-07-09T07:49:00+03:00

происшествия

иркутск

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иркутская область

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ИРКУТСК, 9 июл - РИА Новости. Оперативники в Иркутске проверили за один рейд 260 иностранцев на предмет соблюдения миграционного законодательства, 27 человек из них нарушили режим пребывания на территории РФ, сообщает ГУМВД по Иркутской области. Сотрудники полиции, регионального УФСБ, Росгвардии, ГАИ провели в Иркутске рейд по проверке соблюдения миграционного законодательства во вторник. "За один вечер оперативники проверили в Иркутске 260 иностранцев на предмет соблюдения миграционного законодательства. Правоохранители выявили 27 граждан, находящихся на территории России с нарушением режима пребывания", - говорится в сообщении. Ведомство уточняет, что нарушители привлечены к административной ответственности за предоставление ложных сведений, за нарушение порядка выбора места пребывания, трое будут выдворены за пределы РФ. Также сотрудники Госавтоинспекции проверили 37 автомобилей со стеклами, заклеенными тонированной пленкой. Нарушения были устранены на месте. Кроме того, был выявлен автомобиль с наклеенной под лобовым стеклом атрибутикой, используемой в криминальном мире. Водителю грозит административная ответственность за публичную демонстрацию символики экстремистской организации.

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https://ria.ru/20250402/migranty-2008815582.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, иркутск, россия, иркутская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), гибдд мвд рф