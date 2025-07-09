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Оперативники во время рейда в Иркутске проверили 260 иностранцев - РИА Новости, 09.07.2025
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07:49 09.07.2025
https://ria.ru/20250709/irkutsk-2028066024.html
Оперативники во время рейда в Иркутске проверили 260 иностранцев
Оперативники во время рейда в Иркутске проверили 260 иностранцев - РИА Новости, 09.07.2025
Оперативники во время рейда в Иркутске проверили 260 иностранцев
Оперативники в Иркутске проверили за один рейд 260 иностранцев на предмет соблюдения миграционного законодательства, 27 человек из них нарушили режим пребывания РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T07:49:00+03:00
2025-07-09T07:49:00+03:00
происшествия
иркутск
россия
иркутская область
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гибдд мвд рф
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ИРКУТСК, 9 июл - РИА Новости. Оперативники в Иркутске проверили за один рейд 260 иностранцев на предмет соблюдения миграционного законодательства, 27 человек из них нарушили режим пребывания на территории РФ, сообщает ГУМВД по Иркутской области. Сотрудники полиции, регионального УФСБ, Росгвардии, ГАИ провели в Иркутске рейд по проверке соблюдения миграционного законодательства во вторник. "За один вечер оперативники проверили в Иркутске 260 иностранцев на предмет соблюдения миграционного законодательства. Правоохранители выявили 27 граждан, находящихся на территории России с нарушением режима пребывания", - говорится в сообщении. Ведомство уточняет, что нарушители привлечены к административной ответственности за предоставление ложных сведений, за нарушение порядка выбора места пребывания, трое будут выдворены за пределы РФ. Также сотрудники Госавтоинспекции проверили 37 автомобилей со стеклами, заклеенными тонированной пленкой. Нарушения были устранены на месте. Кроме того, был выявлен автомобиль с наклеенной под лобовым стеклом атрибутикой, используемой в криминальном мире. Водителю грозит административная ответственность за публичную демонстрацию символики экстремистской организации.
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происшествия, иркутск, россия, иркутская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), гибдд мвд рф
Происшествия, Иркутск, Россия, Иркутская область, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), ГИБДД МВД РФ
Оперативники во время рейда в Иркутске проверили 260 иностранцев

Во время рейда в Иркутске проверили 260 иностранцев и выявили 27 нарушений

© РИА Новости / Валерий МельниковСотрудники полиции
Сотрудники полиции - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
Сотрудники полиции. Архивное фото
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ИРКУТСК, 9 июл - РИА Новости. Оперативники в Иркутске проверили за один рейд 260 иностранцев на предмет соблюдения миграционного законодательства, 27 человек из них нарушили режим пребывания на территории РФ, сообщает ГУМВД по Иркутской области.
Сотрудники полиции, регионального УФСБ, Росгвардии, ГАИ провели в Иркутске рейд по проверке соблюдения миграционного законодательства во вторник.
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"За один вечер оперативники проверили в Иркутске 260 иностранцев на предмет соблюдения миграционного законодательства. Правоохранители выявили 27 граждан, находящихся на территории России с нарушением режима пребывания", - говорится в сообщении.
Ведомство уточняет, что нарушители привлечены к административной ответственности за предоставление ложных сведений, за нарушение порядка выбора места пребывания, трое будут выдворены за пределы РФ.
Также сотрудники Госавтоинспекции проверили 37 автомобилей со стеклами, заклеенными тонированной пленкой. Нарушения были устранены на месте. Кроме того, был выявлен автомобиль с наклеенной под лобовым стеклом атрибутикой, используемой в криминальном мире. Водителю грозит административная ответственность за публичную демонстрацию символики экстремистской организации.
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ПроисшествияИркутскРоссияИркутская областьФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)ГИБДД МВД РФ
 
 
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