https://ria.ru/20250709/innoprom-2028191457.html

Меры поддержки стартапов в России обсудили на "Иннопроме"

Меры поддержки стартапов в России обсудили на "Иннопроме" - РИА Новости, 09.07.2025

Меры поддержки стартапов в России обсудили на "Иннопроме"

Участники сессии "Навигатор предпринимателя. Как не потеряться в экосистеме", которая прошла в рамках выставки "Иннопром", поделились инструментами, которые... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T17:32:00+03:00

2025-07-09T17:32:00+03:00

2025-07-09T17:32:00+03:00

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Участники сессии "Навигатор предпринимателя. Как не потеряться в экосистеме", которая прошла в рамках выставки "Иннопром", поделились инструментами, которые помогают стартапам развивать и пилотировать идеи, масштабировать готовую продукцию, сообщает пресс-служба фонда "Сколково" (группа ВЭБ.РФ). Партнеры и резиденты фонда рассказали, как сориентироваться в сложной экосистеме и направить усилия в правильное русло. Заместитель генерального директора фонда "Московский инновационный кластер" Анастасия Новожилова рассказала, что благодаря платформе i.moscow, на которой представлено более 50 сервисов и мер поддержки, начинающие компании уже привлекли свыше 45 миллиардов рублей инвестиций. По ее мнению, на первых этапах, когда есть идея, стоит идти в акселерацию, прокачивать навыки продаж и выстраивания бизнеса, тестировать бизнес-модель и ошибаться. Исследование, которое кластер презентовал на Startup Village в "Сколково", показывает, что успешные стартапы, которые растут с темпами не менее 30% в год, развивают люди среднего возраста (от 35 лет). Они уже попробовали вести бизнес, столкнулись с препятствиями и получили определенный опыт, прежде чем пришли к результату. Партнер инвесткомпании KAMA FLOW Павел Охонин рассказал о принципах венчурной поддержки. Сейчас организация делает акцент на сопровождении компаний средних стадий. Они работают в b2b-сегменте, делают продукцию для промышленности, медицины, ритейла, и в качестве одной из идей своего развития рассматривают выход на биржу. Есть компании, которым крайне сложно развиваться без грантовой поддержки. Это, прежде всего, представители отрасли deep-tech и сложных наукоемких технологий. Такие решения поддерживает государство. Основатель и CEO Simple Companу (резидент "Сколково") Андрей Чернышов отметил, что, если говорить о полноценных инновациях, то научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) – наиболее сложная стадия. Именно поэтому построить tech-стартап, опираясь только на государственную поддержку, сложно, поскольку такая поддержка "не толерантна к неудачам". Инвестиции помогают в проработке полноценных НИОКР-идей, чей успех не гарантирован, но в случае его достижения компания превращается быстрорастущий стартап. "Типовая модель выглядит так: сначала привлекаются субсидиарные меры поддержки, затем — ангельские инвестиции. Благодаря субсидиям мы можем направить большую часть бюджета на тестирование гипотез. Как только достигнуты первые результаты, мы переходим к грантовым мерам поддержки – для разработки MVP и, в дальнейшем, привлечения Seed-раунда. Seed-инвестиции вместе с грантами на пилотные внедрения мы направляем на доработку MVP под коммерческий продукт и старт продаж. Именно это сочетание позволяет нам выйти на гранты для масштабирования", – отметил Чернышов, его слова приводит пресс-служба фонда. Для компаний, работающих в сфере инфраструктурных решений особенно важно развитие механизмов поддержки частных технологических компаний, считает генеральный директор ООО "Зарядные станции “Яблочков”" (резидент "Сколково") Дмитрий Петров. "Наш опыт показывает, что эффективные меры поддержки – это не только гранты и субсидии, но и создание платформ для бесшовного сопровождения стартапов, наличие акселераторов, инжиниринговых центров и венчурных фондов. Такие инструменты позволяют молодым компаниям быстрее расти, масштабироваться и внедрять инновационные решения на рынок. Мы видим, что успех любой технологической компании складывается из нескольких ключевых факторов: технологическое лидерство, сильная команда, возможность получить системную поддержку, а также долгосрочное стратегическое планирование на уровне регионов и государства. В нашем случае, поддержка со стороны государственных институтов – гранты ФСИ, резидентство в “Сколково”, поддержка корпорации МСП – позволили реализовать ряд важных проектов по развитию зарядной инфраструктуры для электротранспорта", – рассказал Петров.

https://ria.ru/20250709/innoprom-2028168348.html

https://ria.ru/20250709/chelyabinsk-2028107387.html

https://ria.ru/20250708/mishustin-2027929922.html

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технологии, россия, андрей чернышов, сколково, иннопром, твой бизнес – новости, поддержка бизнеса