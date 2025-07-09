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Меры поддержки стартапов в России обсудили на "Иннопроме" - РИА Новости, 09.07.2025
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Твой бизнес
 
17:32 09.07.2025
https://ria.ru/20250709/innoprom-2028191457.html
Меры поддержки стартапов в России обсудили на "Иннопроме"
Меры поддержки стартапов в России обсудили на "Иннопроме" - РИА Новости, 09.07.2025
Меры поддержки стартапов в России обсудили на "Иннопроме"
Участники сессии "Навигатор предпринимателя. Как не потеряться в экосистеме", которая прошла в рамках выставки "Иннопром", поделились инструментами, которые... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T17:32:00+03:00
2025-07-09T17:32:00+03:00
твой бизнес
технологии
россия
андрей чернышов
сколково
иннопром
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Участники сессии "Навигатор предпринимателя. Как не потеряться в экосистеме", которая прошла в рамках выставки "Иннопром", поделились инструментами, которые помогают стартапам развивать и пилотировать идеи, масштабировать готовую продукцию, сообщает пресс-служба фонда "Сколково" (группа ВЭБ.РФ). Партнеры и резиденты фонда рассказали, как сориентироваться в сложной экосистеме и направить усилия в правильное русло. Заместитель генерального директора фонда "Московский инновационный кластер" Анастасия Новожилова рассказала, что благодаря платформе i.moscow, на которой представлено более 50 сервисов и мер поддержки, начинающие компании уже привлекли свыше 45 миллиардов рублей инвестиций. По ее мнению, на первых этапах, когда есть идея, стоит идти в акселерацию, прокачивать навыки продаж и выстраивания бизнеса, тестировать бизнес-модель и ошибаться. Исследование, которое кластер презентовал на Startup Village в "Сколково", показывает, что успешные стартапы, которые растут с темпами не менее 30% в год, развивают люди среднего возраста (от 35 лет). Они уже попробовали вести бизнес, столкнулись с препятствиями и получили определенный опыт, прежде чем пришли к результату. Партнер инвесткомпании KAMA FLOW Павел Охонин рассказал о принципах венчурной поддержки. Сейчас организация делает акцент на сопровождении компаний средних стадий. Они работают в b2b-сегменте, делают продукцию для промышленности, медицины, ритейла, и в качестве одной из идей своего развития рассматривают выход на биржу. Есть компании, которым крайне сложно развиваться без грантовой поддержки. Это, прежде всего, представители отрасли deep-tech и сложных наукоемких технологий. Такие решения поддерживает государство. Основатель и CEO Simple Companу (резидент "Сколково") Андрей Чернышов отметил, что, если говорить о полноценных инновациях, то научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) – наиболее сложная стадия. Именно поэтому построить tech-стартап, опираясь только на государственную поддержку, сложно, поскольку такая поддержка "не толерантна к неудачам". Инвестиции помогают в проработке полноценных НИОКР-идей, чей успех не гарантирован, но в случае его достижения компания превращается быстрорастущий стартап. "Типовая модель выглядит так: сначала привлекаются субсидиарные меры поддержки, затем — ангельские инвестиции. Благодаря субсидиям мы можем направить большую часть бюджета на тестирование гипотез. Как только достигнуты первые результаты, мы переходим к грантовым мерам поддержки – для разработки MVP и, в дальнейшем, привлечения Seed-раунда. Seed-инвестиции вместе с грантами на пилотные внедрения мы направляем на доработку MVP под коммерческий продукт и старт продаж. Именно это сочетание позволяет нам выйти на гранты для масштабирования", – отметил Чернышов, его слова приводит пресс-служба фонда. Для компаний, работающих в сфере инфраструктурных решений особенно важно развитие механизмов поддержки частных технологических компаний, считает генеральный директор ООО "Зарядные станции “Яблочков”" (резидент "Сколково") Дмитрий Петров. "Наш опыт показывает, что эффективные меры поддержки – это не только гранты и субсидии, но и создание платформ для бесшовного сопровождения стартапов, наличие акселераторов, инжиниринговых центров и венчурных фондов. Такие инструменты позволяют молодым компаниям быстрее расти, масштабироваться и внедрять инновационные решения на рынок. Мы видим, что успех любой технологической компании складывается из нескольких ключевых факторов: технологическое лидерство, сильная команда, возможность получить системную поддержку, а также долгосрочное стратегическое планирование на уровне регионов и государства. В нашем случае, поддержка со стороны государственных институтов – гранты ФСИ, резидентство в “Сколково”, поддержка корпорации МСП – позволили реализовать ряд важных проектов по развитию зарядной инфраструктуры для электротранспорта", – рассказал Петров.
https://ria.ru/20250709/innoprom-2028168348.html
https://ria.ru/20250709/chelyabinsk-2028107387.html
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технологии, россия, андрей чернышов, сколково, иннопром, твой бизнес – новости, поддержка бизнеса
Твой бизнес, Технологии, Россия, Андрей Чернышов, Сколково, Иннопром, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса
Меры поддержки стартапов в России обсудили на "Иннопроме"

Участники "Иннопрома" обсудили поддержку технологических стартапов

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкНа Международной промышленной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге
На Международной промышленной выставке Иннопром в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Участники сессии "Навигатор предпринимателя. Как не потеряться в экосистеме", которая прошла в рамках выставки "Иннопром", поделились инструментами, которые помогают стартапам развивать и пилотировать идеи, масштабировать готовую продукцию, сообщает пресс-служба фонда "Сколково" (группа ВЭБ.РФ).
Партнеры и резиденты фонда рассказали, как сориентироваться в сложной экосистеме и направить усилия в правильное русло.
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Соглашения о развитии Первоуральска подписали на выставке "Иннопром"
Вчера, 16:18
Заместитель генерального директора фонда "Московский инновационный кластер" Анастасия Новожилова рассказала, что благодаря платформе i.moscow, на которой представлено более 50 сервисов и мер поддержки, начинающие компании уже привлекли свыше 45 миллиардов рублей инвестиций.
По ее мнению, на первых этапах, когда есть идея, стоит идти в акселерацию, прокачивать навыки продаж и выстраивания бизнеса, тестировать бизнес-модель и ошибаться. Исследование, которое кластер презентовал на Startup Village в "Сколково", показывает, что успешные стартапы, которые растут с темпами не менее 30% в год, развивают люди среднего возраста (от 35 лет). Они уже попробовали вести бизнес, столкнулись с препятствиями и получили определенный опыт, прежде чем пришли к результату.
Партнер инвесткомпании KAMA FLOW Павел Охонин рассказал о принципах венчурной поддержки. Сейчас организация делает акцент на сопровождении компаний средних стадий. Они работают в b2b-сегменте, делают продукцию для промышленности, медицины, ритейла, и в качестве одной из идей своего развития рассматривают выход на биржу. Есть компании, которым крайне сложно развиваться без грантовой поддержки. Это, прежде всего, представители отрасли deep-tech и сложных наукоемких технологий. Такие решения поддерживает государство.
Основатель и CEO Simple Companу (резидент "Сколково") Андрей Чернышов отметил, что, если говорить о полноценных инновациях, то научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) – наиболее сложная стадия. Именно поэтому построить tech-стартап, опираясь только на государственную поддержку, сложно, поскольку такая поддержка "не толерантна к неудачам". Инвестиции помогают в проработке полноценных НИОКР-идей, чей успех не гарантирован, но в случае его достижения компания превращается быстрорастущий стартап.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на Международной промышленной выставке Иннопром в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
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Вчера, 11:47
"Типовая модель выглядит так: сначала привлекаются субсидиарные меры поддержки, затем — ангельские инвестиции. Благодаря субсидиям мы можем направить большую часть бюджета на тестирование гипотез. Как только достигнуты первые результаты, мы переходим к грантовым мерам поддержки – для разработки MVP и, в дальнейшем, привлечения Seed-раунда. Seed-инвестиции вместе с грантами на пилотные внедрения мы направляем на доработку MVP под коммерческий продукт и старт продаж. Именно это сочетание позволяет нам выйти на гранты для масштабирования", – отметил Чернышов, его слова приводит пресс-служба фонда.
Для компаний, работающих в сфере инфраструктурных решений особенно важно развитие механизмов поддержки частных технологических компаний, считает генеральный директор ООО "Зарядные станции “Яблочков”" (резидент "Сколково") Дмитрий Петров.
"Наш опыт показывает, что эффективные меры поддержки – это не только гранты и субсидии, но и создание платформ для бесшовного сопровождения стартапов, наличие акселераторов, инжиниринговых центров и венчурных фондов. Такие инструменты позволяют молодым компаниям быстрее расти, масштабироваться и внедрять инновационные решения на рынок. Мы видим, что успех любой технологической компании складывается из нескольких ключевых факторов: технологическое лидерство, сильная команда, возможность получить системную поддержку, а также долгосрочное стратегическое планирование на уровне регионов и государства. В нашем случае, поддержка со стороны государственных институтов – гранты ФСИ, резидентство в “Сколково”, поддержка корпорации МСП – позволили реализовать ряд важных проектов по развитию зарядной инфраструктуры для электротранспорта", – рассказал Петров.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на главной стратегической сессии Технологическое лидерство: индустриальный прорыв в рамках Международной промышленной выставки Иннопром в Екатеринбурге. 8 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
Мишустин дал поручение по поддержке высокотехнологичной продукции
8 июля, 15:08
 
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