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Соглашения о развитии Первоуральска подписали на выставке "Иннопром" - РИА Новости, 09.07.2025
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16:18 09.07.2025 (обновлено: 16:32 09.07.2025)
https://ria.ru/20250709/innoprom-2028168348.html
Соглашения о развитии Первоуральска подписали на выставке "Иннопром"
Соглашения о развитии Первоуральска подписали на выставке "Иннопром" - РИА Новости, 09.07.2025
Соглашения о развитии Первоуральска подписали на выставке "Иннопром"
В рамках международной промышленной выставки "Иннопром" состоялось подписание двух соглашений о социально-экономическом развитии Первоуральска с компанией... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T16:18:00+03:00
2025-07-09T16:32:00+03:00
первоуральск
чусовой
свердловская область
денис паслер
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. В рамках международной промышленной выставки "Иннопром" состоялось подписание двух соглашений о социально-экономическом развитии Первоуральска с компанией "Полипласт", сообщает пресс-служба производственного холдинга. Документы подписали врио губернатора Свердловской области Денис Паслер, глава администрации муниципального округа Первоуральск Игорь Кабец и председатель Совета директоров группы компаний "Полипласт" Александр Шамсутдинов. Социальное соглашение дополняет существующий договор о социально-экономическом сотрудничестве. В рамках договоренностей планируется капитальный ремонт здания городской больницы в микрорайоне Хромпик, оснащение современным оборудованием школы №12 и Первоуральского политехникума, а также реализация мероприятий по созданию комфортной городской среды. "Подписание данного соглашения означает для нас конкретные обязательства и серьезную ответственность: развитие современной медицины, поддержку качественного образования и улучшение экологической ситуации. Мы приложим максимум усилий, чтобы воплотить эти планы в жизнь", - отметил Шамсутдинов. Стороны также заключили соглашение о комплексном оздоровлении экосистемы реки Чусовой. Оно предусматривает разработку и совместную реализацию проектов по улучшению и сохранению экосистемы реки Чусовой за счет внедрения современных технологий, направленную на минимизацию промышленного воздействия на окружающую среду. АО "Хромпик", входящее в состав ГК "Полипласт", третий год участвует в реализации социальной политики на территории своего присутствия, инвестируя средства в развитие города и улучшение качества жизни его жителей. Подписанные соглашения стали логичным продолжением этой работы и подтверждением приверженности сторон принципам устойчивого развития и социальной ответственности, отметили в компании.
https://ria.ru/20250521/khrompik-2018334897.html
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первоуральск, чусовой, свердловская область, денис паслер, иннопром, твой бизнес – новости, поддержка бизнеса
Первоуральск, Чусовой, Свердловская область, Денис Паслер, Иннопром, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса
Соглашения о развитии Первоуральска подписали на выставке "Иннопром"

Соглашения о развитии Первоуральска подписали на "Иннопроме"

© Фото : пресс-служба ГК "Полипласт"Подписание соглашения о развитии Первоуральска на выставке "Иннопром"
Подписание соглашения о развитии Первоуральска на выставке Иннопром - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© Фото : пресс-служба ГК "Полипласт"
Подписание соглашения о развитии Первоуральска на выставке "Иннопром"
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. В рамках международной промышленной выставки "Иннопром" состоялось подписание двух соглашений о социально-экономическом развитии Первоуральска с компанией "Полипласт", сообщает пресс-служба производственного холдинга.
Документы подписали врио губернатора Свердловской области Денис Паслер, глава администрации муниципального округа Первоуральск Игорь Кабец и председатель Совета директоров группы компаний "Полипласт" Александр Шамсутдинов.
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Социальное соглашение дополняет существующий договор о социально-экономическом сотрудничестве. В рамках договоренностей планируется капитальный ремонт здания городской больницы в микрорайоне Хромпик, оснащение современным оборудованием школы №12 и Первоуральского политехникума, а также реализация мероприятий по созданию комфортной городской среды.
"Подписание данного соглашения означает для нас конкретные обязательства и серьезную ответственность: развитие современной медицины, поддержку качественного образования и улучшение экологической ситуации. Мы приложим максимум усилий, чтобы воплотить эти планы в жизнь", - отметил Шамсутдинов.
Стороны также заключили соглашение о комплексном оздоровлении экосистемы реки Чусовой. Оно предусматривает разработку и совместную реализацию проектов по улучшению и сохранению экосистемы реки Чусовой за счет внедрения современных технологий, направленную на минимизацию промышленного воздействия на окружающую среду.
АО "Хромпик", входящее в состав ГК "Полипласт", третий год участвует в реализации социальной политики на территории своего присутствия, инвестируя средства в развитие города и улучшение качества жизни его жителей. Подписанные соглашения стали логичным продолжением этой работы и подтверждением приверженности сторон принципам устойчивого развития и социальной ответственности, отметили в компании.
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ПервоуральскЧусовойСвердловская областьДенис ПаслерИннопромТвой бизнес – новостиПоддержка бизнеса
 
 
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