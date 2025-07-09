https://ria.ru/20250709/innoprom-2028168348.html
Соглашения о развитии Первоуральска подписали на выставке "Иннопром"
Соглашения о развитии Первоуральска подписали на выставке "Иннопром" - РИА Новости, 09.07.2025
Соглашения о развитии Первоуральска подписали на выставке "Иннопром"
В рамках международной промышленной выставки "Иннопром" состоялось подписание двух соглашений о социально-экономическом развитии Первоуральска с компанией... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T16:18:00+03:00
2025-07-09T16:18:00+03:00
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. В рамках международной промышленной выставки "Иннопром" состоялось подписание двух соглашений о социально-экономическом развитии Первоуральска с компанией "Полипласт", сообщает пресс-служба производственного холдинга. Документы подписали врио губернатора Свердловской области Денис Паслер, глава администрации муниципального округа Первоуральск Игорь Кабец и председатель Совета директоров группы компаний "Полипласт" Александр Шамсутдинов. Социальное соглашение дополняет существующий договор о социально-экономическом сотрудничестве. В рамках договоренностей планируется капитальный ремонт здания городской больницы в микрорайоне Хромпик, оснащение современным оборудованием школы №12 и Первоуральского политехникума, а также реализация мероприятий по созданию комфортной городской среды. "Подписание данного соглашения означает для нас конкретные обязательства и серьезную ответственность: развитие современной медицины, поддержку качественного образования и улучшение экологической ситуации. Мы приложим максимум усилий, чтобы воплотить эти планы в жизнь", - отметил Шамсутдинов. Стороны также заключили соглашение о комплексном оздоровлении экосистемы реки Чусовой. Оно предусматривает разработку и совместную реализацию проектов по улучшению и сохранению экосистемы реки Чусовой за счет внедрения современных технологий, направленную на минимизацию промышленного воздействия на окружающую среду. АО "Хромпик", входящее в состав ГК "Полипласт", третий год участвует в реализации социальной политики на территории своего присутствия, инвестируя средства в развитие города и улучшение качества жизни его жителей. Подписанные соглашения стали логичным продолжением этой работы и подтверждением приверженности сторон принципам устойчивого развития и социальной ответственности, отметили в компании.
https://ria.ru/20250521/khrompik-2018334897.html
https://ria.ru/20250708/mishustin-2027916752.html
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первоуральск, чусовой, свердловская область, денис паслер, иннопром, твой бизнес – новости, поддержка бизнеса
Первоуральск, Чусовой, Свердловская область, Денис Паслер, Иннопром, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса
Соглашения о развитии Первоуральска подписали на выставке "Иннопром"
Соглашения о развитии Первоуральска подписали на "Иннопроме"
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. В рамках международной промышленной выставки "Иннопром" состоялось подписание двух соглашений о социально-экономическом развитии Первоуральска с компанией "Полипласт", сообщает пресс-служба производственного холдинга.
Документы подписали врио губернатора Свердловской области Денис Паслер, глава администрации муниципального округа Первоуральск Игорь Кабец и председатель Совета директоров группы компаний "Полипласт" Александр Шамсутдинов.
Социальное соглашение дополняет существующий договор о социально-экономическом сотрудничестве. В рамках договоренностей планируется капитальный ремонт здания городской больницы в микрорайоне Хромпик, оснащение современным оборудованием школы №12 и Первоуральского политехникума, а также реализация мероприятий по созданию комфортной городской среды.
"Подписание данного соглашения означает для нас конкретные обязательства и серьезную ответственность: развитие современной медицины, поддержку качественного образования и улучшение экологической ситуации. Мы приложим максимум усилий, чтобы воплотить эти планы в жизнь", - отметил Шамсутдинов.
Стороны также заключили соглашение о комплексном оздоровлении экосистемы реки Чусовой. Оно предусматривает разработку и совместную реализацию проектов по улучшению и сохранению экосистемы реки Чусовой за счет внедрения современных технологий, направленную на минимизацию промышленного воздействия на окружающую среду.
АО "Хромпик", входящее в состав ГК "Полипласт", третий год участвует в реализации социальной политики на территории своего присутствия, инвестируя средства в развитие города и улучшение качества жизни его жителей. Подписанные соглашения стали логичным продолжением этой работы и подтверждением приверженности сторон принципам устойчивого развития и социальной ответственности, отметили в компании.