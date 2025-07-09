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В Ингушетии будут судить бывшего директора психоневрологического интерната - РИА Новости, 09.07.2025
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16:28 09.07.2025
https://ria.ru/20250709/ingushetija-2028170867.html
В Ингушетии будут судить бывшего директора психоневрологического интерната
В Ингушетии будут судить бывшего директора психоневрологического интерната - РИА Новости, 09.07.2025
В Ингушетии будут судить бывшего директора психоневрологического интерната
Прокуратура Ингушетии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего директора психоневрологического интерната, которого обвиняют в... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T16:28:00+03:00
2025-07-09T16:28:00+03:00
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НАЛЬЧИК, 9 июл – РИА Новости. Прокуратура Ингушетии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего директора психоневрологического интерната, которого обвиняют в том, что он незаконно распорядился 2 миллионами рублей умерших пациентов, сообщило надзорное ведомство региона. &quot;По версии следствия, директор Пседахского психоневрологического дома-интерната в период с 2015 по 2019 годы незаконно распорядился денежными средствами умерших пяти пациентов интерната на общую сумму свыше двух миллионов рублей, находившимися на их банковских счетах в качестве пенсии&quot;, - говорится в сообщении.Отмечается, что перечисленные директором со счетов умерших пациентов на лицевой счет интерната деньги должны были быть в рамках открытого наследственного дела переданы их близким родственникам, а в случае отсутствия таковых - признаны выморочным имуществом и обращены в собственность государства. "Полученные таким образом денежные средства были потрачены на хозяйственные нужды возглавляемого им социального учреждения", - пояснили в прокуратуре. Экс-директору предъявлено обвинение по статье "Превышение должностных полномочий" УК РФ, санкция которой предусматривает до четырех лет лишения свободы. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Малгобекский городской суд.
https://ria.ru/20250411/internat-2010645145.html
https://ria.ru/20250213/patsient-1999028763.html
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происшествия, республика ингушетия, россия
Происшествия, Республика Ингушетия, Россия
В Ингушетии будут судить бывшего директора психоневрологического интерната

Экс-директор интерната в Ингушетии обвиняется в растрате двух миллионов рублей

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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НАЛЬЧИК, 9 июл – РИА Новости. Прокуратура Ингушетии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего директора психоневрологического интерната, которого обвиняют в том, что он незаконно распорядился 2 миллионами рублей умерших пациентов, сообщило надзорное ведомство региона.
«

"По версии следствия, директор Пседахского психоневрологического дома-интерната в период с 2015 по 2019 годы незаконно распорядился денежными средствами умерших пяти пациентов интерната на общую сумму свыше двух миллионов рублей, находившимися на их банковских счетах в качестве пенсии", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что перечисленные директором со счетов умерших пациентов на лицевой счет интерната деньги должны были быть в рамках открытого наследственного дела переданы их близким родственникам, а в случае отсутствия таковых - признаны выморочным имуществом и обращены в собственность государства.
«
"Полученные таким образом денежные средства были потрачены на хозяйственные нужды возглавляемого им социального учреждения", - пояснили в прокуратуре.
Экс-директору предъявлено обвинение по статье "Превышение должностных полномочий" УК РФ, санкция которой предусматривает до четырех лет лишения свободы.
Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Малгобекский городской суд.
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