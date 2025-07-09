В Ингушетии будут судить бывшего директора психоневрологического интерната
Экс-директор интерната в Ингушетии обвиняется в растрате двух миллионов рублей
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 9 июл – РИА Новости. Прокуратура Ингушетии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего директора психоневрологического интерната, которого обвиняют в том, что он незаконно распорядился 2 миллионами рублей умерших пациентов, сообщило надзорное ведомство региона.
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"По версии следствия, директор Пседахского психоневрологического дома-интерната в период с 2015 по 2019 годы незаконно распорядился денежными средствами умерших пяти пациентов интерната на общую сумму свыше двух миллионов рублей, находившимися на их банковских счетах в качестве пенсии", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что перечисленные директором со счетов умерших пациентов на лицевой счет интерната деньги должны были быть в рамках открытого наследственного дела переданы их близким родственникам, а в случае отсутствия таковых - признаны выморочным имуществом и обращены в собственность государства.
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"Полученные таким образом денежные средства были потрачены на хозяйственные нужды возглавляемого им социального учреждения", - пояснили в прокуратуре.
Экс-директору предъявлено обвинение по статье "Превышение должностных полномочий" УК РФ, санкция которой предусматривает до четырех лет лишения свободы.
Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Малгобекский городской суд.