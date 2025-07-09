https://ria.ru/20250709/herson-2028054475.html

В Херсоне заявили о новой волне травли русскоязычных жителей

В Херсоне заявили о новой волне травли русскоязычных жителей - РИА Новости, 09.07.2025

В Херсоне заявили о новой волне травли русскоязычных жителей

Киевский режим начал новую волну масштабной травли русскоязычных жителей оккупированного ВСУ Херсона, сообщили РИА Новости в антифашистском сопротивлении... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T04:34:00+03:00

2025-07-09T04:34:00+03:00

2025-07-09T04:54:00+03:00

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ГЕНИЧЕСК, 9 июл - РИА Новости. Киевский режим начал новую волну масштабной травли русскоязычных жителей оккупированного ВСУ Херсона, сообщили РИА Новости в антифашистском сопротивлении Херсона. "Русский язык снова стал поводом для травли. Горожан, которые в повседневной речи продолжают использовать родной для большинства русский язык, вызывают на "профилактические беседы" и "берут на карандаш". В школах детям запрещают говорить по-русски даже на переменах", - сообщил РИА Новости представитель подполья. Собеседник агентства подчеркнул, что сейчас за любые контакты с населением левого берега Херсонской области житель правого берега может получить реальный тюремный срок от киевского режима. "Также в ходу доносы и провокации — соседи боятся друг друга, зная, что за неосторожную фразу можно попасть под колесо украинской карательной машины", - сказал подпольщик. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20250709/kherson-2028048447.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, херсон, херсонская область , россия, вооруженные силы украины