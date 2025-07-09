В Херсоне заявили о новой волне травли русскоязычных жителей
Киев начал новую волну травли русскоязычных жителей города
Стела города Херсон. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 9 июл - РИА Новости. Киевский режим начал новую волну масштабной травли русскоязычных жителей оккупированного ВСУ Херсона, сообщили РИА Новости в антифашистском сопротивлении Херсона.
"Русский язык снова стал поводом для травли. Горожан, которые в повседневной речи продолжают использовать родной для большинства русский язык, вызывают на "профилактические беседы" и "берут на карандаш". В школах детям запрещают говорить по-русски даже на переменах", - сообщил РИА Новости представитель подполья.
Собеседник агентства подчеркнул, что сейчас за любые контакты с населением левого берега Херсонской области житель правого берега может получить реальный тюремный срок от киевского режима.
"Также в ходу доносы и провокации — соседи боятся друг друга, зная, что за неосторожную фразу можно попасть под колесо украинской карательной машины", - сказал подпольщик.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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