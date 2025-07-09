В Гватемале после серии землетрясений погибли люди
В Гватемале после серии землетрясений погибли два человека
© Depositphotos.com / Konstantin SutyaginСейсмическая диаграмма с пиковыми значениями
© Depositphotos.com / Konstantin Sutyagin
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями. Архивное фото
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 9 июл - РИА Новости. По меньшей мере два человека погибли в Гватемале в результате серии землетрясений, произошедших во вторник, сообщило издание издание Prensa Libre.
"Два человека погибли на 47-м километре трассы от города Палин, департамент Эскуинтла, в направлении Санта-Мария-де-Хесус. На автомобиль, в котором они ехали, упала крупная скала", - говорится в публикации издания.
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Погибшие - Теодоро Чиль, 53 года, и Фредерик Чиль, 20 лет. По данным СМИ, они занимались продажей мебели и направлялись на работу.
Как уточняет Сейсмологическая служба Гватемалы, первый подземный толчок магнитудой 5,2 был зафиксирован в 15.11 по местному времени вблизи города Палин на глубине 5 километров. После этого в разных районах страны произошло более 30 повторных толчков, ощущавшихся в столичном регионе, Эскуинтле и Сакатепекесе.
Национальное координационное управление по борьбе с последствиями стихийных бедствий (Conred) объявило в стране "оранжевый" уровень тревоги. Сообщается о разрушенных домах, оползнях и перебоях в дорожном движении, продолжаются поисково-спасательные работы.
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