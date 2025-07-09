https://ria.ru/20250709/gvatemala-2028061569.html

В Гватемале после серии землетрясений погибли люди

В Гватемале после серии землетрясений погибли люди - РИА Новости, 09.07.2025

В Гватемале после серии землетрясений погибли люди

По меньшей мере два человека погибли в Гватемале в результате серии землетрясений, произошедших во вторник, сообщило издание издание Prensa Libre. РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T06:40:00+03:00

2025-07-09T06:40:00+03:00

2025-07-09T06:40:00+03:00

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 9 июл - РИА Новости. По меньшей мере два человека погибли в Гватемале в результате серии землетрясений, произошедших во вторник, сообщило издание издание Prensa Libre. "Два человека погибли на 47-м километре трассы от города Палин, департамент Эскуинтла, в направлении Санта-Мария-де-Хесус. На автомобиль, в котором они ехали, упала крупная скала", - говорится в публикации издания. Погибшие - Теодоро Чиль, 53 года, и Фредерик Чиль, 20 лет. По данным СМИ, они занимались продажей мебели и направлялись на работу. Как уточняет Сейсмологическая служба Гватемалы, первый подземный толчок магнитудой 5,2 был зафиксирован в 15.11 по местному времени вблизи города Палин на глубине 5 километров. После этого в разных районах страны произошло более 30 повторных толчков, ощущавшихся в столичном регионе, Эскуинтле и Сакатепекесе. Национальное координационное управление по борьбе с последствиями стихийных бедствий (Conred) объявило в стране "оранжевый" уровень тревоги. Сообщается о разрушенных домах, оползнях и перебоях в дорожном движении, продолжаются поисково-спасательные работы.

https://ria.ru/20250705/stambul-2027374718.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, гватемала (республика)