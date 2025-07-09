https://ria.ru/20250709/gutsul-2028171596.html

Суд отклонил запрос об отводе судьи по делу Гуцул

Суд отклонил запрос об отводе судьи по делу Гуцул - РИА Новости, 09.07.2025

Суд отклонил запрос об отводе судьи по делу Гуцул

Адвокат главы Гагаузии Евгении Гуцул Сергей Морару заявил РИА Новости в среду, что запрос защиты об отводе судьи, который рассматривает вопрос о продлении... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T16:30:00+03:00

2025-07-09T16:30:00+03:00

2025-07-09T16:37:00+03:00

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задержание главы гагаузии гуцул

евгения гуцул

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КИШИНЕВ, 9 июл - РИА Новости. Адвокат главы Гагаузии Евгении Гуцул Сергей Морару заявил РИА Новости в среду, что запрос защиты об отводе судьи, который рассматривает вопрос о продлении домашнего ареста руководителю автономии, не был принят.Против Гуцул в Молдавии заведены уголовные дела о якобы имевших место нарушениях в ходе финансирования запрещенной в Молдавии партии "Шор", в том числе в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году. Срок предварительного ареста Гуцул истекал 13 июня, но районный суд Кишинева продлил домашний арест еще на 30 суток. Судебный процесс 1 июля перешел на этап прений, сторона обвинения просит лишить Гуцул свободы на девять лет. В среду собрались на митинг сторонники Гуцул у здания суда в Кишиневе, где рассматривается продление домашнего ареста руководителя региона. Ранее адвокат Гуцул Наталья Байрам запросила отвод судьи, который рассматривает запрос прокуратуры о продлении домашнего ареста руководителю автономии."Отвод судьи не был принят, заседание продолжит вести прежний арбитр", - сообщил адвокат.Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250709/gutsul-2028129533.html

https://ria.ru/20250703/moldaviya-2027027535.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, гагаузия, задержание главы гагаузии гуцул, евгения гуцул