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Суд отклонил запрос об отводе судьи по делу Гуцул - РИА Новости, 09.07.2025
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16:30 09.07.2025 (обновлено: 16:37 09.07.2025)
https://ria.ru/20250709/gutsul-2028171596.html
Суд отклонил запрос об отводе судьи по делу Гуцул
Суд отклонил запрос об отводе судьи по делу Гуцул - РИА Новости, 09.07.2025
Суд отклонил запрос об отводе судьи по делу Гуцул
Адвокат главы Гагаузии Евгении Гуцул Сергей Морару заявил РИА Новости в среду, что запрос защиты об отводе судьи, который рассматривает вопрос о продлении... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T16:30:00+03:00
2025-07-09T16:37:00+03:00
в мире
гагаузия
задержание главы гагаузии гуцул
евгения гуцул
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КИШИНЕВ, 9 июл - РИА Новости. Адвокат главы Гагаузии Евгении Гуцул Сергей Морару заявил РИА Новости в среду, что запрос защиты об отводе судьи, который рассматривает вопрос о продлении домашнего ареста руководителю автономии, не был принят.Против Гуцул в Молдавии заведены уголовные дела о якобы имевших место нарушениях в ходе финансирования запрещенной в Молдавии партии "Шор", в том числе в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году. Срок предварительного ареста Гуцул истекал 13 июня, но районный суд Кишинева продлил домашний арест еще на 30 суток. Судебный процесс 1 июля перешел на этап прений, сторона обвинения просит лишить Гуцул свободы на девять лет. В среду собрались на митинг сторонники Гуцул у здания суда в Кишиневе, где рассматривается продление домашнего ареста руководителя региона. Ранее адвокат Гуцул Наталья Байрам запросила отвод судьи, который рассматривает запрос прокуратуры о продлении домашнего ареста руководителю автономии."Отвод судьи не был принят, заседание продолжит вести прежний арбитр", - сообщил адвокат.Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250709/gutsul-2028129533.html
https://ria.ru/20250703/moldaviya-2027027535.html
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в мире, гагаузия, задержание главы гагаузии гуцул, евгения гуцул
В мире, Гагаузия, Задержание главы Гагаузии Гуцул, Евгения Гуцул
Суд отклонил запрос об отводе судьи по делу Гуцул

Суд отклонил запрос об отводе судьи по продлению домашнего ареста Гуцул

© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанкГлава Гагаузии Евгения Гуцул в районном суде в Кишиневе
Глава Гагаузии Евгения Гуцул в районном суде в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / Родион Прока
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Глава Гагаузии Евгения Гуцул в районном суде в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 9 июл - РИА Новости. Адвокат главы Гагаузии Евгении Гуцул Сергей Морару заявил РИА Новости в среду, что запрос защиты об отводе судьи, который рассматривает вопрос о продлении домашнего ареста руководителю автономии, не был принят.
Против Гуцул в Молдавии заведены уголовные дела о якобы имевших место нарушениях в ходе финансирования запрещенной в Молдавии партии "Шор", в том числе в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году. Срок предварительного ареста Гуцул истекал 13 июня, но районный суд Кишинева продлил домашний арест еще на 30 суток. Судебный процесс 1 июля перешел на этап прений, сторона обвинения просит лишить Гуцул свободы на девять лет. В среду собрались на митинг сторонники Гуцул у здания суда в Кишиневе, где рассматривается продление домашнего ареста руководителя региона. Ранее адвокат Гуцул Наталья Байрам запросила отвод судьи, который рассматривает запрос прокуратуры о продлении домашнего ареста руководителю автономии.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул на заседании суда в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
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"Отвод судьи не был принят, заседание продолжит вести прежний арбитр", - сообщил адвокат.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул перед заседанием суда в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
Адвокат Гуцул допустил, что на судью могли оказать давление
3 июля, 18:38
 
В миреГагаузияЗадержание главы Гагаузии ГуцулЕвгения Гуцул
 
 
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