https://ria.ru/20250709/gutsul-2028141233.html

Адвокат Гуцул запросила отвод судьи

Адвокат Гуцул запросила отвод судьи - РИА Новости, 09.07.2025

Адвокат Гуцул запросила отвод судьи

Адвокат главы Гагаузии Евгении Гуцул Наталья Байрам в среду запросила отвода судьи, который рассматривает запрос прокуратуры о продлении домашнего ареста... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T14:25:00+03:00

2025-07-09T14:25:00+03:00

2025-07-09T14:39:00+03:00

гагаузия

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КИШИНЕВ, 9 июл - РИА Новости. Адвокат главы Гагаузии Евгении Гуцул Наталья Байрам в среду запросила отвода судьи, который рассматривает запрос прокуратуры о продлении домашнего ареста руководителю автономии, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Против главы Гагаузии Евгении Гуцул в Молдавии заведены уголовные дела о якобы имевших место нарушениях в ходе финансирования запрещенной в Молдавии партии "Шор", в том числе в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году. Судебный процесс 1 июля перешел на этап прений, сторона обвинения просит лишить Гуцул свободы на девять лет. В среду суд рассматривает запрос прокуратуры о продлении срока домашнего ареста для Гуцул. У здания суда собрались ее сторонники.В начале заседания суд постановил, что рассмотрение запроса прокуратуры будет проходить в закрытом режиме. Байрам успела подать запрос об отводе судьи до того, как журналистам пришлось покинуть зал заседаний."Подали запрос об отводе судьи, в заседании объявлен перерыв", - заявила Байрам журналистам.Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250709/gutsul-2028139713.html

https://ria.ru/20250709/storonniki-2028139036.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

гагаузия, задержание главы гагаузии гуцул, евгения гуцул, в мире, молдавия, sputnik молдова, кишинев