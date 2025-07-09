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Адвокат Гуцул запросила отвод судьи - РИА Новости, 09.07.2025
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14:25 09.07.2025 (обновлено: 14:39 09.07.2025)
https://ria.ru/20250709/gutsul-2028141233.html
Адвокат Гуцул запросила отвод судьи
Адвокат Гуцул запросила отвод судьи - РИА Новости, 09.07.2025
Адвокат Гуцул запросила отвод судьи
Адвокат главы Гагаузии Евгении Гуцул Наталья Байрам в среду запросила отвода судьи, который рассматривает запрос прокуратуры о продлении домашнего ареста... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T14:25:00+03:00
2025-07-09T14:39:00+03:00
гагаузия
задержание главы гагаузии гуцул
евгения гуцул
в мире
молдавия
sputnik молдова
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КИШИНЕВ, 9 июл - РИА Новости. Адвокат главы Гагаузии Евгении Гуцул Наталья Байрам в среду запросила отвода судьи, который рассматривает запрос прокуратуры о продлении домашнего ареста руководителю автономии, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Против главы Гагаузии Евгении Гуцул в Молдавии заведены уголовные дела о якобы имевших место нарушениях в ходе финансирования запрещенной в Молдавии партии "Шор", в том числе в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году. Судебный процесс 1 июля перешел на этап прений, сторона обвинения просит лишить Гуцул свободы на девять лет. В среду суд рассматривает запрос прокуратуры о продлении срока домашнего ареста для Гуцул. У здания суда собрались ее сторонники.В начале заседания суд постановил, что рассмотрение запроса прокуратуры будет проходить в закрытом режиме. Байрам успела подать запрос об отводе судьи до того, как журналистам пришлось покинуть зал заседаний."Подали запрос об отводе судьи, в заседании объявлен перерыв", - заявила Байрам журналистам.Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250709/gutsul-2028139713.html
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гагаузия, задержание главы гагаузии гуцул, евгения гуцул, в мире, молдавия, sputnik молдова, кишинев
Гагаузия, Задержание главы Гагаузии Гуцул, Евгения Гуцул, В мире, Молдавия, Sputnik Молдова, Кишинев
Адвокат Гуцул запросила отвод судьи

Адвокат Гуцул Байрам запросила отвод судьи на заседании по мере пресечения

© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанкГлава Гагаузии Евгения Гуцул на заседании суда в Кишиневе
Глава Гагаузии Евгения Гуцул на заседании суда в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / Родион Прока
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Глава Гагаузии Евгения Гуцул на заседании суда в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 9 июл - РИА Новости. Адвокат главы Гагаузии Евгении Гуцул Наталья Байрам в среду запросила отвода судьи, который рассматривает запрос прокуратуры о продлении домашнего ареста руководителю автономии, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Против главы Гагаузии Евгении Гуцул в Молдавии заведены уголовные дела о якобы имевших место нарушениях в ходе финансирования запрещенной в Молдавии партии "Шор", в том числе в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году. Судебный процесс 1 июля перешел на этап прений, сторона обвинения просит лишить Гуцул свободы на девять лет. В среду суд рассматривает запрос прокуратуры о продлении срока домашнего ареста для Гуцул. У здания суда собрались ее сторонники.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул перед заседанием суда в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
Гуцул надеется, что суд Кишинева отменит ее домашний арест
Вчера, 14:18
В начале заседания суд постановил, что рассмотрение запроса прокуратуры будет проходить в закрытом режиме. Байрам успела подать запрос об отводе судьи до того, как журналистам пришлось покинуть зал заседаний.
«
"Подали запрос об отводе судьи, в заседании объявлен перерыв", - заявила Байрам журналистам.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Пикет в поддержку главы Гагаузии у здания суда в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
Сторонники Гуцул пикетируют здание суда в Кишиневе
Вчера, 14:15
 
ГагаузияЗадержание главы Гагаузии ГуцулЕвгения ГуцулВ миреМолдавияSputnik МолдоваКишинев
 
 
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