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Гуцул надеется, что суд Кишинева отменит ее домашний арест - РИА Новости, 09.07.2025
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14:18 09.07.2025
https://ria.ru/20250709/gutsul-2028139713.html
Гуцул надеется, что суд Кишинева отменит ее домашний арест
Гуцул надеется, что суд Кишинева отменит ее домашний арест - РИА Новости, 09.07.2025
Гуцул надеется, что суд Кишинева отменит ее домашний арест
Глава Гагаузии Евгения Гуцул выразила надежду, что суд Кишинева не удовлетворит запрос прокуратуры о продлении ее домашнего ареста и отпустит с соблюдением иной РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T14:18:00+03:00
2025-07-09T14:18:00+03:00
в мире
гагаузия
молдавия
кишинев
евгения гуцул
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московский комсомолец
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КИШИНЕВ, 9 июл - РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул выразила надежду, что суд Кишинева не удовлетворит запрос прокуратуры о продлении ее домашнего ареста и отпустит с соблюдением иной формы контроля, чтобы она могла вернуться к работе. Против главы Гагаузии Евгении Гуцул в Молдавии заведены уголовные дела о якобы имевших место нарушениях в ходе финансирования запрещенной в Молдавии партии "Шор", в том числе в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году. Судебный процесс 1 июля перешел на этап прений, сторона обвинения просит лишить Гуцул свободы на девять лет. В среду суд рассматривает запрос прокуратуры о продлении срока домашнего ареста для Гуцул. У здания суда собрались ее сторонники с плакатами и фотографиями самой Гуцул в поддержку, они скандируют "Евгения - наш герой". "Я надеюсь, что сегодня снимут с ноги (электронный) браслет, потому что я не собираюсь бросать свой народ, я не собираюсь убегать, я всегда с вами. Хочу поблагодарить всех, я вас слышу. Я вас вижу", - заверила Гуцул собравшихся до начала заседания суда. Она заявила РИА Новости, что может встретиться со своими подчиненными из состава руководства автономии только в течение нескольких минут в здании судов. В это время руководители разных отраслей исполкома делятся с Гуцул информацией о ситуации в Гагаузии. Они говорят, что ее ждут и в самой Гагаузии и передают слова поддержки также от международных партнёров. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250606/gutsul-2021276449.html
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353
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Пикет в поддержку главы Гагаузии у здания суда в Кишиневе
Сторонники главы Гагаузии пикетируют в ее поддержку здание суда в Кишиневе, передает корреспондент РИА Новости. Сегодня рассматривается продление ареста Гуцул. Участники акции скандируют лозунги "Свобода", "Евгения, мы с тобой", "Долой Майю Санду" и "Долой ПДС" (правящую партию "Действие и солидарность").
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в мире, гагаузия, молдавия, кишинев, евгения гуцул, sputnik молдова, московский комсомолец, задержание главы гагаузии гуцул
В мире, Гагаузия, Молдавия, Кишинев, Евгения Гуцул, Sputnik Молдова, Московский комсомолец, Задержание главы Гагаузии Гуцул
Гуцул надеется, что суд Кишинева отменит ее домашний арест

Гуцул надеется, что суд отменит ее домашний арест и она вернется к работе

© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкГлава Гагаузии Евгения Гуцул перед заседанием суда в Кишиневе
Глава Гагаузии Евгения Гуцул перед заседанием суда в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско
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Глава Гагаузии Евгения Гуцул перед заседанием суда в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 9 июл - РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул выразила надежду, что суд Кишинева не удовлетворит запрос прокуратуры о продлении ее домашнего ареста и отпустит с соблюдением иной формы контроля, чтобы она могла вернуться к работе.
Против главы Гагаузии Евгении Гуцул в Молдавии заведены уголовные дела о якобы имевших место нарушениях в ходе финансирования запрещенной в Молдавии партии "Шор", в том числе в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году. Судебный процесс 1 июля перешел на этап прений, сторона обвинения просит лишить Гуцул свободы на девять лет. В среду суд рассматривает запрос прокуратуры о продлении срока домашнего ареста для Гуцул. У здания суда собрались ее сторонники с плакатами и фотографиями самой Гуцул в поддержку, они скандируют "Евгения - наш герой".
«
"Я надеюсь, что сегодня снимут с ноги (электронный) браслет, потому что я не собираюсь бросать свой народ, я не собираюсь убегать, я всегда с вами. Хочу поблагодарить всех, я вас слышу. Я вас вижу", - заверила Гуцул собравшихся до начала заседания суда.
Она заявила РИА Новости, что может встретиться со своими подчиненными из состава руководства автономии только в течение нескольких минут в здании судов. В это время руководители разных отраслей исполкома делятся с Гуцул информацией о ситуации в Гагаузии. Они говорят, что ее ждут и в самой Гагаузии и передают слова поддержки также от международных партнёров.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул у здания суда в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
Гуцул прокомментировала отказ суда в Кишиневе заслушать свидетелей защиты
6 июня, 11:41
 
В миреГагаузияМолдавияКишиневЕвгения ГуцулSputnik МолдоваМосковский комсомолецЗадержание главы Гагаузии Гуцул
 
 
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