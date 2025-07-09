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В ГД предложили оценивать работу полицейских по QR-коду - РИА Новости, 09.07.2025
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19:56 09.07.2025 (обновлено: 19:58 09.07.2025)
https://ria.ru/20250709/gosduma-2028220087.html
В ГД предложили оценивать работу полицейских по QR-коду
В ГД предложили оценивать работу полицейских по QR-коду - РИА Новости, 09.07.2025
В ГД предложили оценивать работу полицейских по QR-коду
Депутат Госдумы от партии "Новые люди" Антон Ткачев направил обращение к главе МВД Владимиру Колокольцеву с предложением внедрить экспериментальную систему... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T19:56:00+03:00
2025-07-09T19:58:00+03:00
общество
приморский край
новосибирская область
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы от партии "Новые люди" Антон Ткачев направил обращение к главе МВД Владимиру Колокольцеву с предложением внедрить экспериментальную систему оценки качества работы сотрудников полиции по QR-коду через "Госуслуги", документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Считаю необходимым внедрить ряд экспериментальных мер по повышению доверия к полиции в регионах с наихудшими показателями. Одной из таких мер может стать введение системы оценки качества работы сотрудников полиции через приложение "Госуслуги". После взаимодействия с сотрудником гражданин сможет отсканировать QR-код на форме полицейского и оставить оценку его работы по пятибалльной шкале", - сказано в документе. По мнению автора обращения, система оценки через "Госуслуги" предоставит возможность честным и эффективным сотрудникам получать заслуженную награду. "Регулярно получая положительные отзывы, сотрудники смогут претендовать на премии, а также на более быстрый карьерный рост, что сделает работу в полиции более привлекательной и мотивирующей. Такая система даст сотрудникам четкие стимулы для улучшения своей работы, укрепляя их заинтересованность в профессиональном развитии и повышении качества взаимодействия с гражданами", - считает парламентарий. По словам депутата, работу сотрудников будут оценивать объективно, на основе реальных показателей, что способствует более справедливым кадровым решениям и уменьшает вероятность появления конфликтных ситуаций. Ввести данную систему предлагается в качестве эксперимента в Приморском крае и Новосибирской области, поскольку в этих регионах уровень доверия к полиции ниже, чем в среднем по стране, добавил он.
https://ria.ru/20250305/kolokoltsev-2003204336.html
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приморский край
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общество, приморский край, новосибирская область
Общество, Приморский край, Новосибирская область
В ГД предложили оценивать работу полицейских по QR-коду

Депутат Ткачев предложил ввести систему оценки работы полицейских по QR-коду

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСотрудник полиции во время патрулирования
Сотрудник полиции во время патрулирования - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Сотрудник полиции во время патрулирования. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы от партии "Новые люди" Антон Ткачев направил обращение к главе МВД Владимиру Колокольцеву с предложением внедрить экспериментальную систему оценки качества работы сотрудников полиции по QR-коду через "Госуслуги", документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Считаю необходимым внедрить ряд экспериментальных мер по повышению доверия к полиции в регионах с наихудшими показателями. Одной из таких мер может стать введение системы оценки качества работы сотрудников полиции через приложение "Госуслуги". После взаимодействия с сотрудником гражданин сможет отсканировать QR-код на форме полицейского и оставить оценку его работы по пятибалльной шкале", - сказано в документе.
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По мнению автора обращения, система оценки через "Госуслуги" предоставит возможность честным и эффективным сотрудникам получать заслуженную награду.
"Регулярно получая положительные отзывы, сотрудники смогут претендовать на премии, а также на более быстрый карьерный рост, что сделает работу в полиции более привлекательной и мотивирующей. Такая система даст сотрудникам четкие стимулы для улучшения своей работы, укрепляя их заинтересованность в профессиональном развитии и повышении качества взаимодействия с гражданами", - считает парламентарий.
По словам депутата, работу сотрудников будут оценивать объективно, на основе реальных показателей, что способствует более справедливым кадровым решениям и уменьшает вероятность появления конфликтных ситуаций.
Ввести данную систему предлагается в качестве эксперимента в Приморском крае и Новосибирской области, поскольку в этих регионах уровень доверия к полиции ниже, чем в среднем по стране, добавил он.
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