https://ria.ru/20250709/gosduma-2028220087.html

В ГД предложили оценивать работу полицейских по QR-коду

В ГД предложили оценивать работу полицейских по QR-коду - РИА Новости, 09.07.2025

В ГД предложили оценивать работу полицейских по QR-коду

Депутат Госдумы от партии "Новые люди" Антон Ткачев направил обращение к главе МВД Владимиру Колокольцеву с предложением внедрить экспериментальную систему... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T19:56:00+03:00

2025-07-09T19:56:00+03:00

2025-07-09T19:58:00+03:00

общество

приморский край

новосибирская область

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы от партии "Новые люди" Антон Ткачев направил обращение к главе МВД Владимиру Колокольцеву с предложением внедрить экспериментальную систему оценки качества работы сотрудников полиции по QR-коду через "Госуслуги", документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Считаю необходимым внедрить ряд экспериментальных мер по повышению доверия к полиции в регионах с наихудшими показателями. Одной из таких мер может стать введение системы оценки качества работы сотрудников полиции через приложение "Госуслуги". После взаимодействия с сотрудником гражданин сможет отсканировать QR-код на форме полицейского и оставить оценку его работы по пятибалльной шкале", - сказано в документе. По мнению автора обращения, система оценки через "Госуслуги" предоставит возможность честным и эффективным сотрудникам получать заслуженную награду. "Регулярно получая положительные отзывы, сотрудники смогут претендовать на премии, а также на более быстрый карьерный рост, что сделает работу в полиции более привлекательной и мотивирующей. Такая система даст сотрудникам четкие стимулы для улучшения своей работы, укрепляя их заинтересованность в профессиональном развитии и повышении качества взаимодействия с гражданами", - считает парламентарий. По словам депутата, работу сотрудников будут оценивать объективно, на основе реальных показателей, что способствует более справедливым кадровым решениям и уменьшает вероятность появления конфликтных ситуаций. Ввести данную систему предлагается в качестве эксперимента в Приморском крае и Новосибирской области, поскольку в этих регионах уровень доверия к полиции ниже, чем в среднем по стране, добавил он.

https://ria.ru/20250305/kolokoltsev-2003204336.html

https://ria.ru/20250211/gosduma-1998550042.html

приморский край

новосибирская область

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общество, приморский край, новосибирская область