https://ria.ru/20250709/gosduma-2028220087.html
В ГД предложили оценивать работу полицейских по QR-коду
В ГД предложили оценивать работу полицейских по QR-коду - РИА Новости, 09.07.2025
В ГД предложили оценивать работу полицейских по QR-коду
Депутат Госдумы от партии "Новые люди" Антон Ткачев направил обращение к главе МВД Владимиру Колокольцеву с предложением внедрить экспериментальную систему... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T19:56:00+03:00
2025-07-09T19:56:00+03:00
2025-07-09T19:58:00+03:00
общество
приморский край
новосибирская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019389063_0:16:2151:1226_1920x0_80_0_0_571b405e2f0ffed2710e3f4e1a75906d.jpg
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы от партии "Новые люди" Антон Ткачев направил обращение к главе МВД Владимиру Колокольцеву с предложением внедрить экспериментальную систему оценки качества работы сотрудников полиции по QR-коду через "Госуслуги", документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Считаю необходимым внедрить ряд экспериментальных мер по повышению доверия к полиции в регионах с наихудшими показателями. Одной из таких мер может стать введение системы оценки качества работы сотрудников полиции через приложение "Госуслуги". После взаимодействия с сотрудником гражданин сможет отсканировать QR-код на форме полицейского и оставить оценку его работы по пятибалльной шкале", - сказано в документе. По мнению автора обращения, система оценки через "Госуслуги" предоставит возможность честным и эффективным сотрудникам получать заслуженную награду. "Регулярно получая положительные отзывы, сотрудники смогут претендовать на премии, а также на более быстрый карьерный рост, что сделает работу в полиции более привлекательной и мотивирующей. Такая система даст сотрудникам четкие стимулы для улучшения своей работы, укрепляя их заинтересованность в профессиональном развитии и повышении качества взаимодействия с гражданами", - считает парламентарий. По словам депутата, работу сотрудников будут оценивать объективно, на основе реальных показателей, что способствует более справедливым кадровым решениям и уменьшает вероятность появления конфликтных ситуаций. Ввести данную систему предлагается в качестве эксперимента в Приморском крае и Новосибирской области, поскольку в этих регионах уровень доверия к полиции ниже, чем в среднем по стране, добавил он.
https://ria.ru/20250305/kolokoltsev-2003204336.html
https://ria.ru/20250211/gosduma-1998550042.html
приморский край
новосибирская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019389063_0:0:1744:1308_1920x0_80_0_0_ae47e084fbeb9179e53ed6a569a19e18.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, приморский край, новосибирская область
Общество, Приморский край, Новосибирская область
В ГД предложили оценивать работу полицейских по QR-коду
Депутат Ткачев предложил ввести систему оценки работы полицейских по QR-коду
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы от партии "Новые люди" Антон Ткачев направил обращение к главе МВД Владимиру Колокольцеву с предложением внедрить экспериментальную систему оценки качества работы сотрудников полиции по QR-коду через "Госуслуги", документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Считаю необходимым внедрить ряд экспериментальных мер по повышению доверия к полиции в регионах с наихудшими показателями. Одной из таких мер может стать введение системы оценки качества работы сотрудников полиции через приложение "Госуслуги". После взаимодействия с сотрудником гражданин сможет отсканировать QR-код на форме полицейского и оставить оценку его работы по пятибалльной шкале", - сказано в документе.
По мнению автора обращения, система оценки через "Госуслуги" предоставит возможность честным и эффективным сотрудникам получать заслуженную награду.
"Регулярно получая положительные отзывы, сотрудники смогут претендовать на премии, а также на более быстрый карьерный рост, что сделает работу в полиции более привлекательной и мотивирующей. Такая система даст сотрудникам четкие стимулы для улучшения своей работы, укрепляя их заинтересованность в профессиональном развитии и повышении качества взаимодействия с гражданами", - считает парламентарий.
По словам депутата, работу сотрудников будут оценивать объективно, на основе реальных показателей, что способствует более справедливым кадровым решениям и уменьшает вероятность появления конфликтных ситуаций.
Ввести данную систему предлагается в качестве эксперимента в Приморском крае
и Новосибирской области
, поскольку в этих регионах уровень доверия к полиции ниже, чем в среднем по стране, добавил он.