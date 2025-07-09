https://ria.ru/20250709/gosduma-2028160308.html
Госдума приняла закон об исполнении бюджета
Госдума приняла закон об исполнении бюджета - РИА Новости, 09.07.2025
Госдума приняла закон об исполнении бюджета
Госдума приняла закон об исполнении федерального бюджета за 2024 год. РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T15:45:00+03:00
2025-07-09T15:45:00+03:00
2025-07-09T15:45:00+03:00
экономика
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антон силуанов
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Госдума приняла закон об исполнении федерального бюджета за 2024 год. Документ внесен правительством РФ. Он предусматривает утверждение отчета об исполнении федерального бюджета за прошлый год по доходам в сумме 36,708 триллиона рублей (104,7% к утвержденным ранее законом о бюджете), по расходам – 40,18 триллиона рублей (108,1%). Таким образом, бюджет исполнен с дефицитом 3,472 триллиона рублей. По отношению к ВВП доходы увеличились до 18,2% в 2024 году с 16,5% в 2023 году, расходы – до 20% с 18,3%, а дефицит бюджета снизился до 1,7% с 1,8% ВВП. "Большая часть дополнительных доходов поступила от ненефтегазовой экономики, что важно, и обусловлена ростом оборотных налогов на фоне роста объемов производства и импорта продукции. Выросли и нефтегазовые доходы в связи с изменением конъюнктуры цен на энергоресурсы", - заявил на заседании Госдумы министр финансов РФ Антон Силуанов. При этом он считает важным, что часть нефтегазовых доходов в сумме 1,3 триллиона рублей пополнила Фонд национального благосостояния (ФНБ). В абсолютном выражении доходы бюджета за 2024 год по сравнению с предыдущим годом увеличились на 7,58 триллиона рублей, в том числе за счет роста ненефтегазовых доходов на 5,27 триллиона рублей, нефтегазовых - на 2,31 триллиона рублей. А объем средств ФНБ на 1 января 2025 года составил около 11,88 триллиона рублей. Из федерального бюджета в прошлом году были предоставлены межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ в сумме 3,653 триллиона (99,1% от уточненной росписи бюджета), бюджетам государственных внебюджетных фондов РФ – 5,957 триллиона рублей (14,8% общего объема расходов федерального бюджета). "В 2024 году мы столкнулись с непростыми вызовами, включая внешнее давление и необходимость финансирования ключевых социальных и оборонных программ. Однако бюджетная политика правительства позволила не только выполнить все обязательства, но и обеспечить рост доходов, превысив первоначальные прогнозы", - заявил журналистам член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. При этом особенно важно, что, несмотря на увеличение расходов, удалось удержать дефицит на управляемом уровне, считает он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, антон силуанов, никита чаплин, госдума рф
Экономика, Россия, Антон Силуанов, Никита Чаплин, Госдума РФ
Госдума приняла закон об исполнении бюджета
Госдума приняла закон об исполнении федерального бюджета за 2024 год
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Госдума приняла закон об исполнении федерального бюджета за 2024 год.
Документ внесен правительством РФ
. Он предусматривает утверждение отчета об исполнении федерального бюджета за прошлый год по доходам в сумме 36,708 триллиона рублей (104,7% к утвержденным ранее законом о бюджете), по расходам – 40,18 триллиона рублей (108,1%). Таким образом, бюджет исполнен с дефицитом 3,472 триллиона рублей.
По отношению к ВВП доходы увеличились до 18,2% в 2024 году с 16,5% в 2023 году, расходы – до 20% с 18,3%, а дефицит бюджета снизился до 1,7% с 1,8% ВВП.
"Большая часть дополнительных доходов поступила от ненефтегазовой экономики, что важно, и обусловлена ростом оборотных налогов на фоне роста объемов производства и импорта продукции. Выросли и нефтегазовые доходы в связи с изменением конъюнктуры цен на энергоресурсы", - заявил на заседании Госдумы
министр финансов РФ Антон Силуанов
. При этом он считает важным, что часть нефтегазовых доходов в сумме 1,3 триллиона рублей пополнила Фонд национального благосостояния (ФНБ).
В абсолютном выражении доходы бюджета за 2024 год по сравнению с предыдущим годом увеличились на 7,58 триллиона рублей, в том числе за счет роста ненефтегазовых доходов на 5,27 триллиона рублей, нефтегазовых - на 2,31 триллиона рублей. А объем средств ФНБ на 1 января 2025 года составил около 11,88 триллиона рублей.
Из федерального бюджета в прошлом году были предоставлены межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ в сумме 3,653 триллиона (99,1% от уточненной росписи бюджета), бюджетам государственных внебюджетных фондов РФ – 5,957 триллиона рублей (14,8% общего объема расходов федерального бюджета).
"В 2024 году мы столкнулись с непростыми вызовами, включая внешнее давление и необходимость финансирования ключевых социальных и оборонных программ. Однако бюджетная политика правительства позволила не только выполнить все обязательства, но и обеспечить рост доходов, превысив первоначальные прогнозы", - заявил журналистам член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин
. При этом особенно важно, что, несмотря на увеличение расходов, удалось удержать дефицит на управляемом уровне, считает он.