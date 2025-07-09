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В Госдуме оценили угрозы Трампа в сторону России и Китая - РИА Новости, 09.07.2025
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12:06 09.07.2025
https://ria.ru/20250709/gosduma-2028113339.html
В Госдуме оценили угрозы Трампа в сторону России и Китая
В Госдуме оценили угрозы Трампа в сторону России и Китая - РИА Новости, 09.07.2025
В Госдуме оценили угрозы Трампа в сторону России и Китая
Президент США Дональд Трамп, говоря о том, то мог бы мог бы "бомбить" Москву или Пекин, лишь играет на публику, считает глава комитета Госдумы по обороне Андрей РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T12:06:00+03:00
2025-07-09T12:06:00+03:00
в мире
москва
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сша
дональд трамп
андрей картаполов
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, говоря о том, то мог бы мог бы "бомбить" Москву или Пекин, лишь играет на публику, считает глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Ранее телеканал CNN опубликовал аудиозапись Трампа с мероприятия 2024 года, на которой президент говорил, что мог бы "бомбить" Москву или Пекин. "Тут надо к этому высказыванию относиться достаточно спокойно. Он экспрессивный человек, он любит играть на публику. Надо ориентироваться не на слова, а на поступки, что мы и будем делать", - сказал он журналистам. Газета Washington Post в мае 2024 года писала, что Трамп на одном из мероприятий по сбору средств для предвыборной кампании допустил, что мог бы "бомбить" Москву или Пекин, если бы они "вторглись" на Украину или Тайвань. При этом в то время издание не приводило источников информации и не писало, была ли аудио- или видеозапись такого заявления Трампа.
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Заявление Трампа о намерении "бомбить" Москву или Пекин
CNN опубликовал аудио заявления Трампа, в котором он на прошлогоднем мероприятии говорил о намерении "бомбить" Москву или Пекин. О том, что Трамп допускал такие шаги, в мае 2024-го писала Washington Post, правда, об аудиозаписи известно не было.
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в мире, москва, пекин, сша, дональд трамп, андрей картаполов, госдума рф, россия, китай
В мире, Москва, Пекин, США, Дональд Трамп, Андрей Картаполов, Госдума РФ, Россия, Китай
В Госдуме оценили угрозы Трампа в сторону России и Китая

Депутат Картаполов: Трамп играет на публику, угрожая Москве и Пекину

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, говоря о том, то мог бы мог бы "бомбить" Москву или Пекин, лишь играет на публику, считает глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
Ранее телеканал CNN опубликовал аудиозапись Трампа с мероприятия 2024 года, на которой президент говорил, что мог бы "бомбить" Москву или Пекин.
"Тут надо к этому высказыванию относиться достаточно спокойно. Он экспрессивный человек, он любит играть на публику. Надо ориентироваться не на слова, а на поступки, что мы и будем делать", - сказал он журналистам.
Газета Washington Post в мае 2024 года писала, что Трамп на одном из мероприятий по сбору средств для предвыборной кампании допустил, что мог бы "бомбить" Москву или Пекин, если бы они "вторглись" на Украину или Тайвань. При этом в то время издание не приводило источников информации и не писало, была ли аудио- или видеозапись такого заявления Трампа.
Президент США Дональд Трамп во время встречи с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху. 7 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
Трамп заявил Нетаньяху, что разочарован решением России по Украине
Вчера, 03:14
 
В миреМоскваПекинСШАДональд ТрампАндрей КартаполовГосдума РФРоссияКитай
 
 
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