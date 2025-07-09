https://ria.ru/20250709/gosduma-2028113339.html

В Госдуме оценили угрозы Трампа в сторону России и Китая

В Госдуме оценили угрозы Трампа в сторону России и Китая - РИА Новости, 09.07.2025

В Госдуме оценили угрозы Трампа в сторону России и Китая

Президент США Дональд Трамп, говоря о том, то мог бы мог бы "бомбить" Москву или Пекин, лишь играет на публику, считает глава комитета Госдумы по обороне Андрей РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T12:06:00+03:00

2025-07-09T12:06:00+03:00

2025-07-09T12:06:00+03:00

в мире

москва

пекин

сша

дональд трамп

андрей картаполов

госдума рф

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/08/2027927748_0:99:3062:1821_1920x0_80_0_0_772ed2b2b004893efca2534d1dbd6e89.jpg

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, говоря о том, то мог бы мог бы "бомбить" Москву или Пекин, лишь играет на публику, считает глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Ранее телеканал CNN опубликовал аудиозапись Трампа с мероприятия 2024 года, на которой президент говорил, что мог бы "бомбить" Москву или Пекин. "Тут надо к этому высказыванию относиться достаточно спокойно. Он экспрессивный человек, он любит играть на публику. Надо ориентироваться не на слова, а на поступки, что мы и будем делать", - сказал он журналистам. Газета Washington Post в мае 2024 года писала, что Трамп на одном из мероприятий по сбору средств для предвыборной кампании допустил, что мог бы "бомбить" Москву или Пекин, если бы они "вторглись" на Украину или Тайвань. При этом в то время издание не приводило источников информации и не писало, была ли аудио- или видеозапись такого заявления Трампа.

https://ria.ru/20250708/tramp-2027805355.html

москва

пекин

сша

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Заявление Трампа о намерении "бомбить" Москву или Пекин CNN опубликовал аудио заявления Трампа, в котором он на прошлогоднем мероприятии говорил о намерении "бомбить" Москву или Пекин. О том, что Трамп допускал такие шаги, в мае 2024-го писала Washington Post, правда, об аудиозаписи известно не было. 2025-07-09T12:06 true PT0M34S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, москва, пекин, сша, дональд трамп, андрей картаполов, госдума рф, россия, китай