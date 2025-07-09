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В Госдуме назвали оскорбления "главы Фонда кино Абхазии" глупостью - РИА Новости, 09.07.2025
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11:29 09.07.2025
https://ria.ru/20250709/gosduma-2028103197.html
В Госдуме назвали оскорбления "главы Фонда кино Абхазии" глупостью
В Госдуме назвали оскорбления "главы Фонда кино Абхазии" глупостью - РИА Новости, 09.07.2025
В Госдуме назвали оскорбления "главы Фонда кино Абхазии" глупостью
Оскорбительные высказывания "учредителя и президента" "Фонда кино Абхазии" Александра Басарии в адрес российских туристов могут быть либо глупостью, либо... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T11:29:00+03:00
2025-07-09T11:29:00+03:00
абхазия
россия
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Оскорбительные высказывания "учредителя и президента" "Фонда кино Абхазии" Александра Басарии в адрес российских туристов могут быть либо глупостью, либо сознательной провокацией, заявил РИА Новости депутат Госдумы Александр Якубовский. Ранее в соцсетях распространились оскорбительные высказывания "учредителя и президента" частного "Фонда кино" Абхазии Александра Басарии в адрес российских туристов, которые якобы тратят мало денег на отдыхе, а крупные туроператоры в Абхазии якобы угрожают экономической безопасности республики. В абхазском министерстве культуры осудили эти высказывания, заявив РИА Новости, что "Фонд кино" Абхазии не имеет отношения к госструктурам республики. Министерство туризма Абхазии назвало высказывания Басарии провокационными и напомнило о значимости для республики гостей из РФ. Сам Басария позже был вынужден заявить, что сожалеет о сказанном, и попросить прощения за свои слова, назвав их необдуманным поступком. "Когда некий персонаж с громким титулом "глава неофициального фонда" позволяет себе называть российских туристов угрозой - возникает один вопрос: это глупость или сознательная провокация? Неуважение к российским гражданам и элементарное непонимание экономических реалий — это уже не просто некомпетентность… И, как говорится, если нечего сказать — лучше промолчать, чтобы не выставлять страну дураком", - сказал Якубовский. Парламентарий отметил, что Басария не является представителем власти, а просто частное лицо, к тому же возглавляющее структуру с неофициальным статусом. "Он не имеет никакого морального или юридического права высказываться от имени всего народа Абхазии. А между тем он рассуждает о "маленьких анклавах" и "беде" в лице российских отдыхающих", - подчеркнул он.
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абхазия, россия, александр якубовский, госдума рф
Абхазия, Россия, Александр Якубовский, Госдума РФ
В Госдуме назвали оскорбления "главы Фонда кино Абхазии" глупостью

Депутат Якубовский назвал слова "главы Фонда кино Абхазии" о россиянах глупостью

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Оскорбительные высказывания "учредителя и президента" "Фонда кино Абхазии" Александра Басарии в адрес российских туристов могут быть либо глупостью, либо сознательной провокацией, заявил РИА Новости депутат Госдумы Александр Якубовский.
Ранее в соцсетях распространились оскорбительные высказывания "учредителя и президента" частного "Фонда кино" Абхазии Александра Басарии в адрес российских туристов, которые якобы тратят мало денег на отдыхе, а крупные туроператоры в Абхазии якобы угрожают экономической безопасности республики. В абхазском министерстве культуры осудили эти высказывания, заявив РИА Новости, что "Фонд кино" Абхазии не имеет отношения к госструктурам республики. Министерство туризма Абхазии назвало высказывания Басарии провокационными и напомнило о значимости для республики гостей из РФ. Сам Басария позже был вынужден заявить, что сожалеет о сказанном, и попросить прощения за свои слова, назвав их необдуманным поступком.
"Когда некий персонаж с громким титулом "глава неофициального фонда" позволяет себе называть российских туристов угрозой - возникает один вопрос: это глупость или сознательная провокация? Неуважение к российским гражданам и элементарное непонимание экономических реалий — это уже не просто некомпетентность… И, как говорится, если нечего сказать — лучше промолчать, чтобы не выставлять страну дураком", - сказал Якубовский.
Парламентарий отметил, что Басария не является представителем власти, а просто частное лицо, к тому же возглавляющее структуру с неофициальным статусом.
"Он не имеет никакого морального или юридического права высказываться от имени всего народа Абхазии. А между тем он рассуждает о "маленьких анклавах" и "беде" в лице российских отдыхающих", - подчеркнул он.
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
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АбхазияРоссияАлександр ЯкубовскийГосдума РФ
 
 
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