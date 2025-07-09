В Госдуме назвали оскорбления "главы Фонда кино Абхазии" глупостью
Депутат Якубовский назвал слова "главы Фонда кино Абхазии" о россиянах глупостью
Здание Государственной думы России . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Оскорбительные высказывания "учредителя и президента" "Фонда кино Абхазии" Александра Басарии в адрес российских туристов могут быть либо глупостью, либо сознательной провокацией, заявил РИА Новости депутат Госдумы Александр Якубовский.
Ранее в соцсетях распространились оскорбительные высказывания "учредителя и президента" частного "Фонда кино" Абхазии Александра Басарии в адрес российских туристов, которые якобы тратят мало денег на отдыхе, а крупные туроператоры в Абхазии якобы угрожают экономической безопасности республики. В абхазском министерстве культуры осудили эти высказывания, заявив РИА Новости, что "Фонд кино" Абхазии не имеет отношения к госструктурам республики. Министерство туризма Абхазии назвало высказывания Басарии провокационными и напомнило о значимости для республики гостей из РФ. Сам Басария позже был вынужден заявить, что сожалеет о сказанном, и попросить прощения за свои слова, назвав их необдуманным поступком.
"Когда некий персонаж с громким титулом "глава неофициального фонда" позволяет себе называть российских туристов угрозой - возникает один вопрос: это глупость или сознательная провокация? Неуважение к российским гражданам и элементарное непонимание экономических реалий — это уже не просто некомпетентность… И, как говорится, если нечего сказать — лучше промолчать, чтобы не выставлять страну дураком", - сказал Якубовский.
Парламентарий отметил, что Басария не является представителем власти, а просто частное лицо, к тому же возглавляющее структуру с неофициальным статусом.
"Он не имеет никакого морального или юридического права высказываться от имени всего народа Абхазии. А между тем он рассуждает о "маленьких анклавах" и "беде" в лице российских отдыхающих", - подчеркнул он.