https://ria.ru/20250709/gosduma-2028102258.html
"Глава Фонда кино Абхазии" работал в USAID, рассказали в Госдуме
"Глава Фонда кино Абхазии" работал в USAID, рассказали в Госдуме - РИА Новости, 09.07.2025
"Глава Фонда кино Абхазии" работал в USAID, рассказали в Госдуме
"Учредитель и президент Фонда кино Абхазии" Александр Басария работал в Агентстве США по международному развитию (USAID), заявила РИА Новости член комитета... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T11:24:00+03:00
2025-07-09T11:24:00+03:00
2025-07-09T12:26:00+03:00
абхазия
россия
госдума рф
в мире
агентство по международному развитию сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978510294_0:0:3404:1915_1920x0_80_0_0_8c2733496d40223bf862b76d0b80a0ff.jpg
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. "Учредитель и президент Фонда кино Абхазии" Александр Басария работал в Агентстве США по международному развитию (USAID), заявила РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Роза Чемерис. "Репутация провокатора — под стать: еще год назад он носил фамилию Мкачатрян, трудился в структурах USAID, ныне руководит фиктивной организацией. Иначе как врагом государства его не назвать. И я считаю, что власти Абхазии должны четко и однозначно публично обозначить этот факт", — подчеркнула она.Депутат отметила, что расценивает "удивительную вольность" высказывания Басарии о российских туристах как прямую провокацию и желание подорвать плодотворное взаимодействие России и Абхазии. "Лицо, не являющееся официальным представителем госструктур этого государства, более того — частное лицо, единственный сотрудник возглавляемого самим собой фиктивного фонда, пытается бросить вызов нашей стране и спровоцировать некие симметричные ответные действия", — добавила Чемерис.Скандальные заявления "главы Фонда кино Абхазии"На днях в соцсетях распространилось видео, на котором Басария сделал несколько провокационных заявлений. Он посетовал, что приезжающие в Абхазию российские туристы покупают дешевые путевки, предпочитают отдыхать на территории отелей, не ездят на экскурсии и не тратят деньги в клубах и на вечеринках. Глава частного фонда назвал действия крупных туроператоров страны "угрозой экономической безопасности".Министерство культуры Абхазии осудило эти высказывания. Там заявили, что "Фонд кино" является частным и не имеет отношения к госструктурам республики. В свою очередь, Министерство туризма Абхазии назвало высказывания предпринимателя провокационными и подчеркнуло значимость для республики гостей из России.После волны критики Басария опубликовал видео с извинениями и заявил, что понял, какую угрозу для безопасности республики представляют провокационные высказывания, которые он себе позволил.
https://ria.ru/20250709/gosduma-2028103197.html
https://ria.ru/20250623/abkhaziya-2024906896.html
https://ria.ru/20250709/abkhaziya-2028115776.html
абхазия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978510294_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_6ff9a4c6cfcc2a6e649c7a6d45658744.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
абхазия, россия, госдума рф, в мире, агентство по международному развитию сша
Абхазия, Россия, Госдума РФ, В мире, Агентство по международному развитию США
"Глава Фонда кино Абхазии" работал в USAID, рассказали в Госдуме
Депутат Чемерис: "глава Фонда кино Абхазии" Басария работал в USAID
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. "Учредитель и президент Фонда кино Абхазии" Александр Басария работал в Агентстве США по международному развитию (USAID), заявила РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Роза Чемерис.
"Репутация провокатора — под стать: еще год назад он носил фамилию Мкачатрян, трудился в структурах USAID
, ныне руководит фиктивной организацией. Иначе как врагом государства его не назвать. И я считаю, что власти Абхазии
должны четко и однозначно публично обозначить этот факт", — подчеркнула она.
Депутат отметила, что расценивает "удивительную вольность" высказывания Басарии о российских туристах как прямую провокацию и желание подорвать плодотворное взаимодействие России и Абхазии.
"Лицо, не являющееся официальным представителем госструктур этого государства, более того — частное лицо, единственный сотрудник возглавляемого самим собой фиктивного фонда, пытается бросить вызов нашей стране и спровоцировать некие симметричные ответные действия", — добавила Чемерис.
Скандальные заявления "главы Фонда кино Абхазии"
На днях в соцсетях распространилось видео, на котором Басария сделал несколько провокационных заявлений. Он посетовал, что приезжающие в Абхазию российские туристы покупают дешевые путевки, предпочитают отдыхать на территории отелей, не ездят на экскурсии и не тратят деньги в клубах и на вечеринках. Глава частного фонда назвал действия крупных туроператоров страны "угрозой экономической безопасности".
Министерство культуры Абхазии осудило эти высказывания. Там заявили, что "Фонд кино" является частным и не имеет отношения к госструктурам республики.
По данным телеканала RT, в прошлом году Басария через суд оформил личное банкротство, а в банке данных исполнительных производств фигурирует его долг на сумму более 430 тысяч рублей.
В свою очередь, Министерство туризма Абхазии назвало высказывания предпринимателя провокационными и подчеркнуло значимость для республики гостей из России
.
После волны критики Басария опубликовал видео с извинениями и заявил, что понял, какую угрозу для безопасности республики представляют провокационные высказывания, которые он себе позволил.