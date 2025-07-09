https://ria.ru/20250709/gosduma-2028102258.html

"Глава Фонда кино Абхазии" работал в USAID, рассказали в Госдуме

"Глава Фонда кино Абхазии" работал в USAID, рассказали в Госдуме - РИА Новости, 09.07.2025

"Глава Фонда кино Абхазии" работал в USAID, рассказали в Госдуме

"Учредитель и президент Фонда кино Абхазии" Александр Басария работал в Агентстве США по международному развитию (USAID), заявила РИА Новости член комитета... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T11:24:00+03:00

2025-07-09T11:24:00+03:00

2025-07-09T12:26:00+03:00

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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. "Учредитель и президент Фонда кино Абхазии" Александр Басария работал в Агентстве США по международному развитию (USAID), заявила РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Роза Чемерис. "Репутация провокатора — под стать: еще год назад он носил фамилию Мкачатрян, трудился в структурах USAID, ныне руководит фиктивной организацией. Иначе как врагом государства его не назвать. И я считаю, что власти Абхазии должны четко и однозначно публично обозначить этот факт", — подчеркнула она.Депутат отметила, что расценивает "удивительную вольность" высказывания Басарии о российских туристах как прямую провокацию и желание подорвать плодотворное взаимодействие России и Абхазии. "Лицо, не являющееся официальным представителем госструктур этого государства, более того — частное лицо, единственный сотрудник возглавляемого самим собой фиктивного фонда, пытается бросить вызов нашей стране и спровоцировать некие симметричные ответные действия", — добавила Чемерис.Скандальные заявления "главы Фонда кино Абхазии"На днях в соцсетях распространилось видео, на котором Басария сделал несколько провокационных заявлений. Он посетовал, что приезжающие в Абхазию российские туристы покупают дешевые путевки, предпочитают отдыхать на территории отелей, не ездят на экскурсии и не тратят деньги в клубах и на вечеринках. Глава частного фонда назвал действия крупных туроператоров страны "угрозой экономической безопасности".Министерство культуры Абхазии осудило эти высказывания. Там заявили, что "Фонд кино" является частным и не имеет отношения к госструктурам республики. В свою очередь, Министерство туризма Абхазии назвало высказывания предпринимателя провокационными и подчеркнуло значимость для республики гостей из России.После волны критики Басария опубликовал видео с извинениями и заявил, что понял, какую угрозу для безопасности республики представляют провокационные высказывания, которые он себе позволил.

https://ria.ru/20250709/gosduma-2028103197.html

https://ria.ru/20250623/abkhaziya-2024906896.html

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абхазия, россия, госдума рф, в мире, агентство по международному развитию сша