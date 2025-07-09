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"Глава Фонда кино Абхазии" работал в USAID, рассказали в Госдуме - РИА Новости, 09.07.2025
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11:24 09.07.2025 (обновлено: 12:26 09.07.2025)
https://ria.ru/20250709/gosduma-2028102258.html
"Глава Фонда кино Абхазии" работал в USAID, рассказали в Госдуме
"Глава Фонда кино Абхазии" работал в USAID, рассказали в Госдуме - РИА Новости, 09.07.2025
"Глава Фонда кино Абхазии" работал в USAID, рассказали в Госдуме
"Учредитель и президент Фонда кино Абхазии" Александр Басария работал в Агентстве США по международному развитию (USAID), заявила РИА Новости член комитета... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T11:24:00+03:00
2025-07-09T12:26:00+03:00
абхазия
россия
госдума рф
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. "Учредитель и президент Фонда кино Абхазии" Александр Басария работал в Агентстве США по международному развитию (USAID), заявила РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Роза Чемерис. "Репутация провокатора — под стать: еще год назад он носил фамилию Мкачатрян, трудился в структурах USAID, ныне руководит фиктивной организацией. Иначе как врагом государства его не назвать. И я считаю, что власти Абхазии должны четко и однозначно публично обозначить этот факт", — подчеркнула она.Депутат отметила, что расценивает "удивительную вольность" высказывания Басарии о российских туристах как прямую провокацию и желание подорвать плодотворное взаимодействие России и Абхазии. "Лицо, не являющееся официальным представителем госструктур этого государства, более того — частное лицо, единственный сотрудник возглавляемого самим собой фиктивного фонда, пытается бросить вызов нашей стране и спровоцировать некие симметричные ответные действия", — добавила Чемерис.Скандальные заявления "главы Фонда кино Абхазии"На днях в соцсетях распространилось видео, на котором Басария сделал несколько провокационных заявлений. Он посетовал, что приезжающие в Абхазию российские туристы покупают дешевые путевки, предпочитают отдыхать на территории отелей, не ездят на экскурсии и не тратят деньги в клубах и на вечеринках. Глава частного фонда назвал действия крупных туроператоров страны "угрозой экономической безопасности".Министерство культуры Абхазии осудило эти высказывания. Там заявили, что "Фонд кино" является частным и не имеет отношения к госструктурам республики. В свою очередь, Министерство туризма Абхазии назвало высказывания предпринимателя провокационными и подчеркнуло значимость для республики гостей из России.После волны критики Басария опубликовал видео с извинениями и заявил, что понял, какую угрозу для безопасности республики представляют провокационные высказывания, которые он себе позволил.
https://ria.ru/20250709/gosduma-2028103197.html
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абхазия, россия, госдума рф, в мире, агентство по международному развитию сша
Абхазия, Россия, Госдума РФ, В мире, Агентство по международному развитию США
"Глава Фонда кино Абхазии" работал в USAID, рассказали в Госдуме

Депутат Чемерис: "глава Фонда кино Абхазии" Басария работал в USAID

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. "Учредитель и президент Фонда кино Абхазии" Александр Басария работал в Агентстве США по международному развитию (USAID), заявила РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Роза Чемерис.
"Репутация провокатора — под стать: еще год назад он носил фамилию Мкачатрян, трудился в структурах USAID, ныне руководит фиктивной организацией. Иначе как врагом государства его не назвать. И я считаю, что власти Абхазии должны четко и однозначно публично обозначить этот факт", — подчеркнула она.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
В Госдуме назвали оскорбления "главы Фонда кино Абхазии" глупостью
11:29
Депутат отметила, что расценивает "удивительную вольность" высказывания Басарии о российских туристах как прямую провокацию и желание подорвать плодотворное взаимодействие России и Абхазии.
"Лицо, не являющееся официальным представителем госструктур этого государства, более того — частное лицо, единственный сотрудник возглавляемого самим собой фиктивного фонда, пытается бросить вызов нашей стране и спровоцировать некие симметричные ответные действия", — добавила Чемерис.
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В Абхазии чиновницу уволили после слов о россиянах
23 июня, 17:48

Скандальные заявления "главы Фонда кино Абхазии"

На днях в соцсетях распространилось видео, на котором Басария сделал несколько провокационных заявлений. Он посетовал, что приезжающие в Абхазию российские туристы покупают дешевые путевки, предпочитают отдыхать на территории отелей, не ездят на экскурсии и не тратят деньги в клубах и на вечеринках. Глава частного фонда назвал действия крупных туроператоров страны "угрозой экономической безопасности".
Министерство культуры Абхазии осудило эти высказывания. Там заявили, что "Фонд кино" является частным и не имеет отношения к госструктурам республики.

По данным телеканала RT, в прошлом году Басария через суд оформил личное банкротство, а в банке данных исполнительных производств фигурирует его долг на сумму более 430 тысяч рублей.

В свою очередь, Министерство туризма Абхазии назвало высказывания предпринимателя провокационными и подчеркнуло значимость для республики гостей из России.
После волны критики Басария опубликовал видео с извинениями и заявил, что понял, какую угрозу для безопасности республики представляют провокационные высказывания, которые он себе позволил.
Александр Басария. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
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АбхазияРоссияГосдума РФВ миреАгентство по международному развитию США
 
 
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