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В Госдуме отреагировали на признание Йеля* нежелательной организацией - РИА Новости, 09.07.2025
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10:51 09.07.2025
https://ria.ru/20250709/gosduma-2028090476.html
В Госдуме отреагировали на признание Йеля* нежелательной организацией
В Госдуме отреагировали на признание Йеля* нежелательной организацией - РИА Новости, 09.07.2025
В Госдуме отреагировали на признание Йеля* нежелательной организацией
Депутат Госдумы Андрей Луговой, комментируя признание Йельского университета* нежелательной организацией в РФ, заявил, что "зачистка" продолжится и следующими... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T10:51:00+03:00
2025-07-09T10:51:00+03:00
россия
сша
оксфорд
андрей луговой
йельский университет
госдума рф
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы Андрей Луговой, комментируя признание Йельского университета* нежелательной организацией в РФ, заявил, что "зачистка" продолжится и следующими могут стать, в том числе, Гарвард и Оксфорд. Генпрокуратура России признала Йельский университет* нежелательной организацией. На базе университета функционирует Школа международных отношений, которая фактически занимается обучением оппозиционных лидеров иностранных государств, отметили ранее в ведомстве. "Мы давно говорили: образовательные структуры США и Великобритании — это инструмент мягкой силы, разведки и вербовки. Теперь это признано официально. Это победа... Продолжим зачистку: за Йелем* — университеты Англии и США, включая Лондонскую школу экономики, Гарвард и Оксфорд", - написал Луговой в своем Telegram-канале. Депутат добавил, что в отношении Йельского университета* принято принципиальное решение в деле защиты суверенитета РФ. "На базе Йеля* действует Школа международных отношений имени Джексона — настоящий инкубатор "глобальных лидеров", которых потом используют как агентов давления и цветных сценариев. Среди выпускников — Навальный, Волков, Бирюкова, видные функционеры ФБК**, признанного в России экстремистской организацией", - добавил парламентарий. По мнению Лугового, Йель* — это системный центр деструктивного влияния, где образование "лишь ширма".* признано в России нежелательной организацией** Экстремистская организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20250605/fsb-2021012694.html
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россия, сша, оксфорд, андрей луговой, йельский университет, госдума рф, генеральная прокуратура рф
Россия, США, Оксфорд, Андрей Луговой, Йельский университет, Госдума РФ, Генеральная прокуратура РФ
В Госдуме отреагировали на признание Йеля* нежелательной организацией

Депутат Луговой: за Йелем могут последовать Гарвард и Оксфорд

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЗдание Госдумы РФ
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Здание Госдумы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы Андрей Луговой, комментируя признание Йельского университета* нежелательной организацией в РФ, заявил, что "зачистка" продолжится и следующими могут стать, в том числе, Гарвард и Оксфорд.
Генпрокуратура России признала Йельский университет* нежелательной организацией. На базе университета функционирует Школа международных отношений, которая фактически занимается обучением оппозиционных лидеров иностранных государств, отметили ранее в ведомстве.
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"Мы давно говорили: образовательные структуры США и Великобритании — это инструмент мягкой силы, разведки и вербовки. Теперь это признано официально. Это победа... Продолжим зачистку: за Йелем* — университеты Англии и США, включая Лондонскую школу экономики, Гарвард и Оксфорд", - написал Луговой в своем Telegram-канале.
Депутат добавил, что в отношении Йельского университета* принято принципиальное решение в деле защиты суверенитета РФ.
"На базе Йеля* действует Школа международных отношений имени Джексона — настоящий инкубатор "глобальных лидеров", которых потом используют как агентов давления и цветных сценариев. Среди выпускников — Навальный, Волков, Бирюкова, видные функционеры ФБК**, признанного в России экстремистской организацией", - добавил парламентарий.
По мнению Лугового, Йель* — это системный центр деструктивного влияния, где образование "лишь ширма".
* признано в России нежелательной организацией
** Экстремистская организация, запрещенная в России.
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РоссияСШАОксфордАндрей ЛуговойЙельский университетГосдума РФГенеральная прокуратура РФ
 
 
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