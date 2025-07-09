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В Госдуме отреагировали на признание Йеля* нежелательной организацией
В Госдуме отреагировали на признание Йеля* нежелательной организацией - РИА Новости, 09.07.2025
В Госдуме отреагировали на признание Йеля* нежелательной организацией
Депутат Госдумы Андрей Луговой, комментируя признание Йельского университета* нежелательной организацией в РФ, заявил, что "зачистка" продолжится и следующими... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T10:51:00+03:00
2025-07-09T10:51:00+03:00
2025-07-09T10:51:00+03:00
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы Андрей Луговой, комментируя признание Йельского университета* нежелательной организацией в РФ, заявил, что "зачистка" продолжится и следующими могут стать, в том числе, Гарвард и Оксфорд. Генпрокуратура России признала Йельский университет* нежелательной организацией. На базе университета функционирует Школа международных отношений, которая фактически занимается обучением оппозиционных лидеров иностранных государств, отметили ранее в ведомстве. "Мы давно говорили: образовательные структуры США и Великобритании — это инструмент мягкой силы, разведки и вербовки. Теперь это признано официально. Это победа... Продолжим зачистку: за Йелем* — университеты Англии и США, включая Лондонскую школу экономики, Гарвард и Оксфорд", - написал Луговой в своем Telegram-канале. Депутат добавил, что в отношении Йельского университета* принято принципиальное решение в деле защиты суверенитета РФ. "На базе Йеля* действует Школа международных отношений имени Джексона — настоящий инкубатор "глобальных лидеров", которых потом используют как агентов давления и цветных сценариев. Среди выпускников — Навальный, Волков, Бирюкова, видные функционеры ФБК**, признанного в России экстремистской организацией", - добавил парламентарий. По мнению Лугового, Йель* — это системный центр деструктивного влияния, где образование "лишь ширма".* признано в России нежелательной организацией** Экстремистская организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20250605/fsb-2021012694.html
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россия, сша, оксфорд, андрей луговой, йельский университет, госдума рф, генеральная прокуратура рф
Россия, США, Оксфорд, Андрей Луговой, Йельский университет, Госдума РФ, Генеральная прокуратура РФ
В Госдуме отреагировали на признание Йеля* нежелательной организацией
Депутат Луговой: за Йелем могут последовать Гарвард и Оксфорд