https://ria.ru/20250709/gorlovka-2028102697.html

В Горловке два человека получили ранения при детонации украинской мины

В Горловке два человека получили ранения при детонации украинской мины - РИА Новости, 09.07.2025

В Горловке два человека получили ранения при детонации украинской мины

Два мирных жителя ранены в результате детонации украинской противопехотной мины "Лепесток" в горловском поселке Гольмовский в ДНР, сообщил мэр Горловки Иван... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T11:26:00+03:00

2025-07-09T11:26:00+03:00

2025-07-09T11:26:00+03:00

в мире

гольмовский

донецкая народная республика

горловка

иван приходько

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ДОНЕЦК, 9 июл – РИА Новости. Два мирных жителя ранены в результате детонации украинской противопехотной мины "Лепесток" в горловском поселке Гольмовский в ДНР, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. "В результате детонации украинской противопехотной мины нажимного действия ПФМ "Лепесток" в поселке Гольмовский ранены два мирных жителя Горловки", - написал Приходько в своем Telegram-канале. Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Из-за необычной формы люди, не знакомые с данной миной, могут не опознать ее как опасный объект. Мина является практически точной копией американской мины BLU-43/B Dragontooth. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства. Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки – одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.

https://ria.ru/20250630/kursk-2026254286.html

https://ria.ru/20250401/vsu-2008542028.html

гольмовский

донецкая народная республика

горловка

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в мире, гольмовский, донецкая народная республика, горловка, иван приходько