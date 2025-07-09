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В Горловке два человека получили ранения при детонации украинской мины - РИА Новости, 09.07.2025
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11:26 09.07.2025
https://ria.ru/20250709/gorlovka-2028102697.html
В Горловке два человека получили ранения при детонации украинской мины
В Горловке два человека получили ранения при детонации украинской мины - РИА Новости, 09.07.2025
В Горловке два человека получили ранения при детонации украинской мины
Два мирных жителя ранены в результате детонации украинской противопехотной мины "Лепесток" в горловском поселке Гольмовский в ДНР, сообщил мэр Горловки Иван... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T11:26:00+03:00
2025-07-09T11:26:00+03:00
в мире
гольмовский
донецкая народная республика
горловка
иван приходько
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ДОНЕЦК, 9 июл – РИА Новости. Два мирных жителя ранены в результате детонации украинской противопехотной мины "Лепесток" в горловском поселке Гольмовский в ДНР, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. "В результате детонации украинской противопехотной мины нажимного действия ПФМ "Лепесток" в поселке Гольмовский ранены два мирных жителя Горловки", - написал Приходько в своем Telegram-канале. Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Из-за необычной формы люди, не знакомые с данной миной, могут не опознать ее как опасный объект. Мина является практически точной копией американской мины BLU-43/B Dragontooth. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства. Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки – одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.
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гольмовский
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в мире, гольмовский, донецкая народная республика, горловка, иван приходько
В мире, Гольмовский, Донецкая Народная Республика, Горловка, Иван Приходько
В Горловке два человека получили ранения при детонации украинской мины

Приходько: два жителя Горловки ранены при детонации мины "Лепесток"

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramМина "Лепесток"
Мина Лепесток - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Мина "Лепесток". Архивное фото
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ДОНЕЦК, 9 июл – РИА Новости. Два мирных жителя ранены в результате детонации украинской противопехотной мины "Лепесток" в горловском поселке Гольмовский в ДНР, сообщил мэр Горловки Иван Приходько.
"В результате детонации украинской противопехотной мины нажимного действия ПФМ "Лепесток" в поселке Гольмовский ранены два мирных жителя Горловки", - написал Приходько в своем Telegram-канале.
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Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Из-за необычной формы люди, не знакомые с данной миной, могут не опознать ее как опасный объект. Мина является практически точной копией американской мины BLU-43/B Dragontooth. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки – одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.
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В миреГольмовскийДонецкая Народная РеспубликаГорловкаИван Приходько
 
 
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