https://ria.ru/20250709/gorlovka-2028102697.html
В Горловке два человека получили ранения при детонации украинской мины
В Горловке два человека получили ранения при детонации украинской мины - РИА Новости, 09.07.2025
В Горловке два человека получили ранения при детонации украинской мины
Два мирных жителя ранены в результате детонации украинской противопехотной мины "Лепесток" в горловском поселке Гольмовский в ДНР, сообщил мэр Горловки Иван... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T11:26:00+03:00
2025-07-09T11:26:00+03:00
2025-07-09T11:26:00+03:00
в мире
гольмовский
донецкая народная республика
горловка
иван приходько
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0f/1978177225_0:144:917:660_1920x0_80_0_0_19987a2fb7294b9912dc2e8e5ef701f4.jpg
ДОНЕЦК, 9 июл – РИА Новости. Два мирных жителя ранены в результате детонации украинской противопехотной мины "Лепесток" в горловском поселке Гольмовский в ДНР, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. "В результате детонации украинской противопехотной мины нажимного действия ПФМ "Лепесток" в поселке Гольмовский ранены два мирных жителя Горловки", - написал Приходько в своем Telegram-канале. Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Из-за необычной формы люди, не знакомые с данной миной, могут не опознать ее как опасный объект. Мина является практически точной копией американской мины BLU-43/B Dragontooth. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства. Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки – одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.
https://ria.ru/20250630/kursk-2026254286.html
https://ria.ru/20250401/vsu-2008542028.html
гольмовский
донецкая народная республика
горловка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0f/1978177225_0:58:917:746_1920x0_80_0_0_fefde753c65be04e51a3592bd7dde2e2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, гольмовский, донецкая народная республика, горловка, иван приходько
В мире, Гольмовский, Донецкая Народная Республика, Горловка, Иван Приходько
В Горловке два человека получили ранения при детонации украинской мины
Приходько: два жителя Горловки ранены при детонации мины "Лепесток"