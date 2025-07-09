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В "Карусели" опровергли информацию о причастности Гликогена к телеканалу - РИА Новости, 09.07.2025
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22:17 09.07.2025
https://ria.ru/20250709/glikogen-2028236671.html
В "Карусели" опровергли информацию о причастности Гликогена к телеканалу
В "Карусели" опровергли информацию о причастности Гликогена к телеканалу - РИА Новости, 09.07.2025
В "Карусели" опровергли информацию о причастности Гликогена к телеканалу
Андрей Гликоген (настоящее имя – Андрей Карпов) не является ведущим телеканала "Карусель" и даже никогда не был его сотрудником, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T22:17:00+03:00
2025-07-09T22:17:00+03:00
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл – РИА Новости. Андрей Гликоген (настоящее имя – Андрей Карпов) не является ведущим телеканала "Карусель" и даже никогда не был его сотрудником, сообщила РИА Новости пресс-секретарь канала Анна Иваницкая. Ранее менеджер артиста Никита Луговой рассказал РИА Новости, что "ведущего телеканала "Карусель", актера театра и кино Андрея Гликогена" избили в Екатеринбурге. По словам собеседника, инцидент случился на улице 8 Марта в столице Урала вечером 5 июля, когда артист возвращался в отель. Луговой уточнял, что нападавший сделал два выстрела в небо и прислонил оружие к его виску. По словам Лугового, молодые люди были знакомы заочно, а поводом якобы стала ревность – девушка от нападавшего ушла к артисту. Отмечалось, что концерт, который должен был состояться с его участием 6 июля в Екатеринбурге, перенесен на неопределенную дату. Судя по информации с афиши отмененного мероприятия, там также было указано, что Гликоген – "ведущий "Карусели". "Информация о причастности Андрея Гликогена (Андрея Карпова) к детско-юношескому телеканалу "Карусель" не соответствует действительности – Андрей Гликоген (Карпов) не является ведущим телеканала и даже никогда не являлся его сотрудником. Организованные им мероприятия, в том числе отмененный концерт, никакого отношения к телеканалу "Карусель" не имеют, а официальная символика телеканала используется Андреем Гликогеном без разрешения телекомпании", – сказала агентству Иваницкая. При этом на просьбу РИА Новости прокомментировать, являлся ли все-таки Гликоген ведущим данного телеканала, менеджер артиста отметил: "Да, сейчас не имеет прямого отношения к "Карусели". Руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых сообщал РИА Новости, что достоверность сведений о нападении на артиста проверяется, и попросил не делать преждевременных однозначных выводов.
https://ria.ru/20250707/veduschiy-2027632149.html
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екатеринбург, урал, валерий горелых
Екатеринбург, Урал, Валерий Горелых
В "Карусели" опровергли информацию о причастности Гликогена к телеканалу

Пресс-секретарь "Карусели" Иваницкая: Гликоген никогда не был ведущим телеканала

© Фото : соцсети Андря ГликогенаАндрей Гликоген
Андрей Гликоген - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© Фото : соцсети Андря Гликогена
Андрей Гликоген. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл – РИА Новости. Андрей Гликоген (настоящее имя – Андрей Карпов) не является ведущим телеканала "Карусель" и даже никогда не был его сотрудником, сообщила РИА Новости пресс-секретарь канала Анна Иваницкая.
Ранее менеджер артиста Никита Луговой рассказал РИА Новости, что "ведущего телеканала "Карусель", актера театра и кино Андрея Гликогена" избили в Екатеринбурге. По словам собеседника, инцидент случился на улице 8 Марта в столице Урала вечером 5 июля, когда артист возвращался в отель. Луговой уточнял, что нападавший сделал два выстрела в небо и прислонил оружие к его виску. По словам Лугового, молодые люди были знакомы заочно, а поводом якобы стала ревность – девушка от нападавшего ушла к артисту.
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Отмечалось, что концерт, который должен был состояться с его участием 6 июля в Екатеринбурге, перенесен на неопределенную дату. Судя по информации с афиши отмененного мероприятия, там также было указано, что Гликоген – "ведущий "Карусели".
«
"Информация о причастности Андрея Гликогена (Андрея Карпова) к детско-юношескому телеканалу "Карусель" не соответствует действительности – Андрей Гликоген (Карпов) не является ведущим телеканала и даже никогда не являлся его сотрудником. Организованные им мероприятия, в том числе отмененный концерт, никакого отношения к телеканалу "Карусель" не имеют, а официальная символика телеканала используется Андреем Гликогеном без разрешения телекомпании", – сказала агентству Иваницкая.
При этом на просьбу РИА Новости прокомментировать, являлся ли все-таки Гликоген ведущим данного телеканала, менеджер артиста отметил: "Да, сейчас не имеет прямого отношения к "Карусели".
Руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых сообщал РИА Новости, что достоверность сведений о нападении на артиста проверяется, и попросил не делать преждевременных однозначных выводов.
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