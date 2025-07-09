https://ria.ru/20250709/glikogen-2028236671.html

В "Карусели" опровергли информацию о причастности Гликогена к телеканалу

В "Карусели" опровергли информацию о причастности Гликогена к телеканалу - РИА Новости, 09.07.2025

В "Карусели" опровергли информацию о причастности Гликогена к телеканалу

Андрей Гликоген (настоящее имя – Андрей Карпов) не является ведущим телеканала "Карусель" и даже никогда не был его сотрудником, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T22:17:00+03:00

2025-07-09T22:17:00+03:00

2025-07-09T22:17:00+03:00

екатеринбург

урал

валерий горелых

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл – РИА Новости. Андрей Гликоген (настоящее имя – Андрей Карпов) не является ведущим телеканала "Карусель" и даже никогда не был его сотрудником, сообщила РИА Новости пресс-секретарь канала Анна Иваницкая. Ранее менеджер артиста Никита Луговой рассказал РИА Новости, что "ведущего телеканала "Карусель", актера театра и кино Андрея Гликогена" избили в Екатеринбурге. По словам собеседника, инцидент случился на улице 8 Марта в столице Урала вечером 5 июля, когда артист возвращался в отель. Луговой уточнял, что нападавший сделал два выстрела в небо и прислонил оружие к его виску. По словам Лугового, молодые люди были знакомы заочно, а поводом якобы стала ревность – девушка от нападавшего ушла к артисту. Отмечалось, что концерт, который должен был состояться с его участием 6 июля в Екатеринбурге, перенесен на неопределенную дату. Судя по информации с афиши отмененного мероприятия, там также было указано, что Гликоген – "ведущий "Карусели". "Информация о причастности Андрея Гликогена (Андрея Карпова) к детско-юношескому телеканалу "Карусель" не соответствует действительности – Андрей Гликоген (Карпов) не является ведущим телеканала и даже никогда не являлся его сотрудником. Организованные им мероприятия, в том числе отмененный концерт, никакого отношения к телеканалу "Карусель" не имеют, а официальная символика телеканала используется Андреем Гликогеном без разрешения телекомпании", – сказала агентству Иваницкая. При этом на просьбу РИА Новости прокомментировать, являлся ли все-таки Гликоген ведущим данного телеканала, менеджер артиста отметил: "Да, сейчас не имеет прямого отношения к "Карусели". Руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых сообщал РИА Новости, что достоверность сведений о нападении на артиста проверяется, и попросил не делать преждевременных однозначных выводов.

https://ria.ru/20250707/veduschiy-2027632149.html

https://ria.ru/20250630/proverka-2026311317.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

екатеринбург, урал, валерий горелых