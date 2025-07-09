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В Белгородской области человек погиб при детонации взрывного устройства - РИА Новости, 09.07.2025
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15:34 09.07.2025 (обновлено: 15:48 09.07.2025)
https://ria.ru/20250709/gladkov-2028157280.html
В Белгородской области человек погиб при детонации взрывного устройства
В Белгородской области человек погиб при детонации взрывного устройства - РИА Новости, 09.07.2025
В Белгородской области человек погиб при детонации взрывного устройства
Один человек погиб, двое ранены при детонации взрывного устройства во время уборки сена в хуторе Колотиловский Краснояружского района, сообщил губернатор... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T15:34:00+03:00
2025-07-09T15:48:00+03:00
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 9 июл - РИА Новости. Один человек погиб, двое ранены при детонации взрывного устройства во время уборки сена в хуторе Колотиловский Краснояружского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."В хуторе Колотиловский во время уборки сена произошла детонация взрывного устройства. Один человек погиб, двое получили ранения. Мужчина, получивший тяжёлые травмы, скончался по пути в больницу... Нет слов, чтобы утешить его близких. Скорбим вместе с вами", - написал Гладков в Telegram-канале.Губернатор уточнил, что 17-летнего парня и другого мужчину доставили в больницу. По предварительной информации, у подростка — тупая травма живота. Для обследования бригада скорой помощи доставляет его в Ракитянскую ЦРБ. Мужчине с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги оказана необходимая помощь, лечение он продолжит амбулаторно. От детонации повреждена одна единица сельскохозяйственной техники, отметил глава региона.
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков
Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков
В Белгородской области человек погиб при детонации взрывного устройства

Гладков: в Белгородской области человек погиб при детонации взрывного устройства

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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БЕЛГОРОД, 9 июл - РИА Новости. Один человек погиб, двое ранены при детонации взрывного устройства во время уборки сена в хуторе Колотиловский Краснояружского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"В хуторе Колотиловский во время уборки сена произошла детонация взрывного устройства. Один человек погиб, двое получили ранения. Мужчина, получивший тяжёлые травмы, скончался по пути в больницу... Нет слов, чтобы утешить его близких. Скорбим вместе с вами", - написал Гладков в Telegram-канале.
Губернатор уточнил, что 17-летнего парня и другого мужчину доставили в больницу. По предварительной информации, у подростка — тупая травма живота. Для обследования бригада скорой помощи доставляет его в Ракитянскую ЦРБ. Мужчине с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги оказана необходимая помощь, лечение он продолжит амбулаторно. От детонации повреждена одна единица сельскохозяйственной техники, отметил глава региона.
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ПроисшествияБелгородская областьВячеслав Гладков
 
 
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