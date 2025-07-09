https://ria.ru/20250709/gladkov-2028157280.html

В Белгородской области человек погиб при детонации взрывного устройства

В Белгородской области человек погиб при детонации взрывного устройства - РИА Новости, 09.07.2025

В Белгородской области человек погиб при детонации взрывного устройства

Один человек погиб, двое ранены при детонации взрывного устройства во время уборки сена в хуторе Колотиловский Краснояружского района, сообщил губернатор... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T15:34:00+03:00

2025-07-09T15:34:00+03:00

2025-07-09T15:48:00+03:00

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 9 июл - РИА Новости. Один человек погиб, двое ранены при детонации взрывного устройства во время уборки сена в хуторе Колотиловский Краснояружского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."В хуторе Колотиловский во время уборки сена произошла детонация взрывного устройства. Один человек погиб, двое получили ранения. Мужчина, получивший тяжёлые травмы, скончался по пути в больницу... Нет слов, чтобы утешить его близких. Скорбим вместе с вами", - написал Гладков в Telegram-канале.Губернатор уточнил, что 17-летнего парня и другого мужчину доставили в больницу. По предварительной информации, у подростка — тупая травма живота. Для обследования бригада скорой помощи доставляет его в Ракитянскую ЦРБ. Мужчине с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги оказана необходимая помощь, лечение он продолжит амбулаторно. От детонации повреждена одна единица сельскохозяйственной техники, отметил глава региона.

https://ria.ru/20250630/kursk-2026254286.html

белгородская область

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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков