https://ria.ru/20250709/germaniya-2028042049.html

В Берлине отпразднуют 70-летие вступления в НАТО

В Берлине отпразднуют 70-летие вступления в НАТО - РИА Новости, 09.07.2025

В Берлине отпразднуют 70-летие вступления в НАТО

Министерство обороны Германии в среду отпразднует 70-летие вступления ФРГ в НАТО, на праздничном приёме ожидаются гости в лице генерального секретаря... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T00:42:00+03:00

2025-07-09T00:42:00+03:00

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БЕРЛИН, 9 июл – РИА Новости. Министерство обороны Германии в среду отпразднует 70-летие вступления ФРГ в НАТО, на праздничном приёме ожидаются гости в лице генерального секретаря Североатлантического Альянса Марка Рютте и канцлера страны Фридриха Мерца. По данным кабмина, в преддверии праздничного вечера Мерц проведёт пресс-конференцию с Рютте об "актуальных вызовах" для НАТО, затем генсек и канцлер отправятся в министерство обороны, где снова выступят уже в честь празднования годовщины вступления ФРГ в НАТО, которое состоялось 6 мая 1955 года. Также с речью выступят министр иностранных дел Йоханн Вадефуль и глава министерства обороны Борис Писториус. В ходе мероприятия будет показан фильм о роли Германии в НАТО за последние 70 лет, вручены награды представителям молодёжи, которые "в форме эссе представили свою точку зрения на роль НАТО сегодня и в будущем". На своём сайте министерство обороны Германии в статье к годовщине указывает, что вступление стало результатом того, что первый федеральный канцлер Конрад Аденауэр "чётко высказался против идеи объединённой и нейтральной Германии в дебатах о повторном вооружении". Далее утверждается, что во времена Холодной войны бундесвер стал "важнейшей частью стратегии сдерживания НАТО против Варшавского договора". Несколькими абзацами далее упоминается конфликт на Украине, что послужило, якобы, триггером для провозглашения экс-канцлером Олафом Шольцем "смены эпохи" (Zeitenwende) и беспрецендентных вливаний средств в перевооружение бундесвера. В качестве достижения указывается также развертывание немецкой бригады на "восточном фланге" НАТО – Литве и провозглашение в 2023 году новой Национальной стратегии безопасности, в рамках которой правительство ФРГ определило роль страны как "логистического узла" для Североатлантического Альянса - в случае конфликта Германия должна будет обеспечить продвижение десятков тысяч солдат союзников на восток. Президент РФ Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что власти в Москве не собираются нападать на страны-участницы НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти в Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД РФ заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20250625/nato-2025238235.html

https://ria.ru/20250503/tramp-2014747542.html

https://ria.ru/20250423/germanija-2013041033.html

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Дарья Буймова

германия, россия, москва, марк рютте, владимир путин, фридрих мерц, нато, в мире